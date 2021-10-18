РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8883 посетителя онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
3 011 43

Зеленский: Вакцинация - единственная альтернатива локдауна в Украине

Зеленский: Вакцинация - единственная альтернатива локдауна в Украине

Система здравоохранения Украины готова к увеличению количества случаев заболевания COVID-19, однако единственной альтернативой введению локдауна является вакцинация.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала ICTV, сообщает Цензор.НЕТ.

"На этом перепутье есть два пути: вакцинация (или. - Ред.) локдаун. Мы каждый день находимся перед этим вызовом и перед этим выбором. Я очень против локдауна - из-за экономики", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что система здравоохранения готова к росту заболеваемости COVID-19. В то же время, несмотря на обеспеченность больниц кислородом, медицинские учреждения не смогут выдержать большого количества больных, поэтому единственным способом избежать такой ситуации является вакцинация.

"Когда у тебя растет количество людей, ни одна система не выдержит. У нас сегодня одна из крупнейших в Европе систем по количеству тысяч коек, готовности по кислороду. Но 300 или 500 тыс. (больных. - Ред.) никто не выдержит", - сказал Зеленский.

Читайте: На прошлой неделе правоохранители изъяли почти 200 поддельных COVID-документов, - глава Нацполиции Клименко

Поэтому, по словам главы государства, граждане должны массово вакцинироваться, чтобы избежать усиления карантина в стране. Со своей стороны представители власти должны собственным примером доказывать необходимость прививок.

Автор: 

вакцина (3815) Зеленский Владимир (21727) COVID-19 (18610) локдаун (294)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Ну так опубликуй свой типа сертификат...мы и посмотрим..чем ты вакцинировался и когда..
И стадо твое зеленое пусть опубликует свои...
Медицинская тайна говоришь???
А с какого ж тогда простые украинцы свои сертификаты...ментам...проводникам...водилам..продавцам показывать должны..а??
показать весь комментарий
18.10.2021 23:44 Ответить
+10
Медсеструн Какая вакцынацыя во время эпидемии?!
показать весь комментарий
18.10.2021 23:18 Ответить
+7
Вова, ти зі своєю шоблою і без локдауна економіку нехило так гробанув...
показать весь комментарий
18.10.2021 23:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вова, ти зі своєю шоблою і без локдауна економіку нехило так гробанув...
показать весь комментарий
18.10.2021 23:05 Ответить
ти звідки знаєшь? офшорне зе
показать весь комментарий
18.10.2021 23:09 Ответить
Знает абсолютно точно. И на контроль взял

показать весь комментарий
18.10.2021 23:18 Ответить
Треба вертати Петра Олексійовича на посаду Президента України, інакше цей зелений гундосий вилупок знищить нашу державу своїми "добрими намірами".
показать весь комментарий
18.10.2021 23:11 Ответить
тут ты погорячился...) свинарчуков забыл?)
показать весь комментарий
18.10.2021 23:39 Ответить
Та кто захочет после ЗЕ! все говно разгребать?
показать весь комментарий
19.10.2021 02:56 Ответить
А чого раптом Петра Олексійовича? Може краще Леоніда Даниловича ? Чи Макаровича ?
показать весь комментарий
19.10.2021 03:19 Ответить
побойся шоколадного бога! он же покакать не сможет.
показать весь комментарий
19.10.2021 07:43 Ответить
Відставка влади найкраща альтернатива локдауну.
показать весь комментарий
18.10.2021 23:11 Ответить
зелю седня штырит не по децки, опять колес наготался, пыхнул шмали, втянул в ноздрю
показать весь комментарий
18.10.2021 23:11 Ответить
Медсеструн Какая вакцынацыя во время эпидемии?!
показать весь комментарий
18.10.2021 23:18 Ответить
Сьогодні у Львові Садовий заборонив працювати продавцям без вакцинації, переважна більшість людей проти своєї волі ломанулись на вакцинацію аби не звільнили з роботи, створивши величезні черги. Враховуючи, що повна імунізація буде пізніше, тепер можна уявити який спалах захворювання чекає все населення Львова у листопаді.
показать весь комментарий
18.10.2021 23:22 Ответить
кто вам, не давал это сделать раньше? вы же впереди планеты всей во Львое, а в Европе ( в Польше, например) уже 13-14 лет подростков имеют по 2 прививки.... так что не скулите а прививайтесь
показать весь комментарий
18.10.2021 23:42 Ответить
Це один з майстрів спорту у боротьбі з КОВІДом?
показать весь комментарий
18.10.2021 23:19 Ответить
Там вся партия такая, с приветом когда обнюхаются. Как вам эта антимасочнича-антипрививочница?

показать весь комментарий
18.10.2021 23:23 Ответить
Похоже, она ган*он своего папани напялила, благодаря которому она и появилась на свет...
показать весь комментарий
19.10.2021 07:23 Ответить
Я до сих пор не поняла, для чего он оголился, когда нужно только плечо? Наверное медсестру соблазнял оголенным торсом.
показать весь комментарий
18.10.2021 23:20 Ответить
Его еле уговорили не снимать штаны.... И трусы...
показать весь комментарий
18.10.2021 23:25 Ответить
такая у нелоха работа... по роялю пиписькой стучать...
показать весь комментарий
18.10.2021 23:38 Ответить
Он хотел всем показать какое оно мачо...но все увидели какое оно чмо...
показать весь комментарий
18.10.2021 23:52 Ответить
Вакцинируйте уже кто-нибудь этого гундосого умника "Спутником".... Пусть закроет рот .... Навсегда....
показать весь комментарий
18.10.2021 23:22 Ответить
альтернатива чему-либо/кому-либо
локдаунУ
показать весь комментарий
18.10.2021 23:22 Ответить
локдаун був можливий , бо люди тоді реально боялись коронавірусу.
зараз всім пофіг
показать весь комментарий
18.10.2021 23:23 Ответить
_Не пофиг, а как бы это... Из чрезвычайного, из ряда вон выходящего события, корона стала рутиной. Но жить-то людям надо - вот и живут, приспособившись к новому фактору, теперь уже воспринимаемому как привычное.
показать весь комментарий
18.10.2021 23:35 Ответить
Зеля не только роялист и писюнист, но ещё и инфекционист.
показать весь комментарий
18.10.2021 23:27 Ответить
Лесь Подерв'янський
"Хробаки"
https://youtu.be/y-gCIZh5S1I
показать весь комментарий
18.10.2021 23:41 Ответить
Ну так опубликуй свой типа сертификат...мы и посмотрим..чем ты вакцинировался и когда..
И стадо твое зеленое пусть опубликует свои...
Медицинская тайна говоришь???
А с какого ж тогда простые украинцы свои сертификаты...ментам...проводникам...водилам..продавцам показывать должны..а??
показать весь комментарий
18.10.2021 23:44 Ответить
"Когда у тебя растет количество людей, ни одна система не выдержит." Источник:

То заборони народжувати! Дибіла кусок!

Воно не може не те, що висловити думку, а навіть сформулювати її! Я впевнений, що лікарі навіть діагноз знають... А нам, сірим та убогим, достатньо знати, що воно наркоман. І всі ці "нестиковки", "вирвано з контексту", "я не те хотів сказать" обумовлені саме цим. Бо якщо щось ходить, як качка, крякає, як качка, смакує, як качка - то це качка. Те ж саме про "воно", яке є найвеличнішим....
показать весь комментарий
18.10.2021 23:45 Ответить
Зеленский о пользе вакцинации. Из выступления перед медиками : "...Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!(с)
показать весь комментарий
18.10.2021 23:46 Ответить
класика про нашого лохдауна від Михайла Старицького
показать весь комментарий
19.10.2021 02:15 Ответить
чючєло квартальне, розкажи це діпутатам і діпутаткам, які чомусь не хочуть вакцинуватись.
показать весь комментарий
18.10.2021 23:55 Ответить
было три, а стало пять - всё равно берём опять! даже если будет восемь - всё равно мы пить не бросим! Всё равно ни вакцинироваться, ни маску носить, ни руки мыть, ни дистанцию держать-не будем! Потому что Коронавируса никакого нет!- заявил народный депутат Шахов. / депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход"./ Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая /"Слуга народа" Камельчук назвал COVID-19 "выдуманной болезнью". А это не кот чихнул! Ум, честь и совесть 73 % сказали!
показать весь комментарий
18.10.2021 23:56 Ответить
Попробуй антивирусные препараты . По свидетельству врачей они эффективнее и гораздо меньше побочных эффектов .
показать весь комментарий
19.10.2021 01:39 Ответить
такими є українські: 1) розчин наноцерію, 2) ГіридFortis (розчинений у воді водень з зайвим електроном)
показать весь комментарий
19.10.2021 02:19 Ответить
Український лазерний апарат «Геліос» виліковує лазерною терапією будь-який грип за 2 дні (в день по одному сеансу на 10 хвилин) БРОШУРА про "ГЕЛІОС" http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017)[UKR].pdf
показать весь комментарий
19.10.2021 02:17 Ответить
всё правильно сказал.
показать весь комментарий
19.10.2021 05:35 Ответить
... Коли у тебе зростає кількість людей, жодна система не витримає...

Все ясно.
показать весь комментарий
19.10.2021 06:04 Ответить
Знов бреше. Доведено Велюром.
показать весь комментарий
19.10.2021 07:57 Ответить
При отсутствии ПРИКАЗА по больнице, по школе, по предприятию - никаких оснований для санкций НЕТ. И нет такой статьи увольнения, как отсутствие прививки. Т.е. продолжаете ходить на работу, иначе в случае невыхода на работу - поставят прогул и тогда будет основание уволить. Сами ничего не подписывайте, даже отказы. Если уже подписали - не страшно.
Ни в коем случае не пишите заявление на увольнение или какие-то обьяснительные. Пусть сначала покажут приказ. Вы не обязаны отвечать на устные уведомления или уведомления по Вайберу, не связанные прямо с Вашей рабочей деятельностью. И не обязаны разглашать Вашу врачебную тайну.
показать весь комментарий
19.10.2021 08:25 Ответить
КАЖДЫЙ СЛУЧАЙ ПРИНУЖДЕНИЯ К ВАКЦИНАЦИИ - ДОКАЗАТЕЛЬСТВО АФЕРЫ
Если даже издадут незаконный приказ по предприятию - тогда идёте и пишете в прокуратуру, и заявляете о нарушении своих прав, апеллируя статьями из Конституции (ст.19, ст.28) и Нюрнбергского кодекса, Криминального кодекса (ст.142, 161, 356 самоправство, 365 превышение власти или служебных полномочий, ст. 442 Геноцид (карается сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение).
Таких заявлений о нарушении прав должно быть много сейчас, но все почему-то молчат, позволяя творить беззакония по молчаливому согласию …
Законы и указы исполнительной власти (Постановления Кабмина, Письма, Распоряжения) не могут быть выше Конституции и законов. А законы должны соответствовать Конституции ст.8.
Конституция есть Основной закон прямого действия.
Весной 2021 года Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает освобождение производителя от ответственности за любые последствия после прививки от COVID-19. Вся ответственность за побочные действия от этой вакцины лежит на человеке.
Скрин сделал. Сейчас удалят
показать весь комментарий
19.10.2021 08:26 Ответить
я вже читала це все в коментарях на ютубі, але , на жаль, це не допоможе врятуватися від примусової вакцинації в державному секторі зайнятості, створено УМОВИ за яких ти, або увесь колектив не можуть працювати!!! наприклад, наша школа зараз на дистанц навчанні, бо нема 100% вакцинованих, і ніякі отакі посилання нікому нічого не доводять і ніким не слухаються, ми живемо в країні, де порушується все кожного дня, закони не працюють, ті, хто мають їх відстоювати , теж бездіють, або змирилися, або бояться
показать весь комментарий
19.10.2021 10:11 Ответить
Если принуждают к вакцинации. Алгоритм действий
1. Вакцинальный статус является врачебной тайной согласно ст. 39-1 ЗУ «Основы законодательства Украины о зравоохранении». Можно сказать, что не обсуждаете прививки с кем бы то ни было, а только с врачём.
2. В Украине есть 6 обязательных прививок согласно ЗУ «Про санитарно-эпидемиологичне благополуччя» и ЗУ «Про захист населення вид инфекцийних хвороб» ( от кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и туберкулёза) на случай обьявленной эпидемии по приказу главгоссанврача ( но у нас в стране нет такой службы на сегодня (есть главгоссанврач без службы) и нет обьявленной эпидемии с соответствующей статистикой)
Т.е. вопросы нужно задать следующие:
• 2.1 Где приказ по больнице (от главврача), по школе (от директора), по предприятию (от директора) вакцинироваться работникам - НЕ письмо, НЕ уведомление, НЕ сообщение главам администраций, НЕ постанову Кабмина об охвате/переводе школ на дистанционку, а именно Приказ вакцинироваться определённой категории работников
В этих законах также прописано, что представители профессий, связанных с риском распространения инфекций, должны делать прививки. НО Списка профессий НЕТ. Соответственно пусть покажут ПРИКАЗ вакцинироваться от Ковид-19
• 2.2 Где приказ главгоссанврача вакцинироваться?
• 2.3 Где документ об объявленной эпидемии ?
• 2.4 Где прививка от Ковид-19 в календаре прививок / списке обязательных прививок?
показать весь комментарий
19.10.2021 11:12 Ответить
И я скопировал. Спасибо.
показать весь комментарий
19.10.2021 09:10 Ответить
 
 