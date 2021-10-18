Россия захватит Украину в течение месяца, - террорист "ДНР" Ходаковский. ВИДЕО

Российский террорист "ДНР" Александр Ходаковский заявил, что Россия в краткие сроки способна захватить всю территорию Украины и взять ее под контроль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Ходаковского военная компания будет скоротечной и продлится около одного месяца.

"Эта война будет иметь не затяжной характер - не четыре года, не пять лет. Будет достаточно скоротечной... Думаю, что в течение месяца - от того момента, как первый российский солдат перешагнет границу Украины до завершения подавления очагов безсистемного сопротивления. И это так я беру - слишком много и слишком долго...", - заявил террорист.

