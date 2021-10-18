УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4032 відвідувача онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
1 067 27

56% вчителів вакциновані повністю, 86% отримали одну дозу, - Шкарлет

56% вчителів вакциновані повністю, 86% отримали одну дозу, - Шкарлет

Одну дозу вакцини від COVID-19 вже отримали майже 86% вчителів України, а повністю вакциновано 56%.

Про це повідомив у Telegram міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні, за оновленою статистикою, принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 отримали 86% працівників установ загальної середньої освіти. Повністю (двома дозами) вакциновано 358,39 тис. педагогів - це 56% від загальної їх кількості", - написав Шкарлет.

За його словами, найвищий рівень повної вакцинації демонструють 5 областей і Київ: Луганська - 79,4%; Харківська - 70,9%; Черкаська - 70,9%; Полтавська - 69,4%; Київ - 67,7%; Житомирська - 66,9%.

Читайте також: Понад третину українських шкіл з 18 жовтня пішли на дострокові канікули через ситуацію з COVID-19, - Шкарлет

Найбільше невакцинованих педагогів залишається у школах п'яти областей: Рівненської - 24,5%, Волинської - 22%, Івано-Франківської - 20,8%, Одеської - 20,1%, Львівської - 19,4%.

Автор: 

вакцина (4419) вчитель (407) COVID-19 (19767) Шкарлет Сергій (353)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Это вместо 4000 баксов))
показати весь коментар
18.10.2021 17:15 Відповісти
+2
Велика математика вiд зеленських - вона так сувора...
показати весь коментар
18.10.2021 17:43 Відповісти
+2
56% отримали вже дві дози вакцини, 86% принаймні одну. Я би це так розумів.
показати весь коментар
18.10.2021 18:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А по медикам есть инфа сколько вакцинировано % ? или там лежит гриф Секретно
показати весь коментар
18.10.2021 17:03 Відповісти
Меня больше зарплата их интересует. В четыре штуки баксов. Она ...где ?
показати весь коментар
18.10.2021 17:07 Відповісти
Та есть одна рифма...
показати весь коментар
18.10.2021 17:09 Відповісти
На звезде?
показати весь коментар
18.10.2021 17:24 Відповісти
Не. За ту рифму тут банят.
показати весь коментар
18.10.2021 17:26 Відповісти
Это вместо 4000 баксов))
показати весь коментар
18.10.2021 17:15 Відповісти
Давай ссылку на работы этого профессора, почитаем.
показати весь коментар
18.10.2021 18:13 Відповісти
Бредятина, в лучшем случае 30-40% часть приписали, очень большая часть купили справки
показати весь коментар
18.10.2021 17:23 Відповісти
Господи, та не щепиться, дайте природному відбору зробити свою справу...
показати весь коментар
18.10.2021 17:30 Відповісти
Ваш фах?
показати весь коментар
18.10.2021 17:40 Відповісти
Ви впевнені,що,розумієте,вами мовлене Нарешті,Діоген знайшов,_ Загублене!
показати весь коментар
18.10.2021 17:59 Відповісти
Математика, не моє. Не можу вирішити задачу.
Всі вчителі- 100 %.
56% з них- повністю вакцинованих, 86%- частково.
Це як?
показати весь коментар
18.10.2021 17:38 Відповісти
Велика математика вiд зеленських - вона так сувора...
показати весь коментар
18.10.2021 17:43 Відповісти
Зеленгоодебільна
показати весь коментар
18.10.2021 18:03 Відповісти
56% отримали вже дві дози вакцини, 86% принаймні одну. Я би це так розумів.
показати весь коментар
18.10.2021 18:00 Відповісти
Тоді, всі вчителі це не 100%, а 142%?
показати весь коментар
18.10.2021 18:03 Відповісти
В теченіі суток,Фсьо,возможно
показати весь коментар
18.10.2021 18:05 Відповісти
Ні не так. Наприклад, маємо клас у школі. У 80% учнів в ньому середній бал по навчанню вище 7, а у 30% середній бал вище 10. Це означає, що у класі 110% учнів?
показати весь коментар
18.10.2021 18:16 Відповісти
Кому,яка,частка вакцинованого дісталася!! Це,,добре у Віталика виходить,--два зами,з них чотири,лежить в кабміні
показати весь коментар
18.10.2021 18:02 Відповісти
Щось міністр освіти та науки не товаришує з елементарною математикою. Як такого нездару могли назначити на таку посаду???
показати весь коментар
18.10.2021 21:29 Відповісти
Скрин сделал. Сейчас заблочат. Мировая цензура ковидобесия.
Если принуждают к вакцинации. Алгоритм действий
1. Вакцинальный статус является врачебной тайной согласно ст. 39-1 ЗУ «Основы законодательства Украины о зравоохранении». Можно сказать, что не обсуждаете прививки с кем бы то ни было, а только с врачём.
2. В Украине есть 6 обязательных прививок согласно ЗУ «Про санитарно-эпидемиологичне благополуччя» и ЗУ «Про захист населення вид инфекцийних хвороб» ( от кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и туберкулёза) на случай обьявленной эпидемии по приказу главгоссанврача ( но у нас в стране нет такой службы на сегодня (есть главгоссанврач без службы) и нет обьявленной эпидемии с соответствующей статистикой)
показати весь коментар
18.10.2021 21:56 Відповісти
 
 