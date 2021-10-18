Зеленский: Вакцинация - единственная альтернатива локдауна в Украине

Система здравоохранения Украины готова к увеличению количества случаев заболевания COVID-19, однако единственной альтернативой введению локдауна является вакцинация.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала ICTV, сообщает Цензор.НЕТ.

"На этом перепутье есть два пути: вакцинация (или. - Ред.) локдаун. Мы каждый день находимся перед этим вызовом и перед этим выбором. Я очень против локдауна - из-за экономики", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что система здравоохранения готова к росту заболеваемости COVID-19. В то же время, несмотря на обеспеченность больниц кислородом, медицинские учреждения не смогут выдержать большого количества больных, поэтому единственным способом избежать такой ситуации является вакцинация.

"Когда у тебя растет количество людей, ни одна система не выдержит. У нас сегодня одна из крупнейших в Европе систем по количеству тысяч коек, готовности по кислороду. Но 300 или 500 тыс. (больных. - Ред.) никто не выдержит", - сказал Зеленский.

Читайте: На прошлой неделе правоохранители изъяли почти 200 поддельных COVID-документов, - глава Нацполиции Клименко

Поэтому, по словам главы государства, граждане должны массово вакцинироваться, чтобы избежать усиления карантина в стране. Со своей стороны представители власти должны собственным примером доказывать необходимость прививок.