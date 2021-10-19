На Черниговщине от COVID-19 умер подросток

18 октября от коронавируса умер девятиклассник из Корюковки. Парень был учеником 4-й школы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне", об этом сообщил мэр Корюковки Ратан Ахмедов.

"Сегодня есть первая смерть ребенка от COVID-19. У мальчика были сопутствующие заболевания", - сообщил мэр.

Вместе с тем, "Суспильне" со ссылкой на собственные источники сообщает, что парень с субботы находился на лечении в областной детской больнице в Чернигове.

