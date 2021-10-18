РУС
Россия захватит Украину в течение месяца, - террорист "ДНР" Ходаковский. ВИДЕО

Российский террорист "ДНР" Александр Ходаковский заявил, что Россия в краткие сроки способна захватить всю территорию Украины и взять ее под контроль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Ходаковского военная компания будет скоротечной и продлится около одного месяца.

"Эта война будет иметь не затяжной характер - не четыре года, не пять лет. Будет достаточно скоротечной... Думаю, что в течение месяца - от того момента, как первый российский солдат перешагнет границу Украины до завершения подавления очагов безсистемного сопротивления. И это так я беру - слишком много и слишком долго...", - заявил террорист.

Захарченко Александр (349) Ходаковский Александр (16)
Топ комментарии
+78
Один уже до Рейкьявика и Лондона дошел Хочешь к нему?
18.10.2021 18:07 Ответить
+56
Семь лет Пески не могут взять
18.10.2021 18:08 Ответить
+56
Да уже было, проходили. И Киев за 2 часа, И Украину за 2 дня. Только вот вы обосрались по самое нихочу. И снова обосретесь. Такова ваша судьба.
18.10.2021 18:10 Ответить
Ф-у-у-у,,як гівно навоняло. Якщо саме сцикло, і живе як свиня у свинячій калабані,у що перетворило даунбас,то думає,що й інші такі. Ну, скажемо так: маскальский солдат сильний тільки там, де не відчуває опору супротивника,що ми й спостерігаємо у дирах,де аборигени не беруться за дрикілля, а лижуть отим зайдам чоботи ,як отоє ходаковське. Але там,де козлостанська орда отримує відпір,то отам же вона,завдяки своїй сцикливості,притихає й починає відповзати назад. і це по-перше. По-друге: ***** і ********** вельми побоюються хто за своїх дітей, онуків, а часто-густо і за власні сім"ї, що вельми комфортно мешкають хто у Західній Європі.а хто у США,Канаді і прочая прочая прочая. У разі розпочатку прямог збройногоо конфлікту із Україною їхні рідні постраждають і,що саме головне,постраждають рахунки у західних банках,де знаходяться лярди і лярди їхніх награбованих у тієї же підерефії гамериканських і європейських рублів!Отак-то, дурню-запроданцю. А не хотілось би нашим спецслужбам побесідувати із отим жопо-рашопатріотом (а наші спецпідрозділи на отакії діла ой,які здатні!) ну,скажімо,десь у лук"янівському СІЗО, чи у житомирському,чи у рівненському? Чи такеє гівно не представляє ніякогісінької цінності для спецслужб? Ну,тоді десь іздохне саме.
19.10.2021 14:04 Ответить
Придут захватить мой пенис за свои пухлые щеки?
19.10.2021 14:11 Ответить
Ну, припустимо, рос.армія зможе загарбати всю Україну. Що потім? Ходаковський не чув що таке партизанська війна? Окупанти будуть навіть срати ходити в броніках!
19.10.2021 14:18 Ответить
Цікаво, а воно ліфтом не боїться користуватися?
19.10.2021 14:40 Ответить
Заскучал Моторола.
19.10.2021 14:53 Ответить
Собачий хер ты захватишь губами.
19.10.2021 15:35 Ответить
... если не усрётся на первой неделе...
19.10.2021 16:11 Ответить
Если РФ вторгнется то НАТО объявит бесполетную зону над Украиной, а в сухопутных баталиях без поддержки авиации, в РФ придет столько гробов в первые же дни, что там Путлера сразу же в мавзолей отправят живьем.
19.10.2021 16:17 Ответить
Ты **** продажная говориш о стране которая была твоей Родиной! Тварь, конченная тварь. Твое существование на этой земле безсмысленное.
19.10.2021 18:47 Ответить
их таких "альфовцев" в Украине как собак....ждут зарплату пукинскую...
22.10.2021 16:34 Ответить
Посмотрите, как это падло нервничает, когда всю эту чушь городит, и заикается, и пробуксовывает. Очевидно, чем то уж больно обеспокоен...
19.10.2021 18:54 Ответить
Той вилупок видно забув скільки часу і якою кров'ю та смертями молодих, здорових москалів мацква з Чечнею воювала, співрозмірною за територією і кількістю населення найменшою, Черкаською областю України. Зрештою. йому кацапов нє жалєть. Баби єщо нарожают.
19.10.2021 20:49 Ответить
На какую Францию шёл Советский Союз
19.10.2021 23:15 Ответить
После таких разговоров, размышлений мне только вопрос всем этим мудакам россиянским хочется задать - на хрена вам всё это надо, вы больные на всю голову там что-ли? Вот просто: на-хре-на? Шо бы шо? Зачем? Просто навязчивая идея подчинить Украину... Ох и "повезло" же нам соседствовать с ними.
19.10.2021 23:29 Ответить
Обіцяємо Ходаковському ...скоро по землі Українській не ходити (із обіцяного партизанів Донеччини)!
20.10.2021 01:22 Ответить
На Лондон!
20.10.2021 11:39 Ответить
Российский террорист "ДНР" Александр Ходаковский заявил, что Россия в краткие сроки способна захватить всю территорию Украины и взять ее под контроль.
І ЗАВАЄВАТЬ ЛОНДОН
20.10.2021 19:41 Ответить
20.10.2021 20:50 Ответить
Ходаковский заговорил о "скорой пАбеде"..Так,так....Видимо,вскоре можно ожидать что он сдриснет куда нить из ДНР, бесследно....
21.10.2021 00:25 Ответить
с кем он собрался захватывать Украину...про Махно пусть почитает, желательно на ночь...про "дикую дивизию" косоглазых вояк в частности, те так навоевались, что своим предкам заказали....в Украину...неееееее....
22.10.2021 17:16 Ответить
А достать эту паскуду возможно?
30.01.2022 22:38 Ответить
