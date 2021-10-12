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Новини
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"Нафтогаз" пропонує бюджетним установам контракти на газ по 16,8

НАК "Нафтогаз України" пропонує бюджетним і релігійним організаціям середньострокові контракти з фіксованою ціною на газ - 13,7 грн за кубометр (з урахуванням транспортування та ПДВ - 16,8 грн).

Про це повідомили в пресслужбі компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Контракт укладається на термін 15 місяців - до кінця 2022 року. Ця пропозиція значно нижча за поточні спотові ціни на газ", - заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Він зазначив, що бюджетні організації можуть купувати газ у будь-яких постачальників. Але сьогодні значна частина постачальників або пропонує місячну ціну на газ на рівні 30-45 грн за кубометр, або взагалі відмовляється від зобов'язань за вже укладеними контрактами з нижчою ціною.

Читайте також: Газу в українських сховищах вистачить для потреб населення і об'єктів соцсфери, - заступник голови ОП Тимошенко

Вітренко додав, що в Україні немає державного регулювання цін на газ, а НАК "Нафтогаз України" не є монополістом на ринку. "Ми працюємо в ринкових умовах, і ми ринковим чином пропонуємо нашим клієнтам зручний для них продукт - контракт на 15 місяців з фіксованою ціною", - заявив він.

"Нафтогаз" очікує, що цей середньостроковий продукт користуватиметься попитом серед релігійних і бюджетних організацій, яких в Україні налічується понад 7,5 тис.

Нагадаємо, раніше Закарпаття і Хмельниччина, а також місто Івано-Франківськ оголосили надзвичайну ситуацію через можливий зрив опалювального сезону: постачальники там не хочуть подавати газ в об'єкти соціальної інфраструктури за цінами, про які домовилися до подорожчання.. Заступник голови ОП Тимошенко стверджує, що газу в українських сховищах вистачить для побутових споживачів і бюджетних організацій, а паніку нібито роздмухують штучно.

Автор: 

газ (10447) Нафтогаз (4426) опалювальний сезон (1752) Вітренко Юрій (632)


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Топ коментарі
+8
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12.10.2021 23:01
+7
Нет. В федеральных округах параши цены ниже, вам как новому округу, пару лет скидку дадут
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12.10.2021 23:13
+6
"Мы работаем в рыночных условиях, и мы рыночным образом предлагаем нашим клиентам удобный для них продукт ..... ******** по какой цене газ купили?
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12.10.2021 23:02
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нету смысла, газ покупали дешевле чем щас есть, поэтому никаких 16 или даже 8!!!
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12.10.2021 22:58 Відповісти
Прийшла квитанція за листопад по 36 грн за 1 м3. Київська область.
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13.10.2021 05:52 Відповісти
Нічого ,що ще жовтень?
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13.10.2021 08:11 Відповісти
Нічого що ФОПи платять наперед.
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14.10.2021 14:39 Відповісти
Ринок це зрада? Чи перемога?
Капіталізм чи комунізм?
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12.10.2021 23:00 Відповісти
Переможна зрада.
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12.10.2021 23:03 Відповісти
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12.10.2021 23:08 Відповісти
Тебе? 😁
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12.10.2021 23:19 Відповісти
у на нiмeцьких сайтах так є.
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12.10.2021 23:19 Відповісти
Нет. В федеральных округах параши цены ниже, вам как новому округу, пару лет скидку дадут
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12.10.2021 23:13 Відповісти
По разному, зависит от штата. Но вам не светит, по закону параши, выход из ********* - сепаратизм.
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13.10.2021 08:50 Відповісти
Вы о чём?
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13.10.2021 09:10 Відповісти
від 230-280 дол.
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13.10.2021 15:04 Відповісти
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12.10.2021 23:01 Відповісти
"Мы работаем в рыночных условиях, и мы рыночным образом предлагаем нашим клиентам удобный для них продукт ..... ******** по какой цене газ купили?
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12.10.2021 23:02 Відповісти
себестоимость добыча Украина без НДС и налогов от 96 копеек до 1-34 грн за 1 кубик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.10.2021 23:05 Відповісти
От і продавай добутий ТОБОЮ газ по такій ціні.
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12.10.2021 23:07 Відповісти
І продавав би - але ж крадії і інші під**си захопили надра, що належать народу, і гріють на цьому руки.
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12.10.2021 23:35 Відповісти
Не пзди. І чому ви, хом'яки вирішили, що вам повинні віддати по ціні собівартості?
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13.10.2021 08:14 Відповісти
вы читать УМЕТЕТ??!! я написал без НДС и прочих налогов и сборов.... а по факту на округление всех взяток и поборов Лицензий и так далее взносов пенсионных высоких зхарплат стоимость 1 кубика равна 3-4 грн.... а эти гниды гешефт и спекуляция никакой это не рынок.. и да никак не пойму зхачем при внутреннем газе добыча УЦкраина применяют формулу Роттердам +++??7 ну с углем ладнос натяжкой поскольку марки А остался на ОРЛДО кое как понимаю с оговорками НО газ...ведь добыча газа внутри Украины по худшему 16 млрд если чутоку поработать 18-19 мрлд кубов а если напрячь и внеднрить бабло на разработку цифра в 23-25 млрд в год более чем достаточна ведь олигарзхам Пинчуку и Коломойскому не хватает жалких 5-8 млрд кбуов газа для их заводиков но эти евреские ублюдки смешали по цене ВЕСЬ ГАЗ УКРАИНА ПЛЮС ДОКУПКА НА ХАБЕ ТЕХ САМЫХ жалких 6-8 млрд..кубов...а все 100% идут типа по Хабу Дюссельдорф ++ то же самое что и Роттердам +++
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13.10.2021 08:36 Відповісти
По риночній. Щось не подобається?
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12.10.2021 23:06 Відповісти
на хабе в Полтаве ?
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12.10.2021 23:22 Відповісти
По-моему Витренко путает рынок с базаром. Вообще-то когда расторгается в одностороннем порядке контракт подразумеваются штрафные санкции. Если конечно подобное действие не оговорено в контракте. Но тогда это уже мошенничество со стороны нечистых на руку игроков рынка. И в таком случае с ними в будущем никто не хочет работать. Если цена в контракте оговорена и фиксированная - она должна быть выдержана поставщиком. Его потери - его проблемы. Но тут даже потерь нет. Газ закупался и закачивался в хранилища летом. И далеко не по такой цене, что сложилась сейчас на бирже. Просто наши хитрожопые барыги не хотят терять сверхприбыль. С другой стороны они знают, что на рынке у нас как были монополисты так и остались. Просто разделились на кучу "дочек". И знают они, что у потребителя выбора нет и обратится он все равно к тем же поставщикам. Вот это и называется бизнес по-украински. Жадность и рвачество. А потом удивляемся что с нами никто не хочет дела иметь и в страну не заходят инвестиции Вот как можно с человеком иметь дело, если он не придерживается договоренностей? А у нас такое сверху до низу.
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12.10.2021 23:19 Відповісти
Базар тоже рынок. Розничный рынок товаров народного потребления , регулируемый законами Украины и платящий налоги и аренду. И за свет, воду, канализацию тоже .
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13.10.2021 06:49 Відповісти
Согласен. Но есть существенная разница. Базар - место куда свозится товар в определенное время и торгуется по цене, установившейся на данное время. К базару скорее ближе биржа и биржевая цена. Хотя на бирже происхоит торговля обязательствами поставки товара в оговоренном объеме в оговоренный срок, т.е. торговля по сути обязательствами, а не товаром. Т.е. краткосрочные сделки купли-продажи. Сейчас на сейчас. Которые не регулируются долгосрочными договорами. Т.е. пришел на базар и купил товар в том объеме что есть на данное время и по той цене, которая установилась на данное время. Сегодня купил условно 1кг за 3 грн, завтра смог купить того же товара только 0,5кг по 5грн потому что больше предложений не было от продавцов. Вы же там не заключаете контракт с обязательствами гарантированно купить условно 10 кг товара по цене 4грн в течение года, а поставщик не обязуется перед Вами поставить этот объем товара по этой цене. Т.е. основное отличие базара от рынка никаких обязательств и гарантий. Все регулируется текущим положением дел. Ваше право только купить или не купить товар. Ну и соответственно право продавца продать или не продать товар. Цена товара определится спросом в этот день и устными договоренностями при краткосрочной сделке.
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13.10.2021 13:06 Відповісти
нада брать в ЕС по 37 грн за куб можна продать ....
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12.10.2021 23:23 Відповісти
Либо тебе морду набьют либо Зеленскому. С такими ценами на газ экономика с населением схлопнится.
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12.10.2021 23:34 Відповісти
Весела буде зима. Зеленський нарешті здійснив давню мрію кацапів.
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12.10.2021 23:41 Відповісти
Що мама, що синок
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12.10.2021 23:49 Відповісти
Мародеры. Если себестоимость добычи украинского газа 1 грн. , то почему он не может быть хотя бы по 5 грн? Мародеры во главе с ЗЕком и аферистами из ЕС и бритишей.
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13.10.2021 03:26 Відповісти
Взагалі собіварстість вища. Біля 3 грн. Але не це головне. Є баланс газу та баланс споживання . Я так розумію, що газ власного виробництва давно вже профукали ( а його видобуток з 2019 року скоротився більш ніж на 2 млрд. м3) створючи умови популістичного раю. Тепер закуповують газ в основному на світових ринках, внутрішнє виробництво -трохи більше 1 млрд в місяць не перекриває потреби. Щоб баланс споживання вийшов більш -менш прийнятний для лохтората, то для промисловості газ продають до ціні до 50000 грн./1000 м3, для частини населення по 8, іншим -по 17 грн. Але як би кому не хотілося, закони економіки не відмінити, ціна буде рости відповідно до вимого ринку ( ринок- вимоги споживання та пропозиції) . Невже весь світ -дурні, а в Україні діють якісь інші закони економіки..
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13.10.2021 15:14 Відповісти
У нас самая умная страна в мире! 👌
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13.10.2021 05:36 Відповісти
Раз они выставили такую "рыночную" цену, то рассчитывают, что по ней будут покупать. Не могут же ставить от фонаря? Или могут?
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13.10.2021 05:52 Відповісти
Це середня ціна по балансу запасів газу..
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13.10.2021 15:15 Відповісти
Даже в сраной рашке так не наживаються на мокшанцах. Может пора Ветренко с его мамашей на дереве подвесить ?
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13.10.2021 12:02 Відповісти
Мокшанцям газ просто не дають, а все продають китайцям.
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14.10.2021 12:53 Відповісти
 
 