Сегодня Еврокомиссия обсудит резкий рост цен на энергоносители

В Еврокомиссии в среду состоится совещание по ценам на энергоносители, которые резко поднялись этой осенью.

Согласно расписанию на среду, опубликованному на сайте европейской видеослужбы, где транслируют мероприятия ЕС, совещание запланировано на первую половину дня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На прошлой неделе еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, отвечая на вопросы в Европарламенте, заявила, что в Еврокомиссии проверяют данные о возможных манипуляциях с ценами на газ в Европе.

"Знаю, что некоторые из вас обеспокоены тем, что, возможно, были манипуляции на европейском рынке энергетики. Эти опасения мы воспринимаем всерьез и проводим расследование", - сказала она, отвечая на вопросы депутатов в Европарламенте.

"Согласно нашим первым оценкам, Россия выполняет все долгосрочные контракты, но при этом - дополнительных поставок не проводит", - добавила она.

Симсон пообещала, что Еврокомиссия представит "инструментарий" мер, которые можно принять в краткосрочной и среднесрочной перспективах для решения проблемы высоких цен на энергоносители.

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Она также призвала страны-члены ЕС разработать и реализовать меры адресной господдержки жителям и малому бизнесу, наиболее пострадавшим от роста цен на газ и электроэнергию.

"Оказание адресной поддержки потребителям, прямые выплаты тем, кто больше всего подвержен риску "энергетической бедности", снижение налогов на электроэнергию... - все это меры, которые можно очень быстро принять в соответствии с законами ЕС", - заявила Симсон.

По ее словам, "непосредственным приоритетом должно быть смягчение социальных последствий и защита уязвимых домохозяйств", необходимо гарантировать, что энергетическая бедность не усугубится.

Она также отметила, что предприятиям можно оказать господдержку.

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Симсон считает, что зимой цены на энергоносители останутся высокими, а снизятся они весной.