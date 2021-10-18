55 военнослужащих погибли на Донбассе с начала года
С начала 2021 в ходе боевых действий на Донбассе погибли 55 военнослужащих.
Об этом говорится в ответе Управления по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины на запрос "Радіо Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.
"С 1 января 2021 года по состоянию на 17 октября 2021 года (в ходе проведения боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей. - Ред.) погибло 55, получили ранения (повреждения) 217 военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - говорится в письме пресс-службы ВСУ.
Всего, по официальным данным Вооруженных Сил, с 14 апреля 2014 года по состоянию на 17 октября 2021 года на территории Донецкой и Луганской областей погибли 2 719, получили ранения или повреждения 10 368 военнослужащих ВСУ.
ЗеДол..бы, это на вашей совести, т.к. это цена заглядывания вашего избранника Зели в глаз Ху..ла.
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
Я вибачаюсь, але... Хіба при "перемир'ї" проводяться "бойові дії"?????
Если учитывать, только то, что публикует ЦН (а это не составляет особого труда), то:
"200" - 68 чел.
Из них 26 человек, убиты снайперами и 4 человека, от применения ПТУР.
Остальные, это МВТ, миномётные и артиллерийские обстрелы, поражение СПГ и стрелковым оружием (38 человек).
Ещё три сгорели в блиндаже и несколько суицидов, в боевые потери не вносим.
До конца года - 74 дня.
Зеленобыдлу, "большой" привет. Это, касается и избирателей балагана.
Уроды.
Вечный позор полезным ЗЕленым идиотам- избирателям за их "перемирие"!