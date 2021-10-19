Центральную улицу Борисполя капитально отремонтировали, - Киевская ОГА
Капитальный ремонт улицы Киевский шлях в Борисполе завершен. Объект готовятся сдавать в эксплуатацию
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская ОГА.
В рамках программы "Большая стройка" специалисты проложили внутренний и верхний слои, установили бордюры и дорожные знаки, нанесли дорожную разметку.
Общая стоимость ремонта составила 35,3 млн грн. Деньги выделили из государственного бюджета.
"Важность дорог общего пользования трудно недооценить. Ими жители Киевщины ежедневно ездят на работу. А гости, которые приезжают к нам в область, обращают внимание на их качество. Автодороги соединяют населенные пункты в пределах района, ведут к железнодорожным станциям и аэропортам, фактически "сшивают" регион. Именно поэтому капитальные ремонты существующих дорог и строительство новых для нас продолжает оставаться одной из приоритетных задач", - отметил глава ОГА Василий Володин.
Напомним, в 2021 году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируют отремонтировать и реконструировать 4,5 тысячи километров государственных дорог и 2000 километров местных.
к тому же ремонт ещё не закончен,ездил вчера,видел. более того,улица Киевский шлях начинается на въезде возле поворота на Аэропорт,и заканчивается на выезде в сторону Харькова,это около 10 км,а работы сделаны на участке в 2,5 км.
и похабно сделаны. ливнёвки ни хера не работают!
ехал с Киева в Харьков, уже обрадовался новой дороге по Борисполю, но как вы отметили через 2.5 км радость прошла, появились маты))
А прежде чем занять местную власть ,присмотрелись бы к КГА .