4 096 12

Рада привела закон про НАБУ у відповідність до Конституції

Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкт про приведення закону про Національне антикорупційне бюро у відповідність до Конституції.

"За" проголосували 304 нардепів, "проти" - 12, "утрималися" - 23, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Закон визначає статус НАБУ як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом та встановлює особливості взаємодії НАБУ з Кабміном та іншими органами влади, щоб уникнути втручання уряду в діяльність бюро.

Закон передає повноваження призначати і звільняти директора НАБУ Кабміну. У попередній редакції закону про НАБУ ці повноваження належали президенту, але Конституційний суд визнав таку норму неконституційною. Кабмін призначатиме директора НАБУ за результатами конкурсу. До конкурсної комісії входитимуть три представника, призначених Кабміном, і три представника, призначених Кабміном з числа міжнародних експертів. При прийнятті рішення хоча б два голоси "за" повинні бути подані міжнародними експертами.

Звільнити директора НАБУ Кабмін зможе тільки на підставах, передбачених законом, і у разі, якщо за таке рішення проголосують дві третини міністрів.

Оцінку ефективності НАБУ проводитиме призначена Кабміном комісія з трьох міжнародних експертів.

Закон визначає, що чинний директор НАБУ Артем Ситник продовжить виконувати обов'язки до закінчення терміну перебування на посаді. Невизначеність зі статусом Ситника виникла через те, що КСУ визнав неконституційним його призначення указом президента.

"Щойно Рада проголосувала круті зміни в закон про НАБУ. Цим законопроєктом Володимир Зеленський і "СН" в повній мірі виконали свої обіцянки. Аналіз проголосованого законопроєкту за посиланням. Сподіваюся, що Зеленський буде так само вірний своєму слову щодо конкурсу з обрання керівника САП", - прокоментував прийняття закону голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін.

Рада привела закон про НАБУ у відповідність до Конституції 01

Автор: 

НАБУ (5440) ВР (15197) Конституція (550) Ситник Артем (863)
Топ коментарі
+7
Молодцы америкосы, додавили слуг урода.
показати весь коментар
19.10.2021 15:55 Відповісти
+5
А почему же Рада не приведет в соответствие с Конституцией президента Зеленского, премьера Шмыгаля и министра Ляшка? Сколько еще они будут подтирать свои зады Конституцией? Какую ответственность несут чиновники и граждане за нарушение Конституции? Рада это определила?
показати весь коментар
19.10.2021 16:44 Відповісти
+4
Сколько раз Шабунин должен переобуться в воздухе, чтобы остаться в обувке и не выглядеть идиотом?
показати весь коментар
19.10.2021 16:02 Відповісти
Нет слов...

показати весь коментар
19.10.2021 15:49 Відповісти
А почему же Рада не приведет в соответствие с Конституцией президента Зеленского, премьера Шмыгаля и министра Ляшка? Сколько еще они будут подтирать свои зады Конституцией? Какую ответственность несут чиновники и граждане за нарушение Конституции? Рада это определила?
показати весь коментар
19.10.2021 16:44 Відповісти
Потому что ты это дерьмо выбрала. А теперь его ешь и наслаждайся!
показати весь коментар
19.10.2021 17:30 Відповісти
Бот как всегда спамит чушь.
показати весь коментар
19.10.2021 19:46 Відповісти
Молодцы америкосы, додавили слуг урода.
показати весь коментар
19.10.2021 15:55 Відповісти
Воры сами будут назначать директора НАБУ.
показати весь коментар
19.10.2021 15:55 Відповісти
Сколько раз Шабунин должен переобуться в воздухе, чтобы остаться в обувке и не выглядеть идиотом?
показати весь коментар
19.10.2021 16:02 Відповісти
Он раньше заявлял что-то другое?
показати весь коментар
19.10.2021 16:13 Відповісти
На очереди возвращение Коболева и голосование все тех же 304 голоса, но без решения бенядиктовой о наказании тех, кто сунул свой нос о его снятии с занимаемой должности ,
показати весь коментар
19.10.2021 16:06 Відповісти
Это хорошо.
показати весь коментар
19.10.2021 16:16 Відповісти
Непокоїть такий момент: якщо всі міністри з монобільшості, то чи важко буде знайти 2/3 від складу кабміну? Незалежність керівника НАБУ може стати фікцією.
показати весь коментар
19.10.2021 17:25 Відповісти
Цим законопроєктом Володимир Зеленський і "СН" в повній мірі виконали свої обіцянки.
Дебіл Шабунін скажи дякую представникам США що заставили зеДебіла, ти тільки це і робиш що намагаєшся зад лизнути.
показати весь коментар
19.10.2021 17:54 Відповісти
 
 