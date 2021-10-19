Рада привела закон о НАБУ в соответствие с Конституцией

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о приведении закона о Национальном антикоррупционном бюро в соответствие с Конституцией.

"За" проголосовали 304 нардепов, "против" – 12, "воздержались" – 23, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Закон определяет статус НАБУ как центрального органа исполнительной власти со специальным статусом и устанавливает особенности взаимодействия НАБУ с Кабмином и другими органами власти, чтобы избежать вмешательства правительства в деятельность бюро.

Закон передает полномочия назначать и увольнять директора НАБУ Кабмину. В предыдущей редакции закона о НАБУ эти полномочия принадлежали президенту, но Конституционный Суд признал такую норму неконституционной. Кабмин будет назначать директора НАБУ по результатам конкурса. В конкурсную комиссию будут входить три представителя, назначенных Кабмином, и три представителя, назначенных Кабмином из числа международных экспертов. При принятии решения хотя бы два голоса "за" должны быть поданы международными экспертами.

Уволить директора НАБУ Кабмин сможет только на основаниях, предусмотренных законом, и в случае, если за такое решение проголосуют две трети министров.

Оценку эффективности НАБУ будет проводить назначенная Кабмином комиссия из трех международных экспертов.

Закон определяет, что действующий директор НАБУ Артем Сытник продолжит выполнять обязанности до окончания срока пребывания в должности. Неопределенность со статусом Сытника возникла из-за того, что КСУ признал неконституционным его назначение указом президента.

"Только что Рада проголосовала крутые изменения в закон о НАБУ. Этим законопроектом Владимир Зеленский и "СН" в полной мере выполнили свои обещания. Анализ проголосованного законопроекту по ссылке. Надеюсь, что Зеленский будет так же верен своему слову относительно конкурса по избранию руководителя САП", - прокомментировал принятие закона глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.