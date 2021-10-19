У проєкті бюджету не передбачено збільшення податків з олігархів, - Железняк
У зміненому проєкті держбюджету на 2022 рік не передбачено додаткові надходження від закону про олігархів або податкового закону №5600.
Про це пише у Фейсбуці глава фракції "Голос" у Верховній Раді Ярослав Железняк, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він проаналізував основні зміни, які в законопроєкт про бюджет на 2022 рік внесли до першого читання.
Так, передбачено 6,5 млрд додаткових надходжень від імпортного ПДВ. І низку додаткових витрат:
- "1 млрд на заходи по боротьбі з COVID-19 у закладах загальної середньої освіти;
- 1 млрд на питну воду;
- 2,2 млрд на розвиток аеропортної інфраструктури;
- 1 млрд на субвенцію місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери;
- 6 млрд на соцеконом, забравши цю суму з Державного фонду регіонального розвитку", - пише Железняк.
"Насправді дуже мало змін. І головне, щось додаткових надходжень від закону про олігархів або 5600 поки ніхто не наважився записати", - підсумував глава фракції "Голос".
Топ коментарі
+14 mrSmith
показати весь коментар19.10.2021 19:31 Посилання
+9 Виталий Смирнов #464126
показати весь коментар19.10.2021 19:31 Посилання
+7 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар19.10.2021 19:34 Посилання
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Зажрались они, уже офшор на офшоре сидит и офшором погоняет!
Я бы не мелочился и обложил налогом владельцев цветочных горшков: это ведь тоже земля, да еще какая.
Или можно как в древнем Риме, обложить налогом сельские уличные туалеты: их владельцы гребут удобрения, нещадно эксплуатируя недра.
Вот кто настоящие олигархи.
А то прицепились к коломойским и ахметовым, а у них что не предприятие, то практически банкрот или долгов столько, что мама не горюй.
Нищие!
Бо де ж вони знайдуть такого зеленого "борцуна", при якому їх статки продовжать рости в турборежимі і їм за це нічого не буде?
2021: Ти - Олігарх!
2023: Ти - Жебрак!
2024: Ти - знову ЛОХ!
КЛОУНСЬКА БЛАГОДАТЬ І ЕПОХА ЦИРКУ