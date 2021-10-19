Центральну вулицю Борисполя капітально відремонтували, - Київська ОДА

Капітальний ремонт вулиці Київський шлях у Борисполі завершено. Об'єкт готуються здавати в експлуатацію

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська ОДА.

В рамках програми "Велике будівництво" фахівці проклали внутрішній і верхній шари, встановили бордюри і дорожні знаки, нанесли дорожню розмітку.

Загальна вартість ремонту становить 35,3 млн грн. Гроші виділили з державного бюджету.

"Важливість доріг загального користування важко недооцінити. Ними жителі Київщини щодня їздять на роботу. А гості, які приїжджають до нас в область, звертають увагу на їх якість. Автошляхи з’єднують населені пункти в межах району, ведуть до залізничних станцій і аеропортів, фактично "зшивають" регіон. Саме тому капітальні ремонти існуючих доріг і будівництво нових для нас і надалі залишається одним з пріоритетних завдань", - зазначив голова ОДА Василь Володін.

Нагадаємо, в 2021 році в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" планують відремонтувати та реконструювати 4,5 тисячі кілометрів державних доріг і 2000 кілометрів місцевих.