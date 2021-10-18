УКР
Новини
Зеленський: Вакцинація - єдина альтернатива локдауну в Україні

Система охорони здоров'я України готова до збільшення кількості випадків захворювання на COVID-19, однак єдиною альтернативою введенню локдауну є вакцинація.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На цьому роздоріжжі є два шляхи: вакцинація (або. - Ред.) локдаун. Ми щодня опиняємося перед цим викликом і перед цим вибором. Я дуже проти локдауну - через економіку", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що система охорони здоров'я готова до зростання захворюваності COVID-19. Водночас, попри забезпеченість лікарень киснем, медичні установи не зможуть витримати великої кількості хворих, тому єдиним способом уникнути такої ситуації є вакцинація.

Читайте також: Локдаун необхідний, - голова Департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Нікогосян про ситуацію з COVID-19

"Коли у тебе зростає кількість людей, жодна система не витримає. У нас сьогодні одна з найбільших в Європі систем за кількістю тисяч ліжок, готовності щодо кисню. Але 300 або 500 тис. (хворих. - Ред.) ніхто не витримає", - сказав Зеленський.

Тому, за словами глави держави, громадяни мають масово вакцинуватися, щоб уникнути посилення карантину в країні. Зі свого боку представники влади мають власним прикладом доводити необхідність щеплень.

Також читайте: Україна отримала від початку пандемії 24,7 млн ​​доз вакцин від COVID-19, використала близько 12,3 млн доз

Ну так опубликуй свой типа сертификат...мы и посмотрим..чем ты вакцинировался и когда..
И стадо твое зеленое пусть опубликует свои...
Медицинская тайна говоришь???
А с какого ж тогда простые украинцы свои сертификаты...ментам...проводникам...водилам..продавцам показывать должны..а??
Медсеструн Какая вакцынацыя во время эпидемии?!
Вова, ти зі своєю шоблою і без локдауна економіку нехило так гробанув...
Вова, ти зі своєю шоблою і без локдауна економіку нехило так гробанув...
показати весь коментар
18.10.2021 23:05 Відповісти
ти звідки знаєшь? офшорне зе
показати весь коментар
18.10.2021 23:09 Відповісти
Знает абсолютно точно. И на контроль взял

показати весь коментар
18.10.2021 23:18 Відповісти
Треба вертати Петра Олексійовича на посаду Президента України, інакше цей зелений гундосий вилупок знищить нашу державу своїми "добрими намірами".
показати весь коментар
18.10.2021 23:11 Відповісти
тут ты погорячился...) свинарчуков забыл?)
показати весь коментар
18.10.2021 23:39 Відповісти
Та кто захочет после ЗЕ! все говно разгребать?
показати весь коментар
19.10.2021 02:56 Відповісти
А чого раптом Петра Олексійовича? Може краще Леоніда Даниловича ? Чи Макаровича ?
показати весь коментар
19.10.2021 03:19 Відповісти
побойся шоколадного бога! он же покакать не сможет.
показати весь коментар
19.10.2021 07:43 Відповісти
Відставка влади найкраща альтернатива локдауну.
показати весь коментар
18.10.2021 23:11 Відповісти
зелю седня штырит не по децки, опять колес наготался, пыхнул шмали, втянул в ноздрю
показати весь коментар
18.10.2021 23:11 Відповісти
Медсеструн Какая вакцынацыя во время эпидемии?!
показати весь коментар
18.10.2021 23:18 Відповісти
Сьогодні у Львові Садовий заборонив працювати продавцям без вакцинації, переважна більшість людей проти своєї волі ломанулись на вакцинацію аби не звільнили з роботи, створивши величезні черги. Враховуючи, що повна імунізація буде пізніше, тепер можна уявити який спалах захворювання чекає все населення Львова у листопаді.
показати весь коментар
18.10.2021 23:22 Відповісти
кто вам, не давал это сделать раньше? вы же впереди планеты всей во Львое, а в Европе ( в Польше, например) уже 13-14 лет подростков имеют по 2 прививки.... так что не скулите а прививайтесь
показати весь коментар
18.10.2021 23:42 Відповісти
Це один з майстрів спорту у боротьбі з КОВІДом?
показати весь коментар
18.10.2021 23:19 Відповісти
Там вся партия такая, с приветом когда обнюхаются. Как вам эта антимасочнича-антипрививочница?

показати весь коментар
18.10.2021 23:23 Відповісти
Похоже, она ган*он своего папани напялила, благодаря которому она и появилась на свет...
показати весь коментар
19.10.2021 07:23 Відповісти
Я до сих пор не поняла, для чего он оголился, когда нужно только плечо? Наверное медсестру соблазнял оголенным торсом.
показати весь коментар
18.10.2021 23:20 Відповісти
Его еле уговорили не снимать штаны.... И трусы...
показати весь коментар
18.10.2021 23:25 Відповісти
такая у нелоха работа... по роялю пиписькой стучать...
показати весь коментар
18.10.2021 23:38 Відповісти
Он хотел всем показать какое оно мачо...но все увидели какое оно чмо...
показати весь коментар
18.10.2021 23:52 Відповісти
Вакцинируйте уже кто-нибудь этого гундосого умника "Спутником".... Пусть закроет рот .... Навсегда....
показати весь коментар
18.10.2021 23:22 Відповісти
альтернатива чему-либо/кому-либо
локдаунУ
показати весь коментар
18.10.2021 23:22 Відповісти
локдаун був можливий , бо люди тоді реально боялись коронавірусу.
зараз всім пофіг
показати весь коментар
18.10.2021 23:23 Відповісти
_Не пофиг, а как бы это... Из чрезвычайного, из ряда вон выходящего события, корона стала рутиной. Но жить-то людям надо - вот и живут, приспособившись к новому фактору, теперь уже воспринимаемому как привычное.
показати весь коментар
18.10.2021 23:35 Відповісти
Зеля не только роялист и писюнист, но ещё и инфекционист.
показати весь коментар
18.10.2021 23:27 Відповісти
Лесь Подерв'янський
"Хробаки"
https://youtu.be/y-gCIZh5S1I
показати весь коментар
18.10.2021 23:41 Відповісти
Ну так опубликуй свой типа сертификат...мы и посмотрим..чем ты вакцинировался и когда..
И стадо твое зеленое пусть опубликует свои...
Медицинская тайна говоришь???
А с какого ж тогда простые украинцы свои сертификаты...ментам...проводникам...водилам..продавцам показывать должны..а??
показати весь коментар
18.10.2021 23:44 Відповісти
"Когда у тебя растет количество людей, ни одна система не выдержит." Источник:

То заборони народжувати! Дибіла кусок!

Воно не може не те, що висловити думку, а навіть сформулювати її! Я впевнений, що лікарі навіть діагноз знають... А нам, сірим та убогим, достатньо знати, що воно наркоман. І всі ці "нестиковки", "вирвано з контексту", "я не те хотів сказать" обумовлені саме цим. Бо якщо щось ходить, як качка, крякає, як качка, смакує, як качка - то це качка. Те ж саме про "воно", яке є найвеличнішим....
показати весь коментар
18.10.2021 23:45 Відповісти
Зеленский о пользе вакцинации. Из выступления перед медиками : "...Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!(с)
показати весь коментар
18.10.2021 23:46 Відповісти
класика про нашого лохдауна від Михайла Старицького
показати весь коментар
19.10.2021 02:15 Відповісти
чючєло квартальне, розкажи це діпутатам і діпутаткам, які чомусь не хочуть вакцинуватись.
показати весь коментар
18.10.2021 23:55 Відповісти
было три, а стало пять - всё равно берём опять! даже если будет восемь - всё равно мы пить не бросим! Всё равно ни вакцинироваться, ни маску носить, ни руки мыть, ни дистанцию держать-не будем! Потому что Коронавируса никакого нет!- заявил народный депутат Шахов. / депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход"./ Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая /"Слуга народа" Камельчук назвал COVID-19 "выдуманной болезнью". А это не кот чихнул! Ум, честь и совесть 73 % сказали!
показати весь коментар
18.10.2021 23:56 Відповісти
Попробуй антивирусные препараты . По свидетельству врачей они эффективнее и гораздо меньше побочных эффектов .
показати весь коментар
19.10.2021 01:39 Відповісти
такими є українські: 1) розчин наноцерію, 2) ГіридFortis (розчинений у воді водень з зайвим електроном)
показати весь коментар
19.10.2021 02:19 Відповісти
Український лазерний апарат «Геліос» виліковує лазерною терапією будь-який грип за 2 дні (в день по одному сеансу на 10 хвилин) БРОШУРА про "ГЕЛІОС" http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017)[UKR].pdf
показати весь коментар
19.10.2021 02:17 Відповісти
всё правильно сказал.
показати весь коментар
19.10.2021 05:35 Відповісти
... Коли у тебе зростає кількість людей, жодна система не витримає...

Все ясно.
показати весь коментар
19.10.2021 06:04 Відповісти
Знов бреше. Доведено Велюром.
показати весь коментар
19.10.2021 07:57 Відповісти
При отсутствии ПРИКАЗА по больнице, по школе, по предприятию - никаких оснований для санкций НЕТ. И нет такой статьи увольнения, как отсутствие прививки. Т.е. продолжаете ходить на работу, иначе в случае невыхода на работу - поставят прогул и тогда будет основание уволить. Сами ничего не подписывайте, даже отказы. Если уже подписали - не страшно.
Ни в коем случае не пишите заявление на увольнение или какие-то обьяснительные. Пусть сначала покажут приказ. Вы не обязаны отвечать на устные уведомления или уведомления по Вайберу, не связанные прямо с Вашей рабочей деятельностью. И не обязаны разглашать Вашу врачебную тайну.
показати весь коментар
19.10.2021 08:25 Відповісти
КАЖДЫЙ СЛУЧАЙ ПРИНУЖДЕНИЯ К ВАКЦИНАЦИИ - ДОКАЗАТЕЛЬСТВО АФЕРЫ
Если даже издадут незаконный приказ по предприятию - тогда идёте и пишете в прокуратуру, и заявляете о нарушении своих прав, апеллируя статьями из Конституции (ст.19, ст.28) и Нюрнбергского кодекса, Криминального кодекса (ст.142, 161, 356 самоправство, 365 превышение власти или служебных полномочий, ст. 442 Геноцид (карается сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение).
Таких заявлений о нарушении прав должно быть много сейчас, но все почему-то молчат, позволяя творить беззакония по молчаливому согласию …
Законы и указы исполнительной власти (Постановления Кабмина, Письма, Распоряжения) не могут быть выше Конституции и законов. А законы должны соответствовать Конституции ст.8.
Конституция есть Основной закон прямого действия.
Весной 2021 года Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает освобождение производителя от ответственности за любые последствия после прививки от COVID-19. Вся ответственность за побочные действия от этой вакцины лежит на человеке.
Скрин сделал. Сейчас удалят
показати весь коментар
19.10.2021 08:26 Відповісти
я вже читала це все в коментарях на ютубі, але , на жаль, це не допоможе врятуватися від примусової вакцинації в державному секторі зайнятості, створено УМОВИ за яких ти, або увесь колектив не можуть працювати!!! наприклад, наша школа зараз на дистанц навчанні, бо нема 100% вакцинованих, і ніякі отакі посилання нікому нічого не доводять і ніким не слухаються, ми живемо в країні, де порушується все кожного дня, закони не працюють, ті, хто мають їх відстоювати , теж бездіють, або змирилися, або бояться
показати весь коментар
19.10.2021 10:11 Відповісти
Если принуждают к вакцинации. Алгоритм действий
1. Вакцинальный статус является врачебной тайной согласно ст. 39-1 ЗУ «Основы законодательства Украины о зравоохранении». Можно сказать, что не обсуждаете прививки с кем бы то ни было, а только с врачём.
2. В Украине есть 6 обязательных прививок согласно ЗУ «Про санитарно-эпидемиологичне благополуччя» и ЗУ «Про захист населення вид инфекцийних хвороб» ( от кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и туберкулёза) на случай обьявленной эпидемии по приказу главгоссанврача ( но у нас в стране нет такой службы на сегодня (есть главгоссанврач без службы) и нет обьявленной эпидемии с соответствующей статистикой)
Т.е. вопросы нужно задать следующие:
• 2.1 Где приказ по больнице (от главврача), по школе (от директора), по предприятию (от директора) вакцинироваться работникам - НЕ письмо, НЕ уведомление, НЕ сообщение главам администраций, НЕ постанову Кабмина об охвате/переводе школ на дистанционку, а именно Приказ вакцинироваться определённой категории работников
В этих законах также прописано, что представители профессий, связанных с риском распространения инфекций, должны делать прививки. НО Списка профессий НЕТ. Соответственно пусть покажут ПРИКАЗ вакцинироваться от Ковид-19
• 2.2 Где приказ главгоссанврача вакцинироваться?
• 2.3 Где документ об объявленной эпидемии ?
• 2.4 Где прививка от Ковид-19 в календаре прививок / списке обязательных прививок?
показати весь коментар
19.10.2021 11:12 Відповісти
И я скопировал. Спасибо.
показати весь коментар
19.10.2021 09:10 Відповісти
 
 