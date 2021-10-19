В проекте бюджета не предусмотрено увеличение налогов с олигархов, - Железняк
В измененном проекте госбюджета на 2022 год не предусмотрены дополнительные поступления от закона об олигархах или налогового закона №5600.
Об этом пишет в Фейсбуке глава фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.
Он проанализировал основные изменения, которые в законопроект о бюджете на 2022 год внесли к первому чтению.
Так, предусмотрено 6,5 млрд дополнительных поступлений от импортного НДС. И ряд дополнительных трат:
- "1 млрд на мероприятия по борьбе с COVID-19 в учреждениях общего среднего образования;
- 1 млрд на питьевую воду;
- 2,2 млрд на развитие аэропортной инфраструктуры;
- 1 млрд на субвенцию местным бюджетам на реализацию инфраструктурных проектов и развитие объектов социально-культурной сферы;
- 6 млрд на соцэконом, забрав эту сумму из Государственного фонда регионального развития", - пишет Железняк.
"На самом деле очень мало изменений. И главное, что-то дополнительных поступлений от закона об олигархах или 5600 пока никто не решился записать", - подытожил глава фракции "Голос".
Топ комментарии
+14 mrSmith
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+9 Виталий Смирнов #464126
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+7 Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий19.10.2021 19:34 Ссылка
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Зажрались они, уже офшор на офшоре сидит и офшором погоняет!
Я бы не мелочился и обложил налогом владельцев цветочных горшков: это ведь тоже земля, да еще какая.
Или можно как в древнем Риме, обложить налогом сельские уличные туалеты: их владельцы гребут удобрения, нещадно эксплуатируя недра.
Вот кто настоящие олигархи.
А то прицепились к коломойским и ахметовым, а у них что не предприятие, то практически банкрот или долгов столько, что мама не горюй.
Нищие!
Бо де ж вони знайдуть такого зеленого "борцуна", при якому їх статки продовжать рости в турборежимі і їм за це нічого не буде?
2021: Ти - Олігарх!
2023: Ти - Жебрак!
2024: Ти - знову ЛОХ!
КЛОУНСЬКА БЛАГОДАТЬ І ЕПОХА ЦИРКУ