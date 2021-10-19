Центральную улицу Борисполя капитально отремонтировали, - Киевская ОГА

Капитальный ремонт улицы Киевский шлях в Борисполе завершен. Объект готовятся сдавать в эксплуатацию

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская ОГА.

В рамках программы "Большая стройка" специалисты проложили внутренний и верхний слои, установили бордюры и дорожные знаки, нанесли дорожную разметку.

Общая стоимость ремонта составила 35,3 млн грн. Деньги выделили из государственного бюджета.

"Важность дорог общего пользования трудно недооценить. Ими жители Киевщины ежедневно ездят на работу. А гости, которые приезжают к нам в область, обращают внимание на их качество. Автодороги соединяют населенные пункты в пределах района, ведут к железнодорожным станциям и аэропортам, фактически "сшивают" регион. Именно поэтому капитальные ремонты существующих дорог и строительство новых для нас продолжает оставаться одной из приоритетных задач", - отметил глава ОГА Василий Володин.

Напомним, в 2021 году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируют отремонтировать и реконструировать 4,5 тысячи километров государственных дорог и 2000 километров местных.

