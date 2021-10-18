Росія захопить Україну впродовж місяця, - терорист "ДНР" Ходаковський. ВIДЕО
Російський терорист "ДНР" Олександр Ходаковський заявив, що Росія у короткі терміни здатна захопити всю територію України і взяти її під контроль.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Ходаковського військова кампанія буде швидкою і триватиме близько одного місяця.
"Ця війна не матиме затяжного характеру - не чотири роки, п'ять років. Буде досить швидкою ... Думаю, що впродовж місяця - від того моменту, як перший російський солдат переступить кордон України до завершення придушення осередків безсистемного опору. І це так я беру - занадто багато і занадто довго... ", - заявив терорист.
