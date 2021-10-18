55 военнослужащих погибли на Донбассе с начала года

С начала 2021 в ходе боевых действий на Донбассе погибли 55 военнослужащих.

Об этом говорится в ответе Управления по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины на запрос "Радіо Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

"С 1 января 2021 года по состоянию на 17 октября 2021 года (в ходе проведения боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей. - Ред.) погибло 55, получили ранения (повреждения) 217 ​​военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - говорится в письме пресс-службы ВСУ.

Всего, по официальным данным Вооруженных Сил, с 14 апреля 2014 года по состоянию на 17 октября 2021 года на территории Донецкой и Луганской областей погибли 2 719, получили ранения или повреждения 10 368 военнослужащих ВСУ.

