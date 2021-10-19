У справі ексглави Київського СБУ Щеголєва допитали Геннадія Москаля

18 жовтня в Шевченківському суді Києва у справі колишнього глави Служби безпеки України в Києві та Київській області Олександра Щеголєва допитали екснардепа Геннадія Москаля.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на відеотрансляцію із зали суду.

Колишній народний депутат розповів, що в лютому 2014 йому передали документи про плани штурму Будинку профспілок "Бумеранг". За словами Геннадія Москаля, ці документи йому передав один з членів штабу, які розробляли цей план.

"Коли сказали, що така готується, я попросив надати мені копії. Згідно зі статусом народного депутата, народний депутат має право зберігати і оголошувати інформацію, в тому числі і конфіденційну. Коли був план через свій офіційний сайт виставив цей план. Там був не тільки план "Бумеранг", там були інші плани і оперативні плани. Це трохи остудило правоохоронні органи і СБУ і не привело до таких, як там було написано, операцій, які могли закінчитися набагато трагічніше для історії України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа Щеголєва: суд змінив порядок дослідження доказів

Як розповів Москаль, за даними СБУ там перебувало 2000 екстремістськи налаштованих людей.

"На п'ятому, шостому, сьомому, вибухівка ... гранати, патрони. Нічого не знайшли і нічого абсолютно не було. Багато з них були попереджені, але все-таки трагедія сталася", - додав екснардеп.

На питання прокурора Олександра Супруна, яка роль була відведена для начальника СБУ в Києві та Київській області, Москаль відповів: "Проводив він інструктаж, не проводив, він розставляв людей, не він, наскільки я бачив, все діяли згідно з цим планом спецоперації з знешкодження "екстремістських елементів в Будинку профспілок".

На засіданні допит провели тільки прокурори Офісу генпрокуратури, однак на наступному питання Москалю будуть задавати адвокати Олександра Щеголєва.

Нагадаємо, у лютому 2016 року Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно Щеголєва за організацію силового розгону Майдану 18-19 лютого 2014 року За даними ГПУ, Щеголєв, діючи у складі організованої групи, до якої входили колишні високопосадовці, з метою розгону мітингувальників з Майдану Незалежності 18 лютого 2014 року прийняв рішення щодо проведення працівниками СБУ за підтримки органів внутрішніх справ антитерористичної операції, в результаті якої загинули та постраждали люди. Щеголєву було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який неодноразово продовжували. 26 червня 2019 року суд змінив запобіжний захід Щеголєву на цілодобовий домашній арешт, базуючись на рішенні Конституційного суду, який дозволив обирати альтернативні запобіжні заходи, крім тримання під вартою особам, що підозрюються або обвинувачуються в тяжких та особливо тяжких злочинах. 25 жовтня Шевченківський районний суд міста Києва змінив Щеголєву запобіжний захід на особисте зобов’язання. 20 листопада суд зобов'язав повернути йому паспорт громадянина України. Щеголєв - єдиний з високопосадовців часів президентства Віктора Януковича, над яким триває суд за переслідування учасників Майдану.