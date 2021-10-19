РУС
Новости
7 972 24

ВР разблокировала подписание закона об олигархах

ВР разблокировала подписание закона об олигархах

Сегодня, 19 октября, Верховная рада отклонила 12 проектов постановлений об отмене решения ВР от 23 сентября о принятии проекта закона №5599 об олигархах.

Согласно законодательству, после того, как народные депутаты не поддержали проекты постановлений об отмене решения парламента о принятии в целом законопроекта, разблокировано подписание закона председателем Верховной Рады и отправка его на подпись главе государства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отметим, что авторы проектов постановлений об отмене голосования обосновывали свои предложения тем, что при голосовании за законопроект были нарушены требования Регламента Верховной Рады и депутатам, которые вносили предложения или поправки к законопроекту, не было предоставлено слово во время обсуждения документа.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.

Читайте также: Закон об олигархах не станет законом из-за отрицательного заключения Венецианской комиссии, - нардеп "ЕС" Синютка

Во время голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому даются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАЗК, другая - АМКУ, третья - СНБО.

11 октября нардеп Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороны. В частности комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАПК и АМКУ.

Автор: 

ВР (29399) Зеленский Владимир (21727) Стефанчук Руслан (678) Закон об олигархах (119)
Топ комментарии
+5
Вместо того чтобы заставить работать антимонопольный комитет
можно три года голосить за фейковый закон Бени-Ермака
показать весь комментарий
19.10.2021 13:57 Ответить
+4
Є така фігня як АНТимонопольний комітет, який має працювати,
а клоуни просто фігнею страждають, бо цей закон ніщо для фірташів та коломойш. обійдуть його легенько, бо так і писався, щоб тільки лохторату у очі насцяти.
показать весь комментарий
19.10.2021 15:14 Ответить
+2
І небо на землю не впало, і землетрусу не було. Це мертвонароджений закон, прийнятий лише для підвишення іміджу влади.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Ви його читали? Розкажіть нам.
показать весь комментарий
19.10.2021 15:13 Ответить
Зайдіть на сайт ВРУ. Потім наберіть Законодавство. Потім прочитайте.
показать весь комментарий
19.10.2021 15:41 Ответить
Так теперь посадят каломойского или еще нет?
показать весь комментарий
19.10.2021 13:56 Ответить
Ей богу , как дурни с писаной торбой с этим законом.Поверьте, если бы он нес хоть каплю вреда олигархам, о нем бы даже не заикались.
показать весь комментарий
19.10.2021 14:23 Ответить
Логики- ноль. "Если бы нес хоть каплю вреда олигархам, о нем бы не заикались". А не наоборот? Ну так пусть принимают такой "бесполезный" закон. В чем проблема? Зачем столько вони?
показать весь комментарий
19.10.2021 14:50 Ответить
Что он меняет этот закон для вас лично?
показать весь комментарий
19.10.2021 14:53 Ответить
Не хочу вдаваться в причинно-следственные связи, но меняет не только для меня, а для всех граждан Украины, которая является самой нищей страной Европы, в первую очередь, из-за кланово-олигархической модели управления на протяжении почти 30 лет.
А вообще глупый вопрос. Это всё равно, что спросить жертву систематического ограбления-: чем тебе станет лучше, если вора наконец закроют?
показать весь комментарий
19.10.2021 15:10 Ответить
Ключевое слово "фигня". Эта "фигня" у нас десятилетиями "працювала", абсолютно не мешая сказочно обогащаться олигархам. И да, никто не говорит, что антимонопольный комитет не нужен. РЕФОРМИРОВАННЫЙ. Это инструмент. Один из многих. В дополнение к закону об олигархах.
показать весь комментарий
19.10.2021 15:35 Ответить
Неужели олигархи пропадут?Давайте посмотрим через время, готов извиниться, если буду не прав.
показать весь комментарий
19.10.2021 15:37 Ответить
Не знаю, пропадут ли вообще (хотя очень на это надеюсь- что не пропадут а станут крупными бизнесменами), но то, что бабки грести из государственной казны меньше станут - это факт.
Вы посмотрите хотя бы на то, как поливают помоями этот закон на олигархических каналах! Не был бы он для них угрозой- они бы и не пикнули!
показать весь комментарий
19.10.2021 15:53 Ответить
Вы хотите сказать, что читали этот закон.
показать весь комментарий
19.10.2021 15:14 Ответить
Цей анноун юзер - є шістка від подляка. Не переймайтеся. Може йому вже нема на що поїсти...
показать весь комментарий
19.10.2021 17:35 Ответить
слуги олігархів проголосували закон фікцію.
а забув у вас па метадічце пакушение на Шофера
показать весь комментарий
19.10.2021 15:11 Ответить
Отлично. Значит эта "фикция" ни чем не угрожает тем, за кого ты так переживаешь.
показать весь комментарий
19.10.2021 15:37 Ответить
Від таких коментарів найбільше і смердить!
показать весь комментарий
19.10.2021 15:46 Ответить
73%-ному приказано срочно подписать этот закон и дальше идти по беспределу. Сборище неуков и проходимцев (СН)иП) кинулось выполнять волю вождя..
показать весь комментарий
19.10.2021 14:32 Ответить
Умных судьба ведет к процветанию,а дураков тащит за волосы,а они упираются
показать весь комментарий
19.10.2021 14:41 Ответить
Ну да, ну да. Без олигархов процветание нам не светит.
показать весь комментарий
19.10.2021 14:56 Ответить
Питання не в цьому фейковому законі , який " протягують " " зелені " придурки , і який до олігархів не має ніякого відношення , приймають виключно для контролю потвор над опозиційними ЗМІ і політи5ками , а в тому , що в черговий раз ці потвори порушують регламент ВР , на який давно плюють .
показать весь комментарий
19.10.2021 15:13 Ответить
Зелені потвори, будьте чесними! Назвіть вже цей, тіпо, закон антіпорошенківським!
показать весь комментарий
19.10.2021 17:43 Ответить
То есть Порошенка- олигарх? Та не может быть!
показать весь комментарий
19.10.2021 18:50 Ответить
 
 