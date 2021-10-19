6 082 4
На Черниговщине от COVID-19 умер подросток
18 октября от коронавируса умер девятиклассник из Корюковки. Парень был учеником 4-й школы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне", об этом сообщил мэр Корюковки Ратан Ахмедов.
"Сегодня есть первая смерть ребенка от COVID-19. У мальчика были сопутствующие заболевания", - сообщил мэр.
Вместе с тем, "Суспильне" со ссылкой на собственные источники сообщает, что парень с субботы находился на лечении в областной детской больнице в Чернигове.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Colt
показать весь комментарий19.10.2021 08:15 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Владислав Носковский
показать весь комментарий19.10.2021 08:32 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Тарапунька
показать весь комментарий19.10.2021 10:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Сергей Чук
показать весь комментарий19.10.2021 10:41 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль