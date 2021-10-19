УКР
Центральну вулицю Борисполя капітально відремонтували, - Київська ОДА

Капітальний ремонт вулиці Київський шлях у Борисполі завершено. Об'єкт готуються здавати в експлуатацію

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська ОДА.

В рамках програми "Велике будівництво" фахівці проклали внутрішній і верхній шари, встановили бордюри і дорожні знаки, нанесли дорожню розмітку.

Загальна вартість ремонту становить 35,3 млн грн. Гроші виділили з державного бюджету.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Опорна школа на Дніпропетровщині отримала новий спортивний комплекс, - ОДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Важливість доріг загального користування важко недооцінити. Ними жителі Київщини щодня їздять на роботу. А гості, які приїжджають до нас в область, звертають увагу на їх якість. Автошляхи з’єднують населені пункти в межах району, ведуть до залізничних станцій і аеропортів, фактично "зшивають" регіон. Саме тому капітальні ремонти існуючих доріг і будівництво нових для нас і надалі залишається одним з пріоритетних завдань", - зазначив голова ОДА Василь Володін.

Нагадаємо, в 2021 році в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" планують відремонтувати та реконструювати 4,5 тисячі кілометрів державних доріг і 2000 кілометрів місцевих.

Автор: 

+4
живу в Борисполе. если честно,то хотелось бы этому дизайнеру,очко вздрючить. последние 10 лет,я ни разу не видел,чтобы кто то по встречке ехал. но зато когда два придурка стукнутся,то объехать их теперь будет очень проблематично.
к тому же ремонт ещё не закончен,ездил вчера,видел. более того,улица Киевский шлях начинается на въезде возле поворота на Аэропорт,и заканчивается на выезде в сторону Харькова,это около 10 км,а работы сделаны на участке в 2,5 км.

и похабно сделаны. ливнёвки ни хера не работают!
19.10.2021 13:54 Відповісти
+2
хоть 1 человек мне может объяснить, зачем посреди дороги они повыкладывали там тротураы с плиткой и бордюрами?? мне этот вопрос реально не дает покоя...Логика ж должна была быть....
19.10.2021 13:14 Відповісти
+2
місцевій владі здалаося, що в Борисполі замало пробок, особливо в пятницю ввечері (в Харківському напрямку) та в неділю після обіду (в напрямку Києва), прожив там біля десяти років, і там завжди така мулька нашкодити автомобілістам, до дороги через рік з головної на другорядну поміняти, то світовор раз в пів року ставити там де він не потрібен, ну і фінал дебілізма тротуари посеред дороги, при тому що дтп із виїздом на зустрічну в тих місцях протягом більше ніж 10 років я не бачив!
19.10.2021 13:33 Відповісти
Там в обе стороны плотный поток движения, а любителей пообгонять по встречке - через одного. Всё просто - оленей загоняют в стойло.
показати весь коментар
19.10.2021 13:16 Відповісти
Ну для цього достатньо було б відбійника. Але і так з вузької дороги з постійними корками зробили іще вужчу! НАХІБА?!
показати весь коментар
19.10.2021 14:04 Відповісти
Ну так велике ж крадивныцтво. А шо вы хотели?
показати весь коментар
19.10.2021 14:05 Відповісти
ну про светофоры каждые 5 метров я вообще молчу...Про подземные переходы или хотя бы регул. светофоры по вызову там вообще не слышали....
показати весь коментар
19.10.2021 14:22 Відповісти
а бы громко бзднуть, так это называется))
ехал с Киева в Харьков, уже обрадовался новой дороге по Борисполю, но как вы отметили через 2.5 км радость прошла, появились маты))
показати весь коментар
19.10.2021 14:09 Відповісти
я всегда говорю - кто живет в Борисполе - того Бог наказал. Более дебильной местной власти и придумать сложно, чиновничий аппарат отбитый на всю голову. А ездить в Киев каждый день - могу только посочувствовать. То что там творится на дорогах в часы пик и что эти уроды сделали с их "покращенням" - просто слов нет!
показати весь коментар
19.10.2021 14:25 Відповісти
Бог вас наказал ,обделив умом . Говорю об этом ответственно ,как коренной Киевлянин ,осознанно переехавший в Борисполь . Вопросы пробок существуют так же как и в Киеве ,однако если в Киеве это явление приобрело перманентный характер ,в Борисполе пиковая загруженность наблюдается только утром и вечером ,по понятным причинам
А прежде чем занять местную власть ,присмотрелись бы к КГА .
показати весь коментар
21.10.2021 08:57 Відповісти
я оттуда уехал. Проклятое место. Хотя судя по вашему посту, вы живете там где ваше место.
показати весь коментар
21.10.2021 22:17 Відповісти
 
 