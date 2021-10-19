УКР
На Чернігівщині від COVID-19 помер підліток

18 жовтня від коронавірусу помер дев'ятикласник із Корюківки. Хлопець був учнем 4-ї школи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це повідомив мер Корюківки Ратан Ахмедов.

"Сьогодні є перша смерть дитини від COVID-19. У хлопчика були супутні захворювання", - повідомив мер.

Водночас "Суспільне" із посиланням на власні джерела повідомляє, що хлопець із суботи перебував на лікуванні в обласній дитячій лікарні в Чернігові.

Також читайте: Близько 7-10% хворих на COVID-19 в Україні - це діти, - Ляшко

Сразу после укола "вакцины" ?
показати весь коментар
19.10.2021 08:15 Відповісти
А підлітків вакцинують? Вперше чую.
показати весь коментар
19.10.2021 08:32 Відповісти
ты дебил или как?
показати весь коментар
19.10.2021 10:42 Відповісти
Както странно, сначало говорят о необходимости прививать детей и тут раз и уже умер подросток????, а какие сопутствующие, может его и прививать нельзя было и ещё одно, знаю людей которые умерли от того, что в семье не было денег на лечение....
показати весь коментар
19.10.2021 10:41 Відповісти
 
 