Зеленський: Вакцинація - єдина альтернатива локдауну в Україні

Система охорони здоров'я України готова до збільшення кількості випадків захворювання на COVID-19, однак єдиною альтернативою введенню локдауну є вакцинація.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На цьому роздоріжжі є два шляхи: вакцинація (або. - Ред.) локдаун. Ми щодня опиняємося перед цим викликом і перед цим вибором. Я дуже проти локдауну - через економіку", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що система охорони здоров'я готова до зростання захворюваності COVID-19. Водночас, попри забезпеченість лікарень киснем, медичні установи не зможуть витримати великої кількості хворих, тому єдиним способом уникнути такої ситуації є вакцинація.

"Коли у тебе зростає кількість людей, жодна система не витримає. У нас сьогодні одна з найбільших в Європі систем за кількістю тисяч ліжок, готовності щодо кисню. Але 300 або 500 тис. (хворих. - Ред.) ніхто не витримає", - сказав Зеленський.

Тому, за словами глави держави, громадяни мають масово вакцинуватися, щоб уникнути посилення карантину в країні. Зі свого боку представники влади мають власним прикладом доводити необхідність щеплень.

