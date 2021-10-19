ВР разблокировала подписание закона об олигархах

Сегодня, 19 октября, Верховная рада отклонила 12 проектов постановлений об отмене решения ВР от 23 сентября о принятии проекта закона №5599 об олигархах.

Согласно законодательству, после того, как народные депутаты не поддержали проекты постановлений об отмене решения парламента о принятии в целом законопроекта, разблокировано подписание закона председателем Верховной Рады и отправка его на подпись главе государства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отметим, что авторы проектов постановлений об отмене голосования обосновывали свои предложения тем, что при голосовании за законопроект были нарушены требования Регламента Верховной Рады и депутатам, которые вносили предложения или поправки к законопроекту, не было предоставлено слово во время обсуждения документа.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.

Во время голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому даются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАЗК, другая - АМКУ, третья - СНБО.

11 октября нардеп Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороны. В частности комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАПК и АМКУ.