РУС
Новости
Центральную улицу Борисполя капитально отремонтировали, - Киевская ОГА

Центральную улицу Борисполя капитально отремонтировали, - Киевская ОГА

Капитальный ремонт улицы Киевский шлях в Борисполе завершен. Объект готовятся сдавать в эксплуатацию

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская ОГА.

В рамках программы "Большая стройка" специалисты проложили внутренний и верхний слои, установили бордюры и дорожные знаки, нанесли дорожную разметку.

Общая стоимость ремонта составила 35,3 млн грн. Деньги выделили из государственного бюджета.

"Важность дорог общего пользования трудно недооценить. Ими жители Киевщины ежедневно ездят на работу. А гости, которые приезжают к нам в область, обращают внимание на их качество. Автодороги соединяют населенные пункты в пределах района, ведут к железнодорожным станциям и аэропортам, фактически "сшивают" регион. Именно поэтому капитальные ремонты существующих дорог и строительство новых для нас продолжает оставаться одной из приоритетных задач", - отметил глава ОГА Василий Володин.

Напомним, в 2021 году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируют отремонтировать и реконструировать 4,5 тысячи километров государственных дорог и 2000 километров местных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 25 км трассы Т-15-15, ведущей к курортам Николаевщины, восстановят до конца года, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Борисполь (771) Киевская область (4296) Большая стройка (728)
Топ комментарии
+4
живу в Борисполе. если честно,то хотелось бы этому дизайнеру,очко вздрючить. последние 10 лет,я ни разу не видел,чтобы кто то по встречке ехал. но зато когда два придурка стукнутся,то объехать их теперь будет очень проблематично.
к тому же ремонт ещё не закончен,ездил вчера,видел. более того,улица Киевский шлях начинается на въезде возле поворота на Аэропорт,и заканчивается на выезде в сторону Харькова,это около 10 км,а работы сделаны на участке в 2,5 км.

и похабно сделаны. ливнёвки ни хера не работают!
19.10.2021 13:54 Ответить
+2
хоть 1 человек мне может объяснить, зачем посреди дороги они повыкладывали там тротураы с плиткой и бордюрами?? мне этот вопрос реально не дает покоя...Логика ж должна была быть....
19.10.2021 13:14 Ответить
+2
місцевій владі здалаося, що в Борисполі замало пробок, особливо в пятницю ввечері (в Харківському напрямку) та в неділю після обіду (в напрямку Києва), прожив там біля десяти років, і там завжди така мулька нашкодити автомобілістам, до дороги через рік з головної на другорядну поміняти, то світовор раз в пів року ставити там де він не потрібен, ну і фінал дебілізма тротуари посеред дороги, при тому що дтп із виїздом на зустрічну в тих місцях протягом більше ніж 10 років я не бачив!
19.10.2021 13:33 Ответить
Там в обе стороны плотный поток движения, а любителей пообгонять по встречке - через одного. Всё просто - оленей загоняют в стойло.
19.10.2021 13:16 Ответить
Ну для цього достатньо було б відбійника. Але і так з вузької дороги з постійними корками зробили іще вужчу! НАХІБА?!
19.10.2021 14:04 Ответить
Ну так велике ж крадивныцтво. А шо вы хотели?
19.10.2021 14:05 Ответить
ну про светофоры каждые 5 метров я вообще молчу...Про подземные переходы или хотя бы регул. светофоры по вызову там вообще не слышали....
19.10.2021 14:22 Ответить
а бы громко бзднуть, так это называется))
ехал с Киева в Харьков, уже обрадовался новой дороге по Борисполю, но как вы отметили через 2.5 км радость прошла, появились маты))
19.10.2021 14:09 Ответить
я всегда говорю - кто живет в Борисполе - того Бог наказал. Более дебильной местной власти и придумать сложно, чиновничий аппарат отбитый на всю голову. А ездить в Киев каждый день - могу только посочувствовать. То что там творится на дорогах в часы пик и что эти уроды сделали с их "покращенням" - просто слов нет!
19.10.2021 14:25 Ответить
Бог вас наказал ,обделив умом . Говорю об этом ответственно ,как коренной Киевлянин ,осознанно переехавший в Борисполь . Вопросы пробок существуют так же как и в Киеве ,однако если в Киеве это явление приобрело перманентный характер ,в Борисполе пиковая загруженность наблюдается только утром и вечером ,по понятным причинам
А прежде чем занять местную власть ,присмотрелись бы к КГА .
21.10.2021 08:57 Ответить
я оттуда уехал. Проклятое место. Хотя судя по вашему посту, вы живете там где ваше место.
21.10.2021 22:17 Ответить
 
 