Рада привела закон про НАБУ у відповідність до Конституції

Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкт про приведення закону про Національне антикорупційне бюро у відповідність до Конституції.

"За" проголосували 304 нардепів, "проти" - 12, "утрималися" - 23, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Закон визначає статус НАБУ як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом та встановлює особливості взаємодії НАБУ з Кабміном та іншими органами влади, щоб уникнути втручання уряду в діяльність бюро.

Закон передає повноваження призначати і звільняти директора НАБУ Кабміну. У попередній редакції закону про НАБУ ці повноваження належали президенту, але Конституційний суд визнав таку норму неконституційною. Кабмін призначатиме директора НАБУ за результатами конкурсу. До конкурсної комісії входитимуть три представника, призначених Кабміном, і три представника, призначених Кабміном з числа міжнародних експертів. При прийнятті рішення хоча б два голоси "за" повинні бути подані міжнародними експертами.

Звільнити директора НАБУ Кабмін зможе тільки на підставах, передбачених законом, і у разі, якщо за таке рішення проголосують дві третини міністрів.

Також читайте: Представництво ЄС закликає Раду вже сьогодні ухвалити поправки до закону про НАБУ

Оцінку ефективності НАБУ проводитиме призначена Кабміном комісія з трьох міжнародних експертів.

Закон визначає, що чинний директор НАБУ Артем Ситник продовжить виконувати обов'язки до закінчення терміну перебування на посаді. Невизначеність зі статусом Ситника виникла через те, що КСУ визнав неконституційним його призначення указом президента.

"Щойно Рада проголосувала круті зміни в закон про НАБУ. Цим законопроєктом Володимир Зеленський і "СН" в повній мірі виконали свої обіцянки. Аналіз проголосованого законопроєкту за посиланням. Сподіваюся, що Зеленський буде так само вірний своєму слову щодо конкурсу з обрання керівника САП", - прокоментував прийняття закону голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін.