56% учителей вакцинированы полностью, 86% получили одну дозу, - Шкарлет
Одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 86% учителей Украины, а полностью вакцинировано 56%.
Об этом сообщил в Telegram министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ.
"На сегодня, по обновленной статистике, по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 получили 86% работников учреждений общего среднего образования. Полностью (двумя дозами) вакцинировано 358,39 тыс. педагогов - это 56% от общего их количества", - написал Шкарлет.
По его словам, самый высокий уровень полной вакцинации демонстрируют 5 областей и Киев: Луганская - 79,4%; Харьковская - 70,9%; Черкасская - 70,9%; Полтавская - 69,4%; Киев - 67,7%; Житомирская - 66,9%.
Больше всего невакцинированных педагогов остается в школах пяти областей: Ровенской - 24,5%, Волынской - 22%, Ивано-Франковской - 20,8%, Одесской - 20,1%, Львовской - 19,4%.
Всі вчителі- 100 %.
56% з них- повністю вакцинованих, 86%- частково.
Це як?
Если принуждают к вакцинации. Алгоритм действий
1. Вакцинальный статус является врачебной тайной согласно ст. 39-1 ЗУ «Основы законодательства Украины о зравоохранении». Можно сказать, что не обсуждаете прививки с кем бы то ни было, а только с врачём.
2. В Украине есть 6 обязательных прививок согласно ЗУ «Про санитарно-эпидемиологичне благополуччя» и ЗУ «Про захист населення вид инфекцийних хвороб» ( от кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и туберкулёза) на случай обьявленной эпидемии по приказу главгоссанврача ( но у нас в стране нет такой службы на сегодня (есть главгоссанврач без службы) и нет обьявленной эпидемии с соответствующей статистикой)