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Закон про олігархів суперечить Конституції і працювати не буде, - юрист

Закон про олігархів суперечить Конституції і працювати не буде, - юрист

Законопроэкт про олігархів носить декларативний характер і не буде працювати через численні ознаки неконституційності.

Таку думку висловив директор програми Право Українського інституту майбутнього, адвокат Олександр Чебаненко. 

"Закон має цілу низку ознак неконституційності, незаконності, штучного обмеження як стосовно порядку регулювання, так і щодо об'єктів і суб'єктів та спроб ручного управління у сфері, яка потребує системного підходу", - зазначив юрист в колонці для видання "Цензор.Нет".

Він визначив мінімум 10 причин, за якими цей законодавчий акт може бути оскаржений в українських та міжнародних судах, зокрема Європейському суді з прав людини.

"Є як мінімум десять підстав для оскарження закону про олігархів в Конституційному Суді України, указів Президента України про введення в дію рішень РНБО стосовно олігархів - в Верховному суді, плюс — дій державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб на виконання вказаного Закону — в вітчизняних судах, а згодом — в ЄСПЛ, та як мінімум десять причин для того, щоб оголошена владою "маленька переможна антиолігархічна війна" закінчилася, так і не почавшись", - наголосив юрист.

Він зазначив, що зменшувати вплив олігархів на політичні і економічні процеси в Україні потрібно шляхом реформи судової, правоохоронної системи і через регулювання монополій.

"Питання деолігархізації треба вирішувати через базові зміни в суспільних стосунках, а для цього необхідне прийняття цілого комплексу законів та підзаконних актів щодо судочинства, діяльності правоохоронних органів, відповідальності, антимонопольного регулювання, діяльності ЗМІ, фінансового моніторингу, лобіювання та лобістської діяльності тощо, а не обмежуватися неконституційним, а тому декларативним, законом", - підсумував Чебаненко.

Як повідомлялося, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроект про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії. Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції. Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша – АМКУ, третя – РНБО. 11 жовтня нардеп Железняк повідомив про спробу фальсифікації проголосованого тексту закону на рівні комітету з нацбезпеки та оборони. Зокрема комітет намагався викреслити з закону згадки про НАЗК і АМКУ.

Автор: 

закон (2837) Закон про олігархів (149)


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Топ коментарі
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Конечно не будет-любой суд отменит все зехотелки,но зесрани ж надо в очередной раз сожрать зекрысино гомно -а мы запасаемся попкорном)
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19.10.2021 17:42
+6
тю...чмо на престоле противоречит здравому смыслу и ничё...
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19.10.2021 17:40
+6
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19.10.2021 17:56
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тю...чмо на престоле противоречит здравому смыслу и ничё...
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19.10.2021 17:40 Відповісти
Ну не буде працювати, так радійте. Діло в то. Які в нас закони працюють?
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19.10.2021 17:53 Відповісти
А чому радіть? Замість реальної боротьби з олігархами пропонується хуцпата клоунада. Чергові п`ять років коту під хвіст.
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19.10.2021 18:43 Відповісти
Конечно не будет-любой суд отменит все зехотелки,но зесрани ж надо в очередной раз сожрать зекрысино гомно -а мы запасаемся попкорном)
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19.10.2021 17:42 Відповісти
а он и нужен только для понтов и видосиов, лохам вешать на уши лапшу.
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19.10.2021 18:39 Відповісти
налоговый и уголовный кодекс не противоречат Конституции. достаточно начать их выполнять
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19.10.2021 17:46 Відповісти
ну да олигарх святое- может и дальше грабить
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19.10.2021 17:47 Відповісти
Чим цей "закон" загрожує олігархам?
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19.10.2021 17:54 Відповісти
Так, для цього закону олігархи - це святе! Ні ахметов, ні фірташ, ні каломойський під його дію не потрапляють.
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19.10.2021 17:57 Відповісти
Ты с рождения дебил, или просто работа такая?
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19.10.2021 22:08 Відповісти
ой ...проблема...
да они Конституцию отменят, чтоб что-то там типа заработало (ну хотя бы напугало))))
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19.10.2021 17:50 Відповісти
отменят Конституцию было бы прелестно..потому что вступила бы автоматом Конституция 1978 года УССР-Украины НО без особых полномочий Президента Совет Министров и Рада без шикарных льгот и без КСУ и кучи ненужных органов структур будет МВД милиция МОЗ и СЭС будет МО и ГРУ и будет МИД и Минтранс а не акционированыне украденные Нафтвогаз, УЗ и прочая лабуда... судьи без пожизненного статуса и с тем что его сможет арестовать за взятку любой милиционер и за пьянку...даже участковый милиции.... Генеральный Прокурор будет а не Офьес минЬету не будет НАБУ и ГБР не понятные и мутные структуры....а адвокатов поставят в стойло... а не так как сегодня- банда....
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19.10.2021 17:55 Відповісти
ой, я думаю они так глубоко копать не будут ))) они отменят только то что им не нравиться )))
разве они думают про последствия??? это бабочки однодневки... а вдруг прокатит...
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19.10.2021 18:03 Відповісти
Вы серьезно? По Конституции у нас "бесплатная медицина","бесплатное образование"... И? Все спокойно на это "кладут"... И никому до этого дела нет! А тут,"недоторканных"- торкнули !
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19.10.2021 17:50 Відповісти
Записане ще право громадян України на ДОСТАТНІЙ ЖИТТЄВИЙ РІВЕНЬ. Найбільший анекдот України.
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19.10.2021 17:55 Відповісти
Кого торкнули ? Буде так само як з ворами у законі - занесли бабло в ОПу - отримали амністію і схвалення подальшої діяльності.
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19.10.2021 17:57 Відповісти
Розумієте, коли кладуть на медицину чи освіту (до речі, я освіту у школі і навіть у КНУ здобув 100% безплатно!), то громадяни не мають ресурсів огризнутися.

А коли зачеплять олігарха, то повірте, їм неважко буде оформити через кишенькових депутатів подання в Конституційний суд! А юристи олігархів (а вони дуже фахові, там лохів не тримають) чудово випишуть позов - тим більше, законних підстав для скасування закону там більш, ніж достатньо!
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19.10.2021 18:14 Відповісти
Про это и разговор!
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19.10.2021 18:35 Відповісти
если ты отстегиваешь врачу по своей инициативе, это не значит, что медицина платная. у нас и платных проституток нет, запрещены по Конституции, но люди пользуются, платят. в школах так же, и в ВУЗах. а то что быдло не учится и платит, ну то родители такие.
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19.10.2021 18:42 Відповісти
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19.10.2021 17:56 Відповісти
Мда. Юрист объявил как минимум 10 причин, но тем не менее не назвал ни одной. Я уже не говорю, чтобы аргументированно обосновать на основании действующего законодательства.
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19.10.2021 17:58 Відповісти
Там ссылка есть: Такое мнение директор программы Право Украинского института будущего Источник:
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19.10.2021 18:50 Відповісти
а шо,есть конституция для олигархов?...
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19.10.2021 18:05 Відповісти
Зверніть увагу, український інститут майбутнього - це контора зебота Романєнка... Виходить, зебуїни самі не вірять в цей закон?
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19.10.2021 18:11 Відповісти
Так Зеле и не нужно, чтобы закон работал. Ему нужна громкая декларация, что он якобы против Коломойского.
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19.10.2021 18:17 Відповісти
У злодіїв юристів на кожного вистачить.
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19.10.2021 18:18 Відповісти
Щоб лялька та стала робити зле ляльководу! Та на смітнику відразу опиниться!
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19.10.2021 18:25 Відповісти
Как полыхает у ворья
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19.10.2021 18:58 Відповісти
 
 