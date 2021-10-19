РУС
Рада привела закон о НАБУ в соответствие с Конституцией

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о приведении закона о Национальном антикоррупционном бюро в соответствие с Конституцией.

"За" проголосовали 304 нардепов, "против" – 12, "воздержались" – 23, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Закон определяет статус НАБУ как центрального органа исполнительной власти со специальным статусом и устанавливает особенности взаимодействия НАБУ с Кабмином и другими органами власти, чтобы избежать вмешательства правительства в деятельность бюро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Представительство ЕС призывает Раду уже сегодня принять поправки в закон о НАБУ

Закон передает полномочия назначать и увольнять директора НАБУ Кабмину. В предыдущей редакции закона о НАБУ эти полномочия принадлежали президенту, но Конституционный Суд признал такую норму неконституционной. Кабмин будет назначать директора НАБУ по результатам конкурса. В конкурсную комиссию будут входить три представителя, назначенных Кабмином, и три представителя, назначенных Кабмином из числа международных экспертов. При принятии решения хотя бы два голоса "за" должны быть поданы международными экспертами.

Уволить директора НАБУ Кабмин сможет только на основаниях, предусмотренных законом, и в случае, если за такое решение проголосуют две трети министров.

Оценку эффективности НАБУ будет проводить назначенная Кабмином комиссия из трех международных экспертов.

Закон определяет, что действующий директор НАБУ Артем Сытник продолжит выполнять обязанности до окончания срока пребывания в должности. Неопределенность со статусом Сытника возникла из-за того, что КСУ признал неконституционным его назначение указом президента.

"Только что Рада проголосовала крутые изменения в закон о НАБУ. Этим законопроектом Владимир Зеленский и "СН" в полной мере выполнили свои обещания. Анализ проголосованного законопроекту по ссылке. Надеюсь, что Зеленский будет так же верен своему слову относительно конкурса по избранию руководителя САП", - прокомментировал принятие закона глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

НАБУ (4551) ВР (29399) Конституция (2237) Сытник (958)
Топ комментарии
+7
Молодцы америкосы, додавили слуг урода.
19.10.2021 15:55 Ответить
19.10.2021 15:55 Ответить
+5
А почему же Рада не приведет в соответствие с Конституцией президента Зеленского, премьера Шмыгаля и министра Ляшка? Сколько еще они будут подтирать свои зады Конституцией? Какую ответственность несут чиновники и граждане за нарушение Конституции? Рада это определила?
19.10.2021 16:44 Ответить
19.10.2021 16:44 Ответить
+4
Сколько раз Шабунин должен переобуться в воздухе, чтобы остаться в обувке и не выглядеть идиотом?
19.10.2021 16:02 Ответить
19.10.2021 16:02 Ответить
Нет слов...

19.10.2021 15:49 Ответить
19.10.2021 15:49 Ответить
А почему же Рада не приведет в соответствие с Конституцией президента Зеленского, премьера Шмыгаля и министра Ляшка? Сколько еще они будут подтирать свои зады Конституцией? Какую ответственность несут чиновники и граждане за нарушение Конституции? Рада это определила?
19.10.2021 16:44 Ответить
19.10.2021 16:44 Ответить
Потому что ты это дерьмо выбрала. А теперь его ешь и наслаждайся!
19.10.2021 17:30 Ответить
19.10.2021 17:30 Ответить
Бот как всегда спамит чушь.
19.10.2021 19:46 Ответить
19.10.2021 19:46 Ответить
Молодцы америкосы, додавили слуг урода.
19.10.2021 15:55 Ответить
19.10.2021 15:55 Ответить
Воры сами будут назначать директора НАБУ.
19.10.2021 15:55 Ответить
19.10.2021 15:55 Ответить
Сколько раз Шабунин должен переобуться в воздухе, чтобы остаться в обувке и не выглядеть идиотом?
19.10.2021 16:02 Ответить
19.10.2021 16:02 Ответить
Он раньше заявлял что-то другое?
19.10.2021 16:13 Ответить
19.10.2021 16:13 Ответить
На очереди возвращение Коболева и голосование все тех же 304 голоса, но без решения бенядиктовой о наказании тех, кто сунул свой нос о его снятии с занимаемой должности ,
19.10.2021 16:06 Ответить
19.10.2021 16:06 Ответить
Это хорошо.
19.10.2021 16:16 Ответить
19.10.2021 16:16 Ответить
Непокоїть такий момент: якщо всі міністри з монобільшості, то чи важко буде знайти 2/3 від складу кабміну? Незалежність керівника НАБУ може стати фікцією.
19.10.2021 17:25 Ответить
19.10.2021 17:25 Ответить
Цим законопроєктом Володимир Зеленський і "СН" в повній мірі виконали свої обіцянки.
Дебіл Шабунін скажи дякую представникам США що заставили зеДебіла, ти тільки це і робиш що намагаєшся зад лизнути.
19.10.2021 17:54 Ответить
19.10.2021 17:54 Ответить
 
 