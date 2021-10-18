55 військовослужбовців загинули на Донбасі від початку року
Від початку 2021 у ході бойових дій на Донбасі загинули 55 військовослужбовців.
Про це йдеться у відповіді Управління по зв'язках з громадськістю Збройних Сил України на запит "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.
"З 1 січня 2021 року станом на 17 жовтня 2021 року (у ході проведення бойових дій на території Донецької та Луганської областей. - Ред.) загинуло 55, поранено (травмовано) 217 військовослужбовців Збройних Сил України", - сказано в листі пресслужби ЗСУ.
Всього, за офіційними даними Збройних Сил, від 14 квітня 2014 станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719, зазнали поранень або ушкоджень 10 368 військовослужбовців ЗСУ.
ЗеДол..бы, это на вашей совести, т.к. это цена заглядывания вашего избранника Зели в глаз Ху..ла.
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
Я вибачаюсь, але... Хіба при "перемир'ї" проводяться "бойові дії"?????
Если учитывать, только то, что публикует ЦН (а это не составляет особого труда), то:
"200" - 68 чел.
Из них 26 человек, убиты снайперами и 4 человека, от применения ПТУР.
Остальные, это МВТ, миномётные и артиллерийские обстрелы, поражение СПГ и стрелковым оружием (38 человек).
Ещё три сгорели в блиндаже и несколько суицидов, в боевые потери не вносим.
До конца года - 74 дня.
Зеленобыдлу, "большой" привет. Это, касается и избирателей балагана.
Уроды.
Вечный позор полезным ЗЕленым идиотам- избирателям за их "перемирие"!