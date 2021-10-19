На Чернігівщині від COVID-19 помер підліток

18 жовтня від коронавірусу помер дев'ятикласник із Корюківки. Хлопець був учнем 4-ї школи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це повідомив мер Корюківки Ратан Ахмедов.

"Сьогодні є перша смерть дитини від COVID-19. У хлопчика були супутні захворювання", - повідомив мер.

Водночас "Суспільне" із посиланням на власні джерела повідомляє, що хлопець із суботи перебував на лікуванні в обласній дитячій лікарні в Чернігові.

