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Сегодня Еврокомиссия обсудит резкий рост цен на энергоносители

Сегодня Еврокомиссия обсудит резкий рост цен на энергоносители

В Еврокомиссии в среду состоится совещание по ценам на энергоносители, которые резко поднялись этой осенью.

Согласно расписанию на среду, опубликованному на сайте европейской видеослужбы, где транслируют мероприятия ЕС, совещание запланировано на первую половину дня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На прошлой неделе еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, отвечая на вопросы в Европарламенте, заявила, что в Еврокомиссии проверяют данные о возможных манипуляциях с ценами на газ в Европе.

"Знаю, что некоторые из вас обеспокоены тем, что, возможно, были манипуляции на европейском рынке энергетики. Эти опасения мы воспринимаем всерьез и проводим расследование", - сказала она, отвечая на вопросы депутатов в Европарламенте.

"Согласно нашим первым оценкам, Россия выполняет все долгосрочные контракты, но при этом - дополнительных поставок не проводит", - добавила она.

Симсон пообещала, что Еврокомиссия представит "инструментарий" мер, которые можно принять в краткосрочной и среднесрочной перспективах для решения проблемы высоких цен на энергоносители.

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Она также призвала страны-члены ЕС разработать и реализовать меры адресной господдержки жителям и малому бизнесу, наиболее пострадавшим от роста цен на газ и электроэнергию.

"Оказание адресной поддержки потребителям, прямые выплаты тем, кто больше всего подвержен риску "энергетической бедности", снижение налогов на электроэнергию... - все это меры, которые можно очень быстро принять в соответствии с законами ЕС", - заявила Симсон.

По ее словам, "непосредственным приоритетом должно быть смягчение социальных последствий и защита уязвимых домохозяйств", необходимо гарантировать, что энергетическая бедность не усугубится.

Она также отметила, что предприятиям можно оказать господдержку.

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Симсон считает, что зимой цены на энергоносители останутся высокими, а снизятся они весной.

Автор: 

Газ (10232) Еврокомиссия (1460) цены (2290) Евросоюз (17147)


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Топ комментарии
+8
Нееее, выразить глубокую озабоченность и подписать в Будапеште меморандум о гарантиях, что энергетическая бедность не усугубится.
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13.10.2021 08:54
+6
Поздно всрались. Путин в Европе уже с кем надо было все обсудил. Надо было европейцам больше Пуйла в жопу целовать.
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13.10.2021 09:01
+4
Обсудит и сглотнет?
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13.10.2021 08:52
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Обсудит и сглотнет?
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13.10.2021 08:52 Ответить
Нееее, выразить глубокую озабоченность и подписать в Будапеште меморандум о гарантиях, что энергетическая бедность не усугубится.
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13.10.2021 08:54 Ответить
Скажуть пуйлу: "Ай-ай-ай! Ніззя так робити!" І пальчиком погрозять...
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13.10.2021 08:55 Ответить
Не скажут. Там не придерёшься.
"Согласно нашим первым оценкам, Россия выполняет все долгосрочные контракты, но при этом - дополнительных поставок не проводит", - добавила она. Источник:
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13.10.2021 09:21 Ответить
Говноеды мавзолейные уже обсудили... и приговорили...,короновирус на РАБссии круче всякого газа....1 600 трупов в сутки...
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13.10.2021 08:57 Ответить
Нужно было побольше в десна с ****** лупится!
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13.10.2021 08:57 Ответить
Уровень газификации на РАБссии Димка Медведев отметил на уровне 47,7 %...если подорожал...то нищеброды Татьяны Голиковой в количестве 30 млн баранов подлключатся к газу НЕМЕДЛЕННО...
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13.10.2021 08:59 Ответить
Поздно всрались. Путин в Европе уже с кем надо было все обсудил. Надо было европейцам больше Пуйла в жопу целовать.
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13.10.2021 09:01 Ответить
Вот вы пишите: В Еврокомиссии в среду состоится совещание по ценам на энергоносители, которые резко поднялись этой осенью.
В связи с этим у меня вопрос: А почему вы так пишите осторожно и бережно? Ведь цены не сами поднялись, а их КТО-ТО поднял! Почему не написать, кто поднял - какие страны или фирмы? Это было бы очень информативно и очень справедливо. А так статья ни о чем... Кто-то поднял, что-то говорили..... Словно вы покрываете преступников.
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13.10.2021 09:03 Ответить
Фишка тут в другом....быдло Мавзолейное шантажом хочет быстрее получить Сертификат для Северного Потопа Путлера....,но Сертификат может выдать только президент Польши Анджей Дуда...у него Золотой ключик...а Дуда взятки не берет...бараны вы Мавпа-золейные.... Шимпанзе долбанные..
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13.10.2021 09:04 Ответить
Позвони Штирлицу...он на РАБссии "РЕШАЛА"
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13.10.2021 09:21 Ответить
Я говорю реальные вещи Гопников РАБссии....,для них это привычное дело...шантаж запугивания убийства....,опустись на Землю чувак..
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13.10.2021 09:26 Ответить
Премьер Британии Джонсон выступил в Палате Общин и Лордов по поводу газошантажа...,проклятые капиталисты шото придумали...им не впервой....,всякие Великие депресии побеждать...,это советскому быдлу всегда предложат очередную Перестройку говна под красивые слова....
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13.10.2021 09:18 Ответить
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13.10.2021 09:28 Ответить
На РАБссии уже радуются...Польша может выйти из ЕС по примеру Британии.... конечно и начнут строить новый ЕС без Мавзолейных Макронов и Меркелей..... и прочих Орбанов баранов лично я ЗА...новый ЕС и НАТО...
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13.10.2021 09:42 Ответить
а кто кормить будет пшеков без Франции и Германии.
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13.10.2021 09:59 Ответить
СПГ в Польше уже построены...не сцы Чувак... в Гданске тоже....
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13.10.2021 10:04 Ответить
Ты из Казахстана реально? какие зарплаты у вас? сколько кассир в супермаркете получает? Врач? Учитель?
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13.10.2021 16:58 Ответить
Не густо. И че там у вас сейчас?
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05.01.2022 18:25 Ответить
А що там обговорювати? Європа сама себе перехитрила. Та і Україна вскочила в халепу з цим "експортом газу не з Росії".
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13.10.2021 09:49 Ответить
Премьер Джонсон и президент Байден приняли Доктрину Байдена...,в чем суть спросите вы?Подробнее вам расскажет Юрий Швец...все тонкости хитрости современной политики...,подпишитесь в Ютьюбе на Борисыча и будете знать что к чему...
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13.10.2021 09:58 Ответить
Фигасе оперативность. Цена же еще не 5 000$? К чему все эти совещания?
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13.10.2021 10:00 Ответить
С большой высоты падать красивее....,так уже было ф нефтью...по 10 баксов за баррель...
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13.10.2021 10:02 Ответить
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13.10.2021 10:06 Ответить
Нищеброды РАБссии с газом и нефтией золотом алмазами и прочим хламом никогда не будут получать зарплаты круче чем у Боша или Гейтса с Джеффом Безосом... НИ КОГ ДА...
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13.10.2021 10:08 Ответить
Оно и полезно. А то у европейцев мозги жиром заплыли от сытой и спокойной жизни. Может хоть сейчас начнут задумываться, кто такие на самом деле кацапы. Хотя...вряд ли, кремлевские деньги не пахнут
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13.10.2021 10:10 Ответить
На 22 июня 1941 года Япония завоевала всю Азию вплоть до махоньких островов в Тихом океяне...ВСЮ до грамма...,вопрос простой...кто освободил всю Азию от японских империялистов?
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13.10.2021 10:18 Ответить
 
 