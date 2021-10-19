Закон об олигархах противоречит Конституции и работать не будет, - юрист

Законопроект об олигархах носит декларативный характер и не будет работать из-за многочисленных признаков неконституционности.

Такое мнение высказал директор программы Право Украинского института будущего, адвокат Александр Чебаненко.



"Закон имеет целый ряд признаков неконституционности, незаконности, искусственного ограничения как по порядку регулирования, так и по объектам и субъектам, и попыток ручного управления в сфере, требующей системного подхода", - отметил юрист в колонке для издания "Цензор. НЕТ".

Он определил минимум 10 причин, по которым этот законодательный акт может быть обжалован в украинских и международных судах, в частности Европейском суде по правам человека.

"Есть как минимум десять оснований для обжалования закона об олигархах в Конституционном Суде Украины, указов Президента Украины о введении в действие решений СНБО относительно олигархов - в Верховном Суде, плюс - действий государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц во исполнение указанного Закона - в отечественных судах, а впоследствии - в ЕСПЧ, и как минимум десять причин для того, чтобы объявленная ​​властями "маленькая победоносная антиолигархическая война" закончилась, так и не начавшись ", - отметил юрист.

Он отметил, что уменьшать влияние олигархов на политические и экономические процессы в Украине нужно путем реформы судебной, правоохранительной системы и через регулирование монополий.

"Вопрос деолигархизации надо решать через базовые изменения в общественных отношениях, а для этого необходимо принятие целого комплекса законов и подзаконных актов по судопроизводству, деятельности правоохранительных органов, ответственности, антимонопольного регулирования, деятельности СМИ, финансового мониторинга, лоббирования и лоббистской деятельности и т.д., а не ограничиваться неконституционным, а потому декларативным, законом ", - подытожил Чебаненко.

Как сообщалось, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.

Во время голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая - АМКУ, третья - СНБО.

11 октября нардеп Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороны. В частности, комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАПК и АМКУ.