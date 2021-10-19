В деле экс-главы Киевского СБУ Щеголева допросили Геннадия Москаля

18 октября в Шевченковском суде Киева по делу бывшего главы Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области Александра Щеголева допросили экс-нардепа Геннадия Москаля.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеотрансляцию из зала суда.

Бывший народный депутат рассказал, что в феврале 2014 ему передали документы о планах штурма Дома профсоюзов "Бумеранг". По словам Геннадия Москаля эти документы ему передал один из членов штаба, которые разрабатывали этот план.

"Когда сказали, что такая готовится, я попросил предоставить мне копии. Согласно статусу народного депутата, народный депутат имеет право хранить и оглашать информацию, в том числе и конфиденциальную. Когда был план через свой официальный сайт выставил этот план. Там был не только план "Бумеранг", там были другие планы и оперативные планы. Это немного охладило правоохранительные органы и СБУ и не привело к таким, как там было написано, операциям, которые могли закончиться гораздо трагичнее для истории Украины".

Как рассказал Москаль, по данным СБУ там находилось 2000 экстремистски настроенных людей.

"На пятом, шестом, седьмом, взрывчатка ... гранаты, патроны. Ничего не нашли и ничего абсолютно не было. Многие были предупреждены, но все-таки трагедия произошла", - добавил экс-нардеп.

На вопрос прокурора Александра Супруна какая роль была отведена для начальника СБУ в Киеве и Киевской области, Москаль ответил: "Проводил он инструктаж, не проводил, он расставлял людей, не он, насколько я видел, все действовали согласно этого плана спецоперации по обезвреживанию "экстремистских элементов в Доме профсоюзов".

На заседании допрос провели только прокуроры Офиса генпрокуратуры, однако на следующем вопросы Москалю будут задавать адвокаты Александра Щеголева.

Напомним, в феврале 2016 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Щеголева за организацию силового разгона Майдана 18-19 февраля 2014 года.

По данным ГПУ, Щеголев, действуя в составе организованной группы, в которую входили бывшие чиновники, с целью разгона митингующих с Майдана Незалежности 18 февраля 2014 года принял решение о проведении сотрудниками СБУ при поддержке органов внутренних дел антитеррористической операции, в результате которой погибли и пострадали люди

Щеголеву была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, которую неоднократно продлевали.

26 июня 2019 года суд изменил меру пресечения Щеголеву на круглосуточный домашний арест, основываясь на решении Конституционного суда, который разрешил избирать альтернативные меры, кроме содержания под стражей лицам, которые подозреваются или обвиняются в тяжких и особо тяжких преступлениях.

25 октября Шевченковский районный суд Киева изменил Щеголеву меру пресечения на личное обязательство. 20 ноября суд обязал вернуть ему паспорт гражданина Украины.

Щеголев - единственный из высших должностных лиц времен президентства Виктора Януковича, над которым идет суд за преследование участников Майдана.