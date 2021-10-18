56% вчителів вакциновані повністю, 86% отримали одну дозу, - Шкарлет
Одну дозу вакцини від COVID-19 вже отримали майже 86% вчителів України, а повністю вакциновано 56%.
Про це повідомив у Telegram міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.
"На сьогодні, за оновленою статистикою, принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 отримали 86% працівників установ загальної середньої освіти. Повністю (двома дозами) вакциновано 358,39 тис. педагогів - це 56% від загальної їх кількості", - написав Шкарлет.
За його словами, найвищий рівень повної вакцинації демонструють 5 областей і Київ: Луганська - 79,4%; Харківська - 70,9%; Черкаська - 70,9%; Полтавська - 69,4%; Київ - 67,7%; Житомирська - 66,9%.
Найбільше невакцинованих педагогів залишається у школах п'яти областей: Рівненської - 24,5%, Волинської - 22%, Івано-Франківської - 20,8%, Одеської - 20,1%, Львівської - 19,4%.
Всі вчителі- 100 %.
56% з них- повністю вакцинованих, 86%- частково.
Це як?
Если принуждают к вакцинации. Алгоритм действий
1. Вакцинальный статус является врачебной тайной согласно ст. 39-1 ЗУ «Основы законодательства Украины о зравоохранении». Можно сказать, что не обсуждаете прививки с кем бы то ни было, а только с врачём.
2. В Украине есть 6 обязательных прививок согласно ЗУ «Про санитарно-эпидемиологичне благополуччя» и ЗУ «Про захист населення вид инфекцийних хвороб» ( от кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и туберкулёза) на случай обьявленной эпидемии по приказу главгоссанврача ( но у нас в стране нет такой службы на сегодня (есть главгоссанврач без службы) и нет обьявленной эпидемии с соответствующей статистикой)