На Чернігівщині від COVID-19 помер підліток
18 жовтня від коронавірусу помер дев'ятикласник із Корюківки. Хлопець був учнем 4-ї школи.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це повідомив мер Корюківки Ратан Ахмедов.
"Сьогодні є перша смерть дитини від COVID-19. У хлопчика були супутні захворювання", - повідомив мер.
Водночас "Суспільне" із посиланням на власні джерела повідомляє, що хлопець із суботи перебував на лікуванні в обласній дитячій лікарні в Чернігові.
