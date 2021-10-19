У проєкті бюджету не передбачено збільшення податків з олігархів, - Железняк

У зміненому проєкті держбюджету на 2022 рік не передбачено додаткові надходження від закону про олігархів або податкового закону №5600.

Про це пише у Фейсбуці глава фракції "Голос" у Верховній Раді Ярослав Железняк, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він проаналізував основні зміни, які в законопроєкт про бюджет на 2022 рік внесли до першого читання.

Так, передбачено 6,5 млрд додаткових надходжень від імпортного ПДВ. І низку додаткових витрат:

"1 млрд на заходи по боротьбі з COVID-19 у закладах загальної середньої освіти;

1 млрд на питну воду;

2,2 млрд на розвиток аеропортної інфраструктури;

1 млрд на субвенцію місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери;

6 млрд на соцеконом, забравши цю суму з Державного фонду регіонального розвитку", - пише Железняк.

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"Насправді дуже мало змін. І головне, щось додаткових надходжень від закону про олігархів або 5600 поки ніхто не наважився записати", - підсумував глава фракції "Голос".