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В проекте бюджета не предусмотрено увеличение налогов с олигархов, - Железняк

В проекте бюджета не предусмотрено увеличение налогов с олигархов, - Железняк

В измененном проекте госбюджета на 2022 год не предусмотрены дополнительные поступления от закона об олигархах или налогового закона №5600.

Об этом пишет в Фейсбуке глава фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

Он проанализировал основные изменения, которые в законопроект о бюджете на 2022 год внесли к первому чтению.

Так, предусмотрено 6,5 млрд дополнительных поступлений от импортного НДС. И ряд дополнительных трат:

  • "1 млрд на мероприятия по борьбе с COVID-19 в учреждениях общего среднего образования;
  • 1 млрд на питьевую воду;
  • 2,2 млрд на развитие аэропортной инфраструктуры;
  • 1 млрд на субвенцию местным бюджетам на реализацию инфраструктурных проектов и развитие объектов социально-культурной сферы;
  • 6 млрд на соцэконом, забрав эту сумму из Государственного фонда регионального развития", - пишет Железняк.

Читайте: Бюджетный комитет ВР рекомендовал Раде принять проект госбюджета-2022 в первом чтении, - Аристов

"На самом деле очень мало изменений. И главное, что-то дополнительных поступлений от закона об олигархах или 5600 пока никто не решился записать", - подытожил глава фракции "Голос".

Автор: 

бюджет (4838) законопроект (3228) олигарх (1026) Голос партия (499) Железняк Ярослав (431)


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Топ комментарии
+14
Зато предусмотрены налоги с владельцев огородов от 50 соток!
Зажрались они, уже офшор на офшоре сидит и офшором погоняет!
Я бы не мелочился и обложил налогом владельцев цветочных горшков: это ведь тоже земля, да еще какая.
Или можно как в древнем Риме, обложить налогом сельские уличные туалеты: их владельцы гребут удобрения, нещадно эксплуатируя недра.
Вот кто настоящие олигархи.
А то прицепились к коломойским и ахметовым, а у них что не предприятие, то практически банкрот или долгов столько, что мама не горюй.
Нищие!
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19.10.2021 19:31
+9
Как всё просто, во всём цивилизованном мире с олигархией борються с помощью прогрессивного налога, а у нас Зеленский кукла олигархов фейковые законы пропихает антиолигархические.
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19.10.2021 19:31
+7
Ну вот и вся борьба, ну вот он и закон!
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19.10.2021 19:34
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Збільшення податків з олігархів? Яка дурниця. Ми що, Америка чи ЄС? Навпаки потрібно надавати пільги великому бізнесу у звязку з війною та ковідом І дадуть.
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19.10.2021 19:25 Ответить
Эти налоги пойдут в другой бюджет...нужный...конвертный...
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19.10.2021 19:26 Ответить
вы не поняли закон как раз и поднимает налоги с олигархов только олигархи станут все бедные на субсидиях новые партии старушек а весь народ этот подонок Вовочка назовет на РНБО олитгрхами со всеми вытекающими.... страна маразма Скотный двор (Оруэлла) в реалиях..сюрреализм ставший реальностью...
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19.10.2021 19:55 Ответить
сплачуйТЕ самі
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19.10.2021 19:31 Ответить
Зато предусмотрены налоги с владельцев огородов от 50 соток!
Зажрались они, уже офшор на офшоре сидит и офшором погоняет!
Я бы не мелочился и обложил налогом владельцев цветочных горшков: это ведь тоже земля, да еще какая.
Или можно как в древнем Риме, обложить налогом сельские уличные туалеты: их владельцы гребут удобрения, нещадно эксплуатируя недра.
Вот кто настоящие олигархи.
А то прицепились к коломойским и ахметовым, а у них что не предприятие, то практически банкрот или долгов столько, что мама не горюй.
Нищие!
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19.10.2021 19:31 Ответить
Форбс с вами катастрофически не согласится!
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19.10.2021 19:41 Ответить
Как всё просто, во всём цивилизованном мире с олигархией борються с помощью прогрессивного налога, а у нас Зеленский кукла олигархов фейковые законы пропихает антиолигархические.
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19.10.2021 19:31 Ответить
Олігархи мріють, щоб ВАЗеленський царвав до віку.
Бо де ж вони знайдуть такого зеленого "борцуна", при якому їх статки продовжать рости в турборежимі і їм за це нічого не буде?
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19.10.2021 19:49 Ответить
Ну вот и вся борьба, ну вот он и закон!
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19.10.2021 19:34 Ответить
Ну так этот закон не писался ни под каких олигархов, он исключительно направлен против Порошенко.
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19.10.2021 19:35 Ответить
2019: Ти - Президент!
2021: Ти - Олігарх!
2023: Ти - Жебрак!
2024: Ти - знову ЛОХ!
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19.10.2021 19:35 Ответить
Вот увидите никто: ни Ахметка, ни Беня, ни Фирта, Пинчук, Новинский ни#уя платить не буду, а вот шоколад Рошен подорожает
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19.10.2021 19:38 Ответить
Ну так в Україні ж один олігарх по думці Зе клоуна
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19.10.2021 20:04 Ответить
ЗЕбараны оплатят
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19.10.2021 19:40 Ответить
"Фсьо. Олігархів подолано", - велічайший борцун з олігархами ВАЗеленсквй.
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19.10.2021 19:44 Ответить
Все,что надо знать о деолигархизации.Реестром все и закончится.Фуфло от власти,как с "ворами".😂
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19.10.2021 19:45 Ответить
Олигархи это святое,грабить будут опять бедных.
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19.10.2021 19:51 Ответить
2,2 млрд Бєнє а аеропорт вже окремо в бюджеті закладають?
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19.10.2021 19:54 Ответить
В проекте бюджета не предусмотрено увеличение налогов с олигархов Источник:

КЛОУНСЬКА БЛАГОДАТЬ І ЕПОХА ЦИРКУ

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19.10.2021 20:03 Ответить
Каждый фоп - это олигарх. Вон их сколько...
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19.10.2021 20:19 Ответить
Ну правильно. Потому что олигархи не хотят повышения налогов. А вот холопы каждый день кричат что нужно поднимать налоги, штрафы, *зельоные тарифы*, запрещать *евробляхи* и тд.
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19.10.2021 20:44 Ответить
фейковый закон-фейковые доходы
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19.10.2021 20:59 Ответить
А напрасно! Во всех странах Европы с мульти-миллионеров и миллиардеров берут 50% подоходного дохода. А у нас они не платят даже те 18% которые платит каждый из нас. Они живут за дивиденты с которых платят 5%.
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19.10.2021 21:33 Ответить
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19.10.2021 22:47 Ответить
 
 