ВР розблокувала підписання закону про олігархів
Сьогодні, 19 жовтня, Верховна Рада відхилила 12 проєктів постанов про скасування рішення ВР від 23 вересня про ухвалення проєкту закону №5599 про олігархів.
Згідно із законодавством, після того, як народні депутати не підтримали проєкти постанов про скасування рішення парламенту щодо ухвалення в цілому законопроєкту, розблоковано підписання закону головою Верховної Ради і відправлення його на підпис главі держави, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Зазначимо, що автори проєктів постанов про скасування голосування обґрунтовували свої пропозиції тим, що під час голосування за законопроєкт було порушено вимоги Регламенту Верховної Ради і депутатам, які вносили пропозиції або поправки до законопроєкту, не було надано слово під час обговорення документа.
Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, попри критику міжнародних експертів і не чекаючи висновків Венеціанської комісії.
Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції.
Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша - АМКУ, третя - РНБО.
11 жовтня нардеп Железняк повідомив про спробу фальсифікації проголосованого тексту закону на рівні комітету з нацбезпеки і оборони. Зокрема, комітет намагався викреслити із закону згадки про НАЗК і АМКУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
можно три года голосить за фейковый закон Бени-Ермака
А вообще глупый вопрос. Это всё равно, что спросить жертву систематического ограбления-: чем тебе станет лучше, если вора наконец закроют?
а клоуни просто фігнею страждають, бо цей закон ніщо для фірташів та коломойш. обійдуть його легенько, бо так і писався, щоб тільки лохторату у очі насцяти.
Вы посмотрите хотя бы на то, как поливают помоями этот закон на олигархических каналах! Не был бы он для них угрозой- они бы и не пикнули!
а забув у вас па метадічце пакушение на Шофера