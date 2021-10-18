55 військовослужбовців загинули на Донбасі від початку року

Від початку 2021 у ході бойових дій на Донбасі загинули 55 військовослужбовців.

Про це йдеться у відповіді Управління по зв'язках з громадськістю Збройних Сил України на запит "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

"З 1 січня 2021 року станом на 17 жовтня 2021 року (у ході проведення бойових дій на території Донецької та Луганської областей. - Ред.) загинуло 55, поранено (травмовано) 217 ​​військовослужбовців Збройних Сил України", - сказано в листі пресслужби ЗСУ.

Всього, за офіційними даними Збройних Сил, від 14 квітня 2014 станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719, зазнали поранень або ушкоджень 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

