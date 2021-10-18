РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3810 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 226 11

55 военнослужащих погибли на Донбассе с начала года

55 военнослужащих погибли на Донбассе с начала года

С начала 2021 в ходе боевых действий на Донбассе погибли 55 военнослужащих.

Об этом говорится в ответе Управления по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины на запрос "Радіо Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

"С 1 января 2021 года по состоянию на 17 октября 2021 года (в ходе проведения боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей. - Ред.) погибло 55, получили ранения (повреждения) 217 ​​военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - говорится в письме пресс-службы ВСУ.

Всего, по официальным данным Вооруженных Сил, с 14 апреля 2014 года по состоянию на 17 октября 2021 года на территории Донецкой и Луганской областей погибли 2 719, получили ранения или повреждения 10 368 военнослужащих ВСУ.

Смотрите: Россия захватит Украину в течение месяца, - террорист "ДНР" Ходаковский. ВИДЕО

Автор: 

смерть (9286) потери (4527) ВСУ (6865)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
І жодного повернутого сантиметра української землі.
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
показать весь комментарий
18.10.2021 20:01 Ответить
+4
Вечная память им.
ЗеДол..бы, это на вашей совести, т.к. это цена заглядывания вашего избранника Зели в глаз Ху..ла.
показать весь комментарий
18.10.2021 19:59 Ответить
+3
" Нужно просто перестать стрелять" . Чомусь згадується саме ця фраза популіста - коміка. Хай тепер подивиться у вічі мамам загиблих героїв.
показать весь комментарий
18.10.2021 20:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вечная память им.
ЗеДол..бы, это на вашей совести, т.к. это цена заглядывания вашего избранника Зели в глаз Ху..ла.
показать весь комментарий
18.10.2021 19:59 Ответить
І жодного повернутого сантиметра української землі.
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
показать весь комментарий
18.10.2021 20:01 Ответить
"С 1 января 2021 года по состоянию на 17 октября 2021 года (в ходе проведения боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей. - Ред.) погибло 55, получили ранения (повреждения) 217 ​​военнослужащих Вооруженных Сил Украины" Источник:

Я вибачаюсь, але... Хіба при "перемир'ї" проводяться "бойові дії"?????
показать весь комментарий
18.10.2021 20:09 Ответить
За каждого убитого украинца на Донбассе, ботоксного педофила черти в аду будут жарить. Но мне хотелось бы еще при жизни увидеть и убедиться что оно понесет наказание, так как что будет с ним на том свете, я не увижу!
показать весь комментарий
18.10.2021 20:19 Ответить
А помниться шмаркля несколько лет назад обещал прикратить войну! помнишь ,шмаркля?
показать весь комментарий
18.10.2021 20:20 Ответить
" Нужно просто перестать стрелять" . Чомусь згадується саме ця фраза популіста - коміка. Хай тепер подивиться у вічі мамам загиблих героїв.
показать весь комментарий
18.10.2021 20:22 Ответить
Як там Ослобородько казав? "Постреливают", так, ****?
показать весь комментарий
18.10.2021 20:25 Ответить
Опять на3,14здели.
Если учитывать, только то, что публикует ЦН (а это не составляет особого труда), то:
"200" - 68 чел.
Из них 26 человек, убиты снайперами и 4 человека, от применения ПТУР.
Остальные, это МВТ, миномётные и артиллерийские обстрелы, поражение СПГ и стрелковым оружием (38 человек).
Ещё три сгорели в блиндаже и несколько суицидов, в боевые потери не вносим.

До конца года - 74 дня.

Зеленобыдлу, "большой" привет. Это, касается и избирателей балагана.
Уроды.
показать весь комментарий
18.10.2021 21:07 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям....
показать весь комментарий
18.10.2021 21:48 Ответить
Вечная память Героям!
Вечный позор полезным ЗЕленым идиотам- избирателям за их "перемирие"!
показать весь комментарий
18.10.2021 22:22 Ответить
статистика..???- та хрен там..........!!!
показать весь комментарий
19.10.2021 02:53 Ответить
 
 