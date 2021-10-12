"Нафтогаз" предлагает бюджетным учреждениям контракты на газ по 16,8 грн

НАК "Нафтогаз Украины" предлагает бюджетным и религиозным организациям среднесрочные контакты с фиксированной ценой на газ - 13,7 грн за кубометр (с учетом транспортировки и НДС - 16,8 грн).

Об этом сообщили в пресс-службе компании, информирует Цензор.НЕТ.

Контракт заключается на срок 15 месяцев - до конца 2022 года. Данное предложение значительно ниже текущих спотовых цен на газ", - заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Он отметил, что бюджетные организации могут покупать газ у любых поставщиков. Но сегодня значительная часть поставщиков или предлагает месячную цену на газ на уровне 30-45 грн за кубометр, или вообще отказывается от обязательств по уже заключенным контрактам с более низкой ценой.

Витренко добавил, что в Украине нет государственного регулирования цен на газ, а НАК "Нафтогаз Украины" не является монополистом на рынке. "Мы работаем в рыночных условиях, и мы рыночным образом предлагаем нашим клиентам удобный для них продукт - контракт на 15 месяцев с фиксированной ценой", - заявил он.

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"Нафтогаз" ожидает, что данный среднесрочный продукт будет пользоваться спросом среди религиозных и бюджетных организаций, которых в Украине насчитывается более 7, 5 тыс.

Напомним, ранее Хмельницкая и Закарпасткая области, а также город Ивано-Франковск заявили о чрезвычайной ситуации из-за возможного срыва отопительного сезона: поставщики там не хотят продавать бюджетным организациям по ценам, о которых договорились до подорожания. Замглавы ОП Тимошенко утверждает, что газа в украинских хранилищах хватит для потребителей и для бюджетных организаций, а панику разгоняют искусственно.