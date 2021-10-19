Закон про олігархів суперечить Конституції і працювати не буде, - юрист

Законопроэкт про олігархів носить декларативний характер і не буде працювати через численні ознаки неконституційності.

Таку думку висловив директор програми Право Українського інституту майбутнього, адвокат Олександр Чебаненко.

"Закон має цілу низку ознак неконституційності, незаконності, штучного обмеження як стосовно порядку регулювання, так і щодо об'єктів і суб'єктів та спроб ручного управління у сфері, яка потребує системного підходу", - зазначив юрист в колонці для видання "Цензор.Нет".

Він визначив мінімум 10 причин, за якими цей законодавчий акт може бути оскаржений в українських та міжнародних судах, зокрема Європейському суді з прав людини.

"Є як мінімум десять підстав для оскарження закону про олігархів в Конституційному Суді України, указів Президента України про введення в дію рішень РНБО стосовно олігархів - в Верховному суді, плюс — дій державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб на виконання вказаного Закону — в вітчизняних судах, а згодом — в ЄСПЛ, та як мінімум десять причин для того, щоб оголошена владою "маленька переможна антиолігархічна війна" закінчилася, так і не почавшись", - наголосив юрист.

Він зазначив, що зменшувати вплив олігархів на політичні і економічні процеси в Україні потрібно шляхом реформи судової, правоохоронної системи і через регулювання монополій.

"Питання деолігархізації треба вирішувати через базові зміни в суспільних стосунках, а для цього необхідне прийняття цілого комплексу законів та підзаконних актів щодо судочинства, діяльності правоохоронних органів, відповідальності, антимонопольного регулювання, діяльності ЗМІ, фінансового моніторингу, лобіювання та лобістської діяльності тощо, а не обмежуватися неконституційним, а тому декларативним, законом", - підсумував Чебаненко.

Як повідомлялося, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроект про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії. Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції. Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша – АМКУ, третя – РНБО. 11 жовтня нардеп Железняк повідомив про спробу фальсифікації проголосованого тексту закону на рівні комітету з нацбезпеки та оборони. Зокрема комітет намагався викреслити з закону згадки про НАЗК і АМКУ.