Зеленський: Вакцинація - єдина альтернатива локдауну в Україні
Система охорони здоров'я України готова до збільшення кількості випадків захворювання на COVID-19, однак єдиною альтернативою введенню локдауну є вакцинація.
Про це президент Володимир Зеленський заявив в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ.
"На цьому роздоріжжі є два шляхи: вакцинація (або. - Ред.) локдаун. Ми щодня опиняємося перед цим викликом і перед цим вибором. Я дуже проти локдауну - через економіку", - сказав Зеленський.
Президент зазначив, що система охорони здоров'я готова до зростання захворюваності COVID-19. Водночас, попри забезпеченість лікарень киснем, медичні установи не зможуть витримати великої кількості хворих, тому єдиним способом уникнути такої ситуації є вакцинація.
"Коли у тебе зростає кількість людей, жодна система не витримає. У нас сьогодні одна з найбільших в Європі систем за кількістю тисяч ліжок, готовності щодо кисню. Але 300 або 500 тис. (хворих. - Ред.) ніхто не витримає", - сказав Зеленський.
Тому, за словами глави держави, громадяни мають масово вакцинуватися, щоб уникнути посилення карантину в країні. Зі свого боку представники влади мають власним прикладом доводити необхідність щеплень.
локдаунУ
зараз всім пофіг
"Хробаки"
https://youtu.be/y-gCIZh5S1I
И стадо твое зеленое пусть опубликует свои...
Медицинская тайна говоришь???
А с какого ж тогда простые украинцы свои сертификаты...ментам...проводникам...водилам..продавцам показывать должны..а??
То заборони народжувати! Дибіла кусок!
Воно не може не те, що висловити думку, а навіть сформулювати її! Я впевнений, що лікарі навіть діагноз знають... А нам, сірим та убогим, достатньо знати, що воно наркоман. І всі ці "нестиковки", "вирвано з контексту", "я не те хотів сказать" обумовлені саме цим. Бо якщо щось ходить, як качка, крякає, як качка, смакує, як качка - то це качка. Те ж саме про "воно", яке є найвеличнішим....
Все ясно.
Ни в коем случае не пишите заявление на увольнение или какие-то обьяснительные. Пусть сначала покажут приказ. Вы не обязаны отвечать на устные уведомления или уведомления по Вайберу, не связанные прямо с Вашей рабочей деятельностью. И не обязаны разглашать Вашу врачебную тайну.
Если даже издадут незаконный приказ по предприятию - тогда идёте и пишете в прокуратуру, и заявляете о нарушении своих прав, апеллируя статьями из Конституции (ст.19, ст.28) и Нюрнбергского кодекса, Криминального кодекса (ст.142, 161, 356 самоправство, 365 превышение власти или служебных полномочий, ст. 442 Геноцид (карается сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение).
Таких заявлений о нарушении прав должно быть много сейчас, но все почему-то молчат, позволяя творить беззакония по молчаливому согласию …
Законы и указы исполнительной власти (Постановления Кабмина, Письма, Распоряжения) не могут быть выше Конституции и законов. А законы должны соответствовать Конституции ст.8.
Конституция есть Основной закон прямого действия.
Весной 2021 года Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает освобождение производителя от ответственности за любые последствия после прививки от COVID-19. Вся ответственность за побочные действия от этой вакцины лежит на человеке.
Скрин сделал. Сейчас удалят
1. Вакцинальный статус является врачебной тайной согласно ст. 39-1 ЗУ «Основы законодательства Украины о зравоохранении». Можно сказать, что не обсуждаете прививки с кем бы то ни было, а только с врачём.
2. В Украине есть 6 обязательных прививок согласно ЗУ «Про санитарно-эпидемиологичне благополуччя» и ЗУ «Про захист населення вид инфекцийних хвороб» ( от кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и туберкулёза) на случай обьявленной эпидемии по приказу главгоссанврача ( но у нас в стране нет такой службы на сегодня (есть главгоссанврач без службы) и нет обьявленной эпидемии с соответствующей статистикой)
Т.е. вопросы нужно задать следующие:
• 2.1 Где приказ по больнице (от главврача), по школе (от директора), по предприятию (от директора) вакцинироваться работникам - НЕ письмо, НЕ уведомление, НЕ сообщение главам администраций, НЕ постанову Кабмина об охвате/переводе школ на дистанционку, а именно Приказ вакцинироваться определённой категории работников
В этих законах также прописано, что представители профессий, связанных с риском распространения инфекций, должны делать прививки. НО Списка профессий НЕТ. Соответственно пусть покажут ПРИКАЗ вакцинироваться от Ковид-19
• 2.2 Где приказ главгоссанврача вакцинироваться?
• 2.3 Где документ об объявленной эпидемии ?
• 2.4 Где прививка от Ковид-19 в календаре прививок / списке обязательных прививок?