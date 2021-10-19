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Закон об олигархах противоречит Конституции и работать не будет, - юрист

Закон об олигархах противоречит Конституции и работать не будет, - юрист

Законопроект об олигархах носит декларативный характер и не будет работать из-за многочисленных признаков неконституционности.

Такое мнение высказал директор программы Право Украинского института будущего, адвокат Александр Чебаненко. 


"Закон имеет целый ряд признаков неконституционности, незаконности, искусственного ограничения как по порядку регулирования, так и по объектам и субъектам, и попыток ручного управления в сфере, требующей системного подхода", - отметил юрист в колонке для издания "Цензор. НЕТ".
Он определил минимум 10 причин, по которым этот законодательный акт может быть обжалован в украинских и международных судах, в частности Европейском суде по правам человека.

"Есть как минимум десять оснований для обжалования закона об олигархах в Конституционном Суде Украины, указов Президента Украины о введении в действие решений СНБО относительно олигархов - в Верховном Суде, плюс - действий государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц во исполнение указанного Закона - в отечественных судах, а впоследствии - в ЕСПЧ, и как минимум десять причин для того, чтобы объявленная ​​властями "маленькая победоносная антиолигархическая война" закончилась, так и не начавшись ", - отметил юрист.

Он отметил, что уменьшать влияние олигархов на политические и экономические процессы в Украине нужно путем реформы судебной, правоохранительной системы и через регулирование монополий.

"Вопрос деолигархизации надо решать через базовые изменения в общественных отношениях, а для этого необходимо принятие целого комплекса законов и подзаконных актов по судопроизводству, деятельности правоохранительных органов, ответственности, антимонопольного регулирования, деятельности СМИ, финансового мониторинга, лоббирования и лоббистской деятельности и т.д., а не ограничиваться неконституционным, а потому декларативным, законом ", - подытожил Чебаненко.

Как сообщалось, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.
Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.
Во время голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая - АМКУ, третья - СНБО.
11 октября нардеп Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороны. В частности, комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАПК и АМКУ.

Автор: 

закон (3177) Закон об олигархах (119)


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Топ комментарии
+10
Конечно не будет-любой суд отменит все зехотелки,но зесрани ж надо в очередной раз сожрать зекрысино гомно -а мы запасаемся попкорном)
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19.10.2021 17:42
+6
тю...чмо на престоле противоречит здравому смыслу и ничё...
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19.10.2021 17:40
+6
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19.10.2021 17:56
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тю...чмо на престоле противоречит здравому смыслу и ничё...
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19.10.2021 17:40 Ответить
Ну не буде працювати, так радійте. Діло в то. Які в нас закони працюють?
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19.10.2021 17:53 Ответить
А чому радіть? Замість реальної боротьби з олігархами пропонується хуцпата клоунада. Чергові п`ять років коту під хвіст.
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19.10.2021 18:43 Ответить
Конечно не будет-любой суд отменит все зехотелки,но зесрани ж надо в очередной раз сожрать зекрысино гомно -а мы запасаемся попкорном)
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19.10.2021 17:42 Ответить
а он и нужен только для понтов и видосиов, лохам вешать на уши лапшу.
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19.10.2021 18:39 Ответить
налоговый и уголовный кодекс не противоречат Конституции. достаточно начать их выполнять
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19.10.2021 17:46 Ответить
ну да олигарх святое- может и дальше грабить
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19.10.2021 17:47 Ответить
Чим цей "закон" загрожує олігархам?
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19.10.2021 17:54 Ответить
Так, для цього закону олігархи - це святе! Ні ахметов, ні фірташ, ні каломойський під його дію не потрапляють.
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19.10.2021 17:57 Ответить
Ты с рождения дебил, или просто работа такая?
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19.10.2021 22:08 Ответить
ой ...проблема...
да они Конституцию отменят, чтоб что-то там типа заработало (ну хотя бы напугало))))
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19.10.2021 17:50 Ответить
отменят Конституцию было бы прелестно..потому что вступила бы автоматом Конституция 1978 года УССР-Украины НО без особых полномочий Президента Совет Министров и Рада без шикарных льгот и без КСУ и кучи ненужных органов структур будет МВД милиция МОЗ и СЭС будет МО и ГРУ и будет МИД и Минтранс а не акционированыне украденные Нафтвогаз, УЗ и прочая лабуда... судьи без пожизненного статуса и с тем что его сможет арестовать за взятку любой милиционер и за пьянку...даже участковый милиции.... Генеральный Прокурор будет а не Офьес минЬету не будет НАБУ и ГБР не понятные и мутные структуры....а адвокатов поставят в стойло... а не так как сегодня- банда....
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19.10.2021 17:55 Ответить
ой, я думаю они так глубоко копать не будут ))) они отменят только то что им не нравиться )))
разве они думают про последствия??? это бабочки однодневки... а вдруг прокатит...
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19.10.2021 18:03 Ответить
Вы серьезно? По Конституции у нас "бесплатная медицина","бесплатное образование"... И? Все спокойно на это "кладут"... И никому до этого дела нет! А тут,"недоторканных"- торкнули !
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19.10.2021 17:50 Ответить
Записане ще право громадян України на ДОСТАТНІЙ ЖИТТЄВИЙ РІВЕНЬ. Найбільший анекдот України.
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19.10.2021 17:55 Ответить
Кого торкнули ? Буде так само як з ворами у законі - занесли бабло в ОПу - отримали амністію і схвалення подальшої діяльності.
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19.10.2021 17:57 Ответить
Розумієте, коли кладуть на медицину чи освіту (до речі, я освіту у школі і навіть у КНУ здобув 100% безплатно!), то громадяни не мають ресурсів огризнутися.

А коли зачеплять олігарха, то повірте, їм неважко буде оформити через кишенькових депутатів подання в Конституційний суд! А юристи олігархів (а вони дуже фахові, там лохів не тримають) чудово випишуть позов - тим більше, законних підстав для скасування закону там більш, ніж достатньо!
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19.10.2021 18:14 Ответить
Про это и разговор!
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19.10.2021 18:35 Ответить
если ты отстегиваешь врачу по своей инициативе, это не значит, что медицина платная. у нас и платных проституток нет, запрещены по Конституции, но люди пользуются, платят. в школах так же, и в ВУЗах. а то что быдло не учится и платит, ну то родители такие.
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19.10.2021 18:42 Ответить
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19.10.2021 17:56 Ответить
Мда. Юрист объявил как минимум 10 причин, но тем не менее не назвал ни одной. Я уже не говорю, чтобы аргументированно обосновать на основании действующего законодательства.
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19.10.2021 17:58 Ответить
Там ссылка есть: Такое мнение директор программы Право Украинского института будущего Источник:
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19.10.2021 18:50 Ответить
а шо,есть конституция для олигархов?...
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19.10.2021 18:05 Ответить
Зверніть увагу, український інститут майбутнього - це контора зебота Романєнка... Виходить, зебуїни самі не вірять в цей закон?
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19.10.2021 18:11 Ответить
Так Зеле и не нужно, чтобы закон работал. Ему нужна громкая декларация, что он якобы против Коломойского.
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19.10.2021 18:17 Ответить
У злодіїв юристів на кожного вистачить.
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19.10.2021 18:18 Ответить
Щоб лялька та стала робити зле ляльководу! Та на смітнику відразу опиниться!
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19.10.2021 18:25 Ответить
Как полыхает у ворья
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19.10.2021 18:58 Ответить
 
 