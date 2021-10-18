56% учителей вакцинированы полностью, 86% получили одну дозу, - Шкарлет

Одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 86% учителей Украины, а полностью вакцинировано 56%.

Об этом сообщил в Telegram министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодня, по обновленной статистике, по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 получили 86% работников учреждений общего среднего образования. Полностью (двумя дозами) вакцинировано 358,39 тыс. педагогов - это 56% от общего их количества", - написал Шкарлет.

По его словам, самый высокий уровень полной вакцинации демонстрируют 5 областей и Киев: Луганская - 79,4%; Харьковская - 70,9%; Черкасская - 70,9%; Полтавская - 69,4%; Киев - 67,7%; Житомирская - 66,9%.

Также читайте: Более трети украинских школ с 18 октября ушли на досрочные каникулы из-за ситуации с COVID-19, - Шкарлет

Больше всего невакцинированных педагогов остается в школах пяти областей: Ровенской - 24,5%, Волынской - 22%, Ивано-Франковской - 20,8%, Одесской - 20,1%, Львовской - 19,4%.