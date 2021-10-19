Стать министром экологии мне не предлагали, - "слуга народа" Жупанин

Достаточно долгое время в узких кругах циркулирует вопрос возможного назначения нового министра экологии, которым можем стать народный депутат "Слуги народа" Андрей Жупанин.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в Верховной Раде.

По словам нардепа, официально ему ещё не предлагали стать министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"Но существуют разговоры среди коллег, что есть воля показать рост в команде, то, что мы способны вырастить хороших управленцев за то короткое время, которое у нас есть", - отметил Жупанин.

Отвечая на вопрос, хотел бы он стать министром экологии, политик заявил: "Я рассматриваю все возможности для карьерного роста в команде президента". Парламентарий считает, что без поддержки Офиса Президента такое назначение сложно реализовать.

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