"Нафтогаз" пропонує бюджетним установам контракти на газ по 16,8

НАК "Нафтогаз України" пропонує бюджетним і релігійним організаціям середньострокові контракти з фіксованою ціною на газ - 13,7 грн за кубометр (з урахуванням транспортування та ПДВ - 16,8 грн).

Про це повідомили в пресслужбі компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Контракт укладається на термін 15 місяців - до кінця 2022 року. Ця пропозиція значно нижча за поточні спотові ціни на газ", - заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Він зазначив, що бюджетні організації можуть купувати газ у будь-яких постачальників. Але сьогодні значна частина постачальників або пропонує місячну ціну на газ на рівні 30-45 грн за кубометр, або взагалі відмовляється від зобов'язань за вже укладеними контрактами з нижчою ціною.

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Вітренко додав, що в Україні немає державного регулювання цін на газ, а НАК "Нафтогаз України" не є монополістом на ринку. "Ми працюємо в ринкових умовах, і ми ринковим чином пропонуємо нашим клієнтам зручний для них продукт - контракт на 15 місяців з фіксованою ціною", - заявив він.

"Нафтогаз" очікує, що цей середньостроковий продукт користуватиметься попитом серед релігійних і бюджетних організацій, яких в Україні налічується понад 7,5 тис.

Нагадаємо, раніше Закарпаття і Хмельниччина, а також місто Івано-Франківськ оголосили надзвичайну ситуацію через можливий зрив опалювального сезону: постачальники там не хочуть подавати газ в об'єкти соціальної інфраструктури за цінами, про які домовилися до подорожчання.. Заступник голови ОП Тимошенко стверджує, що газу в українських сховищах вистачить для побутових споживачів і бюджетних організацій, а паніку нібито роздмухують штучно.