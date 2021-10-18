УКР
55 військовослужбовців загинули на Донбасі від початку року

55 військовослужбовців загинули на Донбасі від початку року

Від початку 2021 у ході бойових дій на Донбасі загинули 55 військовослужбовців.

Про це йдеться у відповіді Управління по зв'язках з громадськістю Збройних Сил України на запит "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

"З 1 січня 2021 року станом на 17 жовтня 2021 року (у ході проведення бойових дій на території Донецької та Луганської областей. - Ред.) загинуло 55, поранено (травмовано) 217 ​​військовослужбовців Збройних Сил України", - сказано в листі пресслужби ЗСУ.

Всього, за офіційними даними Збройних Сил, від 14 квітня 2014 станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719, зазнали поранень або ушкоджень 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я вижив під Луганськом, вижив під Донецьком. Я навчився жити після війни у ​​Львові" - Павло, колишній боєць 24 Королівської бригади ЗСУ. ВIДЕО

смерть (6816) втрати (4544) ЗСУ (7864)
І жодного повернутого сантиметра української землі.
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
18.10.2021 20:01 Відповісти
Вечная память им.
ЗеДол..бы, это на вашей совести, т.к. это цена заглядывания вашего избранника Зели в глаз Ху..ла.
18.10.2021 19:59 Відповісти
" Нужно просто перестать стрелять" . Чомусь згадується саме ця фраза популіста - коміка. Хай тепер подивиться у вічі мамам загиблих героїв.
18.10.2021 20:22 Відповісти
"С 1 января 2021 года по состоянию на 17 октября 2021 года (в ходе проведения боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей. - Ред.) погибло 55, получили ранения (повреждения) 217 ​​военнослужащих Вооруженных Сил Украины" Источник:

Я вибачаюсь, але... Хіба при "перемир'ї" проводяться "бойові дії"?????
18.10.2021 20:09 Відповісти
За каждого убитого украинца на Донбассе, ботоксного педофила черти в аду будут жарить. Но мне хотелось бы еще при жизни увидеть и убедиться что оно понесет наказание, так как что будет с ним на том свете, я не увижу!
18.10.2021 20:19 Відповісти
А помниться шмаркля несколько лет назад обещал прикратить войну! помнишь ,шмаркля?
18.10.2021 20:20 Відповісти
" Нужно просто перестать стрелять" . Чомусь згадується саме ця фраза популіста - коміка. Хай тепер подивиться у вічі мамам загиблих героїв.
18.10.2021 20:22 Відповісти
Як там Ослобородько казав? "Постреливают", так, ****?
18.10.2021 20:25 Відповісти
Опять на3,14здели.
Если учитывать, только то, что публикует ЦН (а это не составляет особого труда), то:
"200" - 68 чел.
Из них 26 человек, убиты снайперами и 4 человека, от применения ПТУР.
Остальные, это МВТ, миномётные и артиллерийские обстрелы, поражение СПГ и стрелковым оружием (38 человек).
Ещё три сгорели в блиндаже и несколько суицидов, в боевые потери не вносим.

До конца года - 74 дня.

Зеленобыдлу, "большой" привет. Это, касается и избирателей балагана.
Уроды.
18.10.2021 21:07 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям....
18.10.2021 21:48 Відповісти
Вечная память Героям!
Вечный позор полезным ЗЕленым идиотам- избирателям за их "перемирие"!
18.10.2021 22:22 Відповісти
статистика..???- та хрен там..........!!!
19.10.2021 02:53 Відповісти
 
 