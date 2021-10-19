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Новини
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У проєкті бюджету не передбачено збільшення податків з олігархів, - Железняк

У проєкті бюджету не передбачено збільшення податків з олігархів, - Железняк

У зміненому проєкті держбюджету на 2022 рік не передбачено додаткові надходження від закону про олігархів або податкового закону №5600.

Про це пише у Фейсбуці глава фракції "Голос" у Верховній Раді Ярослав Железняк, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він проаналізував основні зміни, які в законопроєкт про бюджет на 2022 рік внесли до першого читання.

Так, передбачено 6,5 млрд додаткових надходжень від імпортного ПДВ. І низку додаткових витрат:

  • "1 млрд на заходи по боротьбі з COVID-19 у закладах загальної середньої освіти;
  • 1 млрд на питну воду;
  • 2,2 млрд на розвиток аеропортної інфраструктури;
  • 1 млрд на субвенцію місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери;
  • 6 млрд на соцеконом, забравши цю суму з Державного фонду регіонального розвитку", - пише Железняк.

Читайте також: Поки що текст Держбюджету-2022 ніхто в очі не бачив: за що голосували "слуги народу" на фракції не зрозуміло, - нардеп "Голосу" Железняк

"Насправді дуже мало змін. І головне, щось додаткових надходжень від закону про олігархів або 5600 поки ніхто не наважився записати", - підсумував глава фракції "Голос".

Автор: 

бюджет (3004) законопроєкт (3613) олігарх (933) Голос партія (512) Железняк Ярослав (563)


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Топ коментарі
+14
Зато предусмотрены налоги с владельцев огородов от 50 соток!
Зажрались они, уже офшор на офшоре сидит и офшором погоняет!
Я бы не мелочился и обложил налогом владельцев цветочных горшков: это ведь тоже земля, да еще какая.
Или можно как в древнем Риме, обложить налогом сельские уличные туалеты: их владельцы гребут удобрения, нещадно эксплуатируя недра.
Вот кто настоящие олигархи.
А то прицепились к коломойским и ахметовым, а у них что не предприятие, то практически банкрот или долгов столько, что мама не горюй.
Нищие!
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19.10.2021 19:31
+9
Как всё просто, во всём цивилизованном мире с олигархией борються с помощью прогрессивного налога, а у нас Зеленский кукла олигархов фейковые законы пропихает антиолигархические.
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19.10.2021 19:31
+7
Ну вот и вся борьба, ну вот он и закон!
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19.10.2021 19:34
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Збільшення податків з олігархів? Яка дурниця. Ми що, Америка чи ЄС? Навпаки потрібно надавати пільги великому бізнесу у звязку з війною та ковідом І дадуть.
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19.10.2021 19:25 Відповісти
Эти налоги пойдут в другой бюджет...нужный...конвертный...
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19.10.2021 19:26 Відповісти
вы не поняли закон как раз и поднимает налоги с олигархов только олигархи станут все бедные на субсидиях новые партии старушек а весь народ этот подонок Вовочка назовет на РНБО олитгрхами со всеми вытекающими.... страна маразма Скотный двор (Оруэлла) в реалиях..сюрреализм ставший реальностью...
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19.10.2021 19:55 Відповісти
сплачуйТЕ самі
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19.10.2021 19:31 Відповісти
Зато предусмотрены налоги с владельцев огородов от 50 соток!
Зажрались они, уже офшор на офшоре сидит и офшором погоняет!
Я бы не мелочился и обложил налогом владельцев цветочных горшков: это ведь тоже земля, да еще какая.
Или можно как в древнем Риме, обложить налогом сельские уличные туалеты: их владельцы гребут удобрения, нещадно эксплуатируя недра.
Вот кто настоящие олигархи.
А то прицепились к коломойским и ахметовым, а у них что не предприятие, то практически банкрот или долгов столько, что мама не горюй.
Нищие!
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19.10.2021 19:31 Відповісти
Форбс с вами катастрофически не согласится!
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19.10.2021 19:41 Відповісти
Как всё просто, во всём цивилизованном мире с олигархией борються с помощью прогрессивного налога, а у нас Зеленский кукла олигархов фейковые законы пропихает антиолигархические.
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19.10.2021 19:31 Відповісти
Олігархи мріють, щоб ВАЗеленський царвав до віку.
Бо де ж вони знайдуть такого зеленого "борцуна", при якому їх статки продовжать рости в турборежимі і їм за це нічого не буде?
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19.10.2021 19:49 Відповісти
Ну вот и вся борьба, ну вот он и закон!
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19.10.2021 19:34 Відповісти
Ну так этот закон не писался ни под каких олигархов, он исключительно направлен против Порошенко.
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19.10.2021 19:35 Відповісти
2019: Ти - Президент!
2021: Ти - Олігарх!
2023: Ти - Жебрак!
2024: Ти - знову ЛОХ!
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19.10.2021 19:35 Відповісти
Вот увидите никто: ни Ахметка, ни Беня, ни Фирта, Пинчук, Новинский ни#уя платить не буду, а вот шоколад Рошен подорожает
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19.10.2021 19:38 Відповісти
Ну так в Україні ж один олігарх по думці Зе клоуна
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19.10.2021 20:04 Відповісти
ЗЕбараны оплатят
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19.10.2021 19:40 Відповісти
"Фсьо. Олігархів подолано", - велічайший борцун з олігархами ВАЗеленсквй.
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19.10.2021 19:44 Відповісти
Все,что надо знать о деолигархизации.Реестром все и закончится.Фуфло от власти,как с "ворами".😂
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19.10.2021 19:45 Відповісти
Олигархи это святое,грабить будут опять бедных.
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19.10.2021 19:51 Відповісти
2,2 млрд Бєнє а аеропорт вже окремо в бюджеті закладають?
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19.10.2021 19:54 Відповісти
В проекте бюджета не предусмотрено увеличение налогов с олигархов Источник:

КЛОУНСЬКА БЛАГОДАТЬ І ЕПОХА ЦИРКУ

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19.10.2021 20:03 Відповісти
Каждый фоп - это олигарх. Вон их сколько...
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19.10.2021 20:19 Відповісти
Ну правильно. Потому что олигархи не хотят повышения налогов. А вот холопы каждый день кричат что нужно поднимать налоги, штрафы, *зельоные тарифы*, запрещать *евробляхи* и тд.
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19.10.2021 20:44 Відповісти
фейковый закон-фейковые доходы
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19.10.2021 20:59 Відповісти
А напрасно! Во всех странах Европы с мульти-миллионеров и миллиардеров берут 50% подоходного дохода. А у нас они не платят даже те 18% которые платит каждый из нас. Они живут за дивиденты с которых платят 5%.
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19.10.2021 21:33 Відповісти
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19.10.2021 22:47 Відповісти
 
 