ВР розблокувала підписання закону про олігархів

Сьогодні, 19 жовтня, Верховна Рада відхилила 12 проєктів постанов про скасування рішення ВР від 23 вересня про ухвалення проєкту закону №5599 про олігархів.

Згідно із законодавством, після того, як народні депутати не підтримали проєкти постанов про скасування рішення парламенту щодо ухвалення в цілому законопроєкту, розблоковано підписання закону головою Верховної Ради і відправлення його на підпис главі держави, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зазначимо, що автори проєктів постанов про скасування голосування обґрунтовували свої пропозиції тим, що під час голосування за законопроєкт було порушено вимоги Регламенту Верховної Ради і депутатам, які вносили пропозиції або поправки до законопроєкту, не було надано слово під час обговорення документа.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, попри критику міжнародних експертів і не чекаючи висновків Венеціанської комісії.

Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції.

Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша - АМКУ, третя - РНБО.

11 жовтня нардеп Железняк повідомив про спробу фальсифікації проголосованого тексту закону на рівні комітету з нацбезпеки і оборони. Зокрема, комітет намагався викреслити із закону згадки про НАЗК і АМКУ.