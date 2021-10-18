Зеленский: Вакцинация - единственная альтернатива локдауна в Украине
Система здравоохранения Украины готова к увеличению количества случаев заболевания COVID-19, однако единственной альтернативой введению локдауна является вакцинация.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала ICTV, сообщает Цензор.НЕТ.
"На этом перепутье есть два пути: вакцинация (или. - Ред.) локдаун. Мы каждый день находимся перед этим вызовом и перед этим выбором. Я очень против локдауна - из-за экономики", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что система здравоохранения готова к росту заболеваемости COVID-19. В то же время, несмотря на обеспеченность больниц кислородом, медицинские учреждения не смогут выдержать большого количества больных, поэтому единственным способом избежать такой ситуации является вакцинация.
"Когда у тебя растет количество людей, ни одна система не выдержит. У нас сегодня одна из крупнейших в Европе систем по количеству тысяч коек, готовности по кислороду. Но 300 или 500 тыс. (больных. - Ред.) никто не выдержит", - сказал Зеленский.
Поэтому, по словам главы государства, граждане должны массово вакцинироваться, чтобы избежать усиления карантина в стране. Со своей стороны представители власти должны собственным примером доказывать необходимость прививок.
Ни в коем случае не пишите заявление на увольнение или какие-то обьяснительные. Пусть сначала покажут приказ. Вы не обязаны отвечать на устные уведомления или уведомления по Вайберу, не связанные прямо с Вашей рабочей деятельностью. И не обязаны разглашать Вашу врачебную тайну.
Если даже издадут незаконный приказ по предприятию - тогда идёте и пишете в прокуратуру, и заявляете о нарушении своих прав, апеллируя статьями из Конституции (ст.19, ст.28) и Нюрнбергского кодекса, Криминального кодекса (ст.142, 161, 356 самоправство, 365 превышение власти или служебных полномочий, ст. 442 Геноцид (карается сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение).
Таких заявлений о нарушении прав должно быть много сейчас, но все почему-то молчат, позволяя творить беззакония по молчаливому согласию …
Законы и указы исполнительной власти (Постановления Кабмина, Письма, Распоряжения) не могут быть выше Конституции и законов. А законы должны соответствовать Конституции ст.8.
Конституция есть Основной закон прямого действия.
Весной 2021 года Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает освобождение производителя от ответственности за любые последствия после прививки от COVID-19. Вся ответственность за побочные действия от этой вакцины лежит на человеке.
Скрин сделал. Сейчас удалят
1. Вакцинальный статус является врачебной тайной согласно ст. 39-1 ЗУ «Основы законодательства Украины о зравоохранении». Можно сказать, что не обсуждаете прививки с кем бы то ни было, а только с врачём.
2. В Украине есть 6 обязательных прививок согласно ЗУ «Про санитарно-эпидемиологичне благополуччя» и ЗУ «Про захист населення вид инфекцийних хвороб» ( от кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и туберкулёза) на случай обьявленной эпидемии по приказу главгоссанврача ( но у нас в стране нет такой службы на сегодня (есть главгоссанврач без службы) и нет обьявленной эпидемии с соответствующей статистикой)
Т.е. вопросы нужно задать следующие:
• 2.1 Где приказ по больнице (от главврача), по школе (от директора), по предприятию (от директора) вакцинироваться работникам - НЕ письмо, НЕ уведомление, НЕ сообщение главам администраций, НЕ постанову Кабмина об охвате/переводе школ на дистанционку, а именно Приказ вакцинироваться определённой категории работников
В этих законах также прописано, что представители профессий, связанных с риском распространения инфекций, должны делать прививки. НО Списка профессий НЕТ. Соответственно пусть покажут ПРИКАЗ вакцинироваться от Ковид-19
• 2.2 Где приказ главгоссанврача вакцинироваться?
• 2.3 Где документ об объявленной эпидемии ?
• 2.4 Где прививка от Ковид-19 в календаре прививок / списке обязательных прививок?