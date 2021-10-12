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"Нафтогаз" предлагает бюджетным учреждениям контракты на газ по 16,8 грн

НАК "Нафтогаз Украины" предлагает бюджетным и религиозным организациям среднесрочные контакты с фиксированной ценой на газ - 13,7 грн за кубометр (с учетом транспортировки и НДС - 16,8 грн).

Об этом сообщили в пресс-службе компании, информирует Цензор.НЕТ.

Контракт заключается на срок 15 месяцев - до конца 2022 года. Данное предложение значительно ниже текущих спотовых цен на газ", - заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Он отметил, что бюджетные организации могут покупать газ у любых поставщиков. Но сегодня значительная часть поставщиков или предлагает месячную цену на газ на уровне 30-45 грн за кубометр, или вообще отказывается от обязательств по уже заключенным контрактам с более низкой ценой.

Витренко добавил, что в Украине нет государственного регулирования цен на газ, а НАК "Нафтогаз Украины" не является монополистом на рынке. "Мы работаем в рыночных условиях, и мы рыночным образом предлагаем нашим клиентам удобный для них продукт - контракт на 15 месяцев с фиксированной ценой", - заявил он.

Читайте: Меморандум с "Нафтогазом" не работает: школы и детсады покупают газ по 35-45 грн/куб., а части населения придется платить 16,5 грн/куб.

"Нафтогаз" ожидает, что данный среднесрочный продукт будет пользоваться спросом среди религиозных и бюджетных организаций, которых в Украине насчитывается более 7, 5 тыс.

Напомним, ранее Хмельницкая и Закарпасткая области, а также город Ивано-Франковск заявили о чрезвычайной ситуации из-за возможного срыва отопительного сезона: поставщики там не хотят продавать бюджетным организациям по ценам, о которых договорились до подорожания. Замглавы ОП Тимошенко утверждает, что газа в украинских хранилищах хватит для потребителей и для бюджетных организаций, а панику разгоняют искусственно.

Автор: 

Газ (10230) Нафтогаз (3114) отопительный сезон (530) Витренко Юрий (377)


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Топ комментарии
+8
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12.10.2021 23:01
+7
Нет. В федеральных округах параши цены ниже, вам как новому округу, пару лет скидку дадут
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12.10.2021 23:13
+6
"Мы работаем в рыночных условиях, и мы рыночным образом предлагаем нашим клиентам удобный для них продукт ..... ******** по какой цене газ купили?
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12.10.2021 23:02
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Правила форума Совет форумчан
нету смысла, газ покупали дешевле чем щас есть, поэтому никаких 16 или даже 8!!!
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12.10.2021 22:58 Ответить
Прийшла квитанція за листопад по 36 грн за 1 м3. Київська область.
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13.10.2021 05:52 Ответить
Нічого ,що ще жовтень?
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13.10.2021 08:11 Ответить
Нічого що ФОПи платять наперед.
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14.10.2021 14:39 Ответить
Ринок це зрада? Чи перемога?
Капіталізм чи комунізм?
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12.10.2021 23:00 Ответить
Переможна зрада.
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12.10.2021 23:03 Ответить
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12.10.2021 23:08 Ответить
Тебе? 😁
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12.10.2021 23:19 Ответить
у на нiмeцьких сайтах так є.
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12.10.2021 23:19 Ответить
Нет. В федеральных округах параши цены ниже, вам как новому округу, пару лет скидку дадут
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12.10.2021 23:13 Ответить
По разному, зависит от штата. Но вам не светит, по закону параши, выход из ********* - сепаратизм.
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13.10.2021 08:50 Ответить
Вы о чём?
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13.10.2021 09:10 Ответить
від 230-280 дол.
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13.10.2021 15:04 Ответить
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12.10.2021 23:01 Ответить
"Мы работаем в рыночных условиях, и мы рыночным образом предлагаем нашим клиентам удобный для них продукт ..... ******** по какой цене газ купили?
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12.10.2021 23:02 Ответить
себестоимость добыча Украина без НДС и налогов от 96 копеек до 1-34 грн за 1 кубик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.10.2021 23:05 Ответить
От і продавай добутий ТОБОЮ газ по такій ціні.
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12.10.2021 23:07 Ответить
І продавав би - але ж крадії і інші під**си захопили надра, що належать народу, і гріють на цьому руки.
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12.10.2021 23:35 Ответить
Не пзди. І чому ви, хом'яки вирішили, що вам повинні віддати по ціні собівартості?
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13.10.2021 08:14 Ответить
вы читать УМЕТЕТ??!! я написал без НДС и прочих налогов и сборов.... а по факту на округление всех взяток и поборов Лицензий и так далее взносов пенсионных высоких зхарплат стоимость 1 кубика равна 3-4 грн.... а эти гниды гешефт и спекуляция никакой это не рынок.. и да никак не пойму зхачем при внутреннем газе добыча УЦкраина применяют формулу Роттердам +++??7 ну с углем ладнос натяжкой поскольку марки А остался на ОРЛДО кое как понимаю с оговорками НО газ...ведь добыча газа внутри Украины по худшему 16 млрд если чутоку поработать 18-19 мрлд кубов а если напрячь и внеднрить бабло на разработку цифра в 23-25 млрд в год более чем достаточна ведь олигарзхам Пинчуку и Коломойскому не хватает жалких 5-8 млрд кбуов газа для их заводиков но эти евреские ублюдки смешали по цене ВЕСЬ ГАЗ УКРАИНА ПЛЮС ДОКУПКА НА ХАБЕ ТЕХ САМЫХ жалких 6-8 млрд..кубов...а все 100% идут типа по Хабу Дюссельдорф ++ то же самое что и Роттердам +++
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13.10.2021 08:36 Ответить
По риночній. Щось не подобається?
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12.10.2021 23:06 Ответить
на хабе в Полтаве ?
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12.10.2021 23:22 Ответить
По-моему Витренко путает рынок с базаром. Вообще-то когда расторгается в одностороннем порядке контракт подразумеваются штрафные санкции. Если конечно подобное действие не оговорено в контракте. Но тогда это уже мошенничество со стороны нечистых на руку игроков рынка. И в таком случае с ними в будущем никто не хочет работать. Если цена в контракте оговорена и фиксированная - она должна быть выдержана поставщиком. Его потери - его проблемы. Но тут даже потерь нет. Газ закупался и закачивался в хранилища летом. И далеко не по такой цене, что сложилась сейчас на бирже. Просто наши хитрожопые барыги не хотят терять сверхприбыль. С другой стороны они знают, что на рынке у нас как были монополисты так и остались. Просто разделились на кучу "дочек". И знают они, что у потребителя выбора нет и обратится он все равно к тем же поставщикам. Вот это и называется бизнес по-украински. Жадность и рвачество. А потом удивляемся что с нами никто не хочет дела иметь и в страну не заходят инвестиции Вот как можно с человеком иметь дело, если он не придерживается договоренностей? А у нас такое сверху до низу.
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12.10.2021 23:19 Ответить
Базар тоже рынок. Розничный рынок товаров народного потребления , регулируемый законами Украины и платящий налоги и аренду. И за свет, воду, канализацию тоже .
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13.10.2021 06:49 Ответить
Согласен. Но есть существенная разница. Базар - место куда свозится товар в определенное время и торгуется по цене, установившейся на данное время. К базару скорее ближе биржа и биржевая цена. Хотя на бирже происхоит торговля обязательствами поставки товара в оговоренном объеме в оговоренный срок, т.е. торговля по сути обязательствами, а не товаром. Т.е. краткосрочные сделки купли-продажи. Сейчас на сейчас. Которые не регулируются долгосрочными договорами. Т.е. пришел на базар и купил товар в том объеме что есть на данное время и по той цене, которая установилась на данное время. Сегодня купил условно 1кг за 3 грн, завтра смог купить того же товара только 0,5кг по 5грн потому что больше предложений не было от продавцов. Вы же там не заключаете контракт с обязательствами гарантированно купить условно 10 кг товара по цене 4грн в течение года, а поставщик не обязуется перед Вами поставить этот объем товара по этой цене. Т.е. основное отличие базара от рынка никаких обязательств и гарантий. Все регулируется текущим положением дел. Ваше право только купить или не купить товар. Ну и соответственно право продавца продать или не продать товар. Цена товара определится спросом в этот день и устными договоренностями при краткосрочной сделке.
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13.10.2021 13:06 Ответить
нада брать в ЕС по 37 грн за куб можна продать ....
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12.10.2021 23:23 Ответить
Либо тебе морду набьют либо Зеленскому. С такими ценами на газ экономика с населением схлопнится.
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12.10.2021 23:34 Ответить
Весела буде зима. Зеленський нарешті здійснив давню мрію кацапів.
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12.10.2021 23:41 Ответить
Що мама, що синок
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12.10.2021 23:49 Ответить
Мародеры. Если себестоимость добычи украинского газа 1 грн. , то почему он не может быть хотя бы по 5 грн? Мародеры во главе с ЗЕком и аферистами из ЕС и бритишей.
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13.10.2021 03:26 Ответить
Взагалі собіварстість вища. Біля 3 грн. Але не це головне. Є баланс газу та баланс споживання . Я так розумію, що газ власного виробництва давно вже профукали ( а його видобуток з 2019 року скоротився більш ніж на 2 млрд. м3) створючи умови популістичного раю. Тепер закуповують газ в основному на світових ринках, внутрішнє виробництво -трохи більше 1 млрд в місяць не перекриває потреби. Щоб баланс споживання вийшов більш -менш прийнятний для лохтората, то для промисловості газ продають до ціні до 50000 грн./1000 м3, для частини населення по 8, іншим -по 17 грн. Але як би кому не хотілося, закони економіки не відмінити, ціна буде рости відповідно до вимого ринку ( ринок- вимоги споживання та пропозиції) . Невже весь світ -дурні, а в Україні діють якісь інші закони економіки..
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13.10.2021 15:14 Ответить
У нас самая умная страна в мире! 👌
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13.10.2021 05:36 Ответить
Раз они выставили такую "рыночную" цену, то рассчитывают, что по ней будут покупать. Не могут же ставить от фонаря? Или могут?
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13.10.2021 05:52 Ответить
Це середня ціна по балансу запасів газу..
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13.10.2021 15:15 Ответить
Даже в сраной рашке так не наживаються на мокшанцах. Может пора Ветренко с его мамашей на дереве подвесить ?
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13.10.2021 12:02 Ответить
Мокшанцям газ просто не дають, а все продають китайцям.
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14.10.2021 12:53 Ответить
 
 