Центральну вулицю Борисполя капітально відремонтували, - Київська ОДА
Капітальний ремонт вулиці Київський шлях у Борисполі завершено. Об'єкт готуються здавати в експлуатацію
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська ОДА.
В рамках програми "Велике будівництво" фахівці проклали внутрішній і верхній шари, встановили бордюри і дорожні знаки, нанесли дорожню розмітку.
Загальна вартість ремонту становить 35,3 млн грн. Гроші виділили з державного бюджету.
"Важливість доріг загального користування важко недооцінити. Ними жителі Київщини щодня їздять на роботу. А гості, які приїжджають до нас в область, звертають увагу на їх якість. Автошляхи з’єднують населені пункти в межах району, ведуть до залізничних станцій і аеропортів, фактично "зшивають" регіон. Саме тому капітальні ремонти існуючих доріг і будівництво нових для нас і надалі залишається одним з пріоритетних завдань", - зазначив голова ОДА Василь Володін.
Нагадаємо, в 2021 році в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" планують відремонтувати та реконструювати 4,5 тисячі кілометрів державних доріг і 2000 кілометрів місцевих.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
к тому же ремонт ещё не закончен,ездил вчера,видел. более того,улица Киевский шлях начинается на въезде возле поворота на Аэропорт,и заканчивается на выезде в сторону Харькова,это около 10 км,а работы сделаны на участке в 2,5 км.
и похабно сделаны. ливнёвки ни хера не работают!
ехал с Киева в Харьков, уже обрадовался новой дороге по Борисполю, но как вы отметили через 2.5 км радость прошла, появились маты))
А прежде чем занять местную власть ,присмотрелись бы к КГА .