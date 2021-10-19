В проекте бюджета не предусмотрено увеличение налогов с олигархов, - Железняк

В измененном проекте госбюджета на 2022 год не предусмотрены дополнительные поступления от закона об олигархах или налогового закона №5600.

Об этом пишет в Фейсбуке глава фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

Он проанализировал основные изменения, которые в законопроект о бюджете на 2022 год внесли к первому чтению.

Так, предусмотрено 6,5 млрд дополнительных поступлений от импортного НДС. И ряд дополнительных трат:

"1 млрд на мероприятия по борьбе с COVID-19 в учреждениях общего среднего образования;

1 млрд на питьевую воду;

2,2 млрд на развитие аэропортной инфраструктуры;

1 млрд на субвенцию местным бюджетам на реализацию инфраструктурных проектов и развитие объектов социально-культурной сферы;

6 млрд на соцэконом, забрав эту сумму из Государственного фонда регионального развития", - пишет Железняк.

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"На самом деле очень мало изменений. И главное, что-то дополнительных поступлений от закона об олигархах или 5600 пока никто не решился записать", - подытожил глава фракции "Голос".