7 972 24

ВР розблокувала підписання закону про олігархів

Сьогодні, 19 жовтня, Верховна Рада відхилила 12 проєктів постанов про скасування рішення ВР від 23 вересня про ухвалення проєкту закону №5599 про олігархів.

Згідно із законодавством, після того, як народні депутати не підтримали проєкти постанов про скасування рішення парламенту щодо ухвалення в цілому законопроєкту, розблоковано підписання закону головою Верховної Ради і відправлення його на підпис главі держави, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зазначимо, що автори проєктів постанов про скасування голосування обґрунтовували свої пропозиції тим, що під час голосування за законопроєкт було порушено вимоги Регламенту Верховної Ради і депутатам, які вносили пропозиції або поправки до законопроєкту, не було надано слово під час обговорення документа.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, попри критику міжнародних експертів і не чекаючи висновків Венеціанської комісії.

Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції.

Читайте: Закон про олігархів не стане законом через негативний висновок Венеційської комісії, - нардеп "ЄС" Синютка

Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша - АМКУ, третя - РНБО.

11 жовтня нардеп Железняк повідомив про спробу фальсифікації проголосованого тексту закону на рівні комітету з нацбезпеки і оборони. Зокрема, комітет намагався викреслити із закону згадки про НАЗК і АМКУ.

+5
Вместо того чтобы заставить работать антимонопольный комитет
можно три года голосить за фейковый закон Бени-Ермака
показати весь коментар
19.10.2021 13:57 Відповісти
+4
Є така фігня як АНТимонопольний комітет, який має працювати,
а клоуни просто фігнею страждають, бо цей закон ніщо для фірташів та коломойш. обійдуть його легенько, бо так і писався, щоб тільки лохторату у очі насцяти.
показати весь коментар
19.10.2021 15:14 Відповісти
+2
І небо на землю не впало, і землетрусу не було. Це мертвонароджений закон, прийнятий лише для підвишення іміджу влади.
показати весь коментар
19.10.2021 13:51 Відповісти
І небо на землю не впало, і землетрусу не було. Це мертвонароджений закон, прийнятий лише для підвишення іміджу влади.
показати весь коментар
19.10.2021 13:51 Відповісти
Ви його читали? Розкажіть нам.
показати весь коментар
19.10.2021 15:13 Відповісти
Зайдіть на сайт ВРУ. Потім наберіть Законодавство. Потім прочитайте.
показати весь коментар
19.10.2021 15:41 Відповісти
Так теперь посадят каломойского или еще нет?
показати весь коментар
19.10.2021 13:56 Відповісти
Вместо того чтобы заставить работать антимонопольный комитет
можно три года голосить за фейковый закон Бени-Ермака
показати весь коментар
19.10.2021 13:57 Відповісти
Ей богу , как дурни с писаной торбой с этим законом.Поверьте, если бы он нес хоть каплю вреда олигархам, о нем бы даже не заикались.
показати весь коментар
19.10.2021 14:23 Відповісти
Логики- ноль. "Если бы нес хоть каплю вреда олигархам, о нем бы не заикались". А не наоборот? Ну так пусть принимают такой "бесполезный" закон. В чем проблема? Зачем столько вони?
показати весь коментар
19.10.2021 14:50 Відповісти
Что он меняет этот закон для вас лично?
показати весь коментар
19.10.2021 14:53 Відповісти
Не хочу вдаваться в причинно-следственные связи, но меняет не только для меня, а для всех граждан Украины, которая является самой нищей страной Европы, в первую очередь, из-за кланово-олигархической модели управления на протяжении почти 30 лет.
А вообще глупый вопрос. Это всё равно, что спросить жертву систематического ограбления-: чем тебе станет лучше, если вора наконец закроют?
показати весь коментар
19.10.2021 15:10 Відповісти
Є така фігня як АНТимонопольний комітет, який має працювати,
а клоуни просто фігнею страждають, бо цей закон ніщо для фірташів та коломойш. обійдуть його легенько, бо так і писався, щоб тільки лохторату у очі насцяти.
показати весь коментар
19.10.2021 15:14 Відповісти
Ключевое слово "фигня". Эта "фигня" у нас десятилетиями "працювала", абсолютно не мешая сказочно обогащаться олигархам. И да, никто не говорит, что антимонопольный комитет не нужен. РЕФОРМИРОВАННЫЙ. Это инструмент. Один из многих. В дополнение к закону об олигархах.
показати весь коментар
19.10.2021 15:35 Відповісти
Неужели олигархи пропадут?Давайте посмотрим через время, готов извиниться, если буду не прав.
показати весь коментар
19.10.2021 15:37 Відповісти
Не знаю, пропадут ли вообще (хотя очень на это надеюсь- что не пропадут а станут крупными бизнесменами), но то, что бабки грести из государственной казны меньше станут - это факт.
Вы посмотрите хотя бы на то, как поливают помоями этот закон на олигархических каналах! Не был бы он для них угрозой- они бы и не пикнули!
показати весь коментар
19.10.2021 15:53 Відповісти
Вы хотите сказать, что читали этот закон.
показати весь коментар
19.10.2021 15:14 Відповісти
Цей анноун юзер - є шістка від подляка. Не переймайтеся. Може йому вже нема на що поїсти...
показати весь коментар
19.10.2021 17:35 Відповісти
слуги олігархів проголосували закон фікцію.
а забув у вас па метадічце пакушение на Шофера
показати весь коментар
19.10.2021 15:11 Відповісти
Отлично. Значит эта "фикция" ни чем не угрожает тем, за кого ты так переживаешь.
показати весь коментар
19.10.2021 15:37 Відповісти
Від таких коментарів найбільше і смердить!
показати весь коментар
19.10.2021 15:46 Відповісти
73%-ному приказано срочно подписать этот закон и дальше идти по беспределу. Сборище неуков и проходимцев (СН)иП) кинулось выполнять волю вождя..
показати весь коментар
19.10.2021 14:32 Відповісти
Умных судьба ведет к процветанию,а дураков тащит за волосы,а они упираются
показати весь коментар
19.10.2021 14:41 Відповісти
Ну да, ну да. Без олигархов процветание нам не светит.
показати весь коментар
19.10.2021 14:56 Відповісти
Питання не в цьому фейковому законі , який " протягують " " зелені " придурки , і який до олігархів не має ніякого відношення , приймають виключно для контролю потвор над опозиційними ЗМІ і політи5ками , а в тому , що в черговий раз ці потвори порушують регламент ВР , на який давно плюють .
показати весь коментар
19.10.2021 15:13 Відповісти
Зелені потвори, будьте чесними! Назвіть вже цей, тіпо, закон антіпорошенківським!
показати весь коментар
19.10.2021 17:43 Відповісти
То есть Порошенка- олигарх? Та не может быть!
показати весь коментар
19.10.2021 18:50 Відповісти
 
 