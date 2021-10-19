РУС
На Черниговщине от COVID-19 умер подросток

18 октября от коронавируса умер девятиклассник из Корюковки. Парень был учеником 4-й школы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне", об этом сообщил мэр Корюковки Ратан Ахмедов.

"Сегодня есть первая смерть ребенка от COVID-19. У мальчика были сопутствующие заболевания", - сообщил мэр.

Вместе с тем, "Суспильне" со ссылкой на собственные источники сообщает, что парень с субботы находился на лечении в областной детской больнице в Чернигове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 56% учителей вакцинированы полностью, 86% получили одну дозу, - Шкарлет

Сразу после укола "вакцины" ?
показать весь комментарий
19.10.2021 08:15 Ответить
А підлітків вакцинують? Вперше чую.
показать весь комментарий
19.10.2021 08:32 Ответить
ты дебил или как?
показать весь комментарий
19.10.2021 10:42 Ответить
Както странно, сначало говорят о необходимости прививать детей и тут раз и уже умер подросток????, а какие сопутствующие, может его и прививать нельзя было и ещё одно, знаю людей которые умерли от того, что в семье не было денег на лечение....
показать весь комментарий
19.10.2021 10:41 Ответить
 
 