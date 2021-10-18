РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9824 посетителя онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
1 067 27

56% учителей вакцинированы полностью, 86% получили одну дозу, - Шкарлет

56% учителей вакцинированы полностью, 86% получили одну дозу, - Шкарлет

Одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 86% учителей Украины, а полностью вакцинировано 56%.

Об этом сообщил в Telegram министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодня, по обновленной статистике, по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 получили 86% работников учреждений общего среднего образования. Полностью (двумя дозами) вакцинировано 358,39 тыс. педагогов - это 56% от общего их количества", - написал Шкарлет.

По его словам, самый высокий уровень полной вакцинации демонстрируют 5 областей и Киев: Луганская - 79,4%; Харьковская - 70,9%; Черкасская - 70,9%; Полтавская - 69,4%; Киев - 67,7%; Житомирская - 66,9%.

Также читайте: Более трети украинских школ с 18 октября ушли на досрочные каникулы из-за ситуации с COVID-19, - Шкарлет

Больше всего невакцинированных педагогов остается в школах пяти областей: Ровенской - 24,5%, Волынской - 22%, Ивано-Франковской - 20,8%, Одесской - 20,1%, Львовской - 19,4%.

Автор: 

вакцина (3815) учитель (498) COVID-19 (18610) Шкарлет Сергей (297)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Это вместо 4000 баксов))
показать весь комментарий
18.10.2021 17:15 Ответить
+2
Велика математика вiд зеленських - вона так сувора...
показать весь комментарий
18.10.2021 17:43 Ответить
+2
56% отримали вже дві дози вакцини, 86% принаймні одну. Я би це так розумів.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А по медикам есть инфа сколько вакцинировано % ? или там лежит гриф Секретно
показать весь комментарий
18.10.2021 17:03 Ответить
Меня больше зарплата их интересует. В четыре штуки баксов. Она ...где ?
показать весь комментарий
18.10.2021 17:07 Ответить
Та есть одна рифма...
показать весь комментарий
18.10.2021 17:09 Ответить
На звезде?
показать весь комментарий
18.10.2021 17:24 Ответить
Не. За ту рифму тут банят.
показать весь комментарий
18.10.2021 17:26 Ответить
Это вместо 4000 баксов))
показать весь комментарий
18.10.2021 17:15 Ответить
Давай ссылку на работы этого профессора, почитаем.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:13 Ответить
Бредятина, в лучшем случае 30-40% часть приписали, очень большая часть купили справки
показать весь комментарий
18.10.2021 17:23 Ответить
Господи, та не щепиться, дайте природному відбору зробити свою справу...
показать весь комментарий
18.10.2021 17:30 Ответить
Ваш фах?
показать весь комментарий
18.10.2021 17:40 Ответить
Ви впевнені,що,розумієте,вами мовлене Нарешті,Діоген знайшов,_ Загублене!
показать весь комментарий
18.10.2021 17:59 Ответить
Математика, не моє. Не можу вирішити задачу.
Всі вчителі- 100 %.
56% з них- повністю вакцинованих, 86%- частково.
Це як?
показать весь комментарий
18.10.2021 17:38 Ответить
Велика математика вiд зеленських - вона так сувора...
показать весь комментарий
18.10.2021 17:43 Ответить
Зеленгоодебільна
показать весь комментарий
18.10.2021 18:03 Ответить
56% отримали вже дві дози вакцини, 86% принаймні одну. Я би це так розумів.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:00 Ответить
Тоді, всі вчителі це не 100%, а 142%?
показать весь комментарий
18.10.2021 18:03 Ответить
В теченіі суток,Фсьо,возможно
показать весь комментарий
18.10.2021 18:05 Ответить
Ні не так. Наприклад, маємо клас у школі. У 80% учнів в ньому середній бал по навчанню вище 7, а у 30% середній бал вище 10. Це означає, що у класі 110% учнів?
показать весь комментарий
18.10.2021 18:16 Ответить
Кому,яка,частка вакцинованого дісталася!! Це,,добре у Віталика виходить,--два зами,з них чотири,лежить в кабміні
показать весь комментарий
18.10.2021 18:02 Ответить
Щось міністр освіти та науки не товаришує з елементарною математикою. Як такого нездару могли назначити на таку посаду???
показать весь комментарий
18.10.2021 21:29 Ответить
Скрин сделал. Сейчас заблочат. Мировая цензура ковидобесия.
Если принуждают к вакцинации. Алгоритм действий
1. Вакцинальный статус является врачебной тайной согласно ст. 39-1 ЗУ «Основы законодательства Украины о зравоохранении». Можно сказать, что не обсуждаете прививки с кем бы то ни было, а только с врачём.
2. В Украине есть 6 обязательных прививок согласно ЗУ «Про санитарно-эпидемиологичне благополуччя» и ЗУ «Про захист населення вид инфекцийних хвороб» ( от кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и туберкулёза) на случай обьявленной эпидемии по приказу главгоссанврача ( но у нас в стране нет такой службы на сегодня (есть главгоссанврач без службы) и нет обьявленной эпидемии с соответствующей статистикой)
показать весь комментарий
18.10.2021 21:56 Ответить
 
 