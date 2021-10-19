РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6324 посетителя онлайн
Новости
922 4

Стать министром экологии мне не предлагали, - "слуга народа" Жупанин

Стать министром экологии мне не предлагали, -

Достаточно долгое время в узких кругах циркулирует вопрос возможного назначения нового министра экологии, которым можем стать народный депутат "Слуги народа" Андрей Жупанин.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в Верховной Раде.

По словам нардепа, официально ему ещё не предлагали стать министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"Но существуют разговоры среди коллег, что есть воля показать рост в команде, то, что мы способны вырастить хороших управленцев за то короткое время, которое у нас есть", - отметил Жупанин.

Отвечая на вопрос, хотел бы он стать министром экологии, политик заявил: "Я рассматриваю все возможности для карьерного роста в команде президента". Парламентарий считает, что без поддержки Офиса Президента такое назначение сложно реализовать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада в четверг может отправить в отставку главу Минприроды Абрамовского, - "слуга народа" Кравчук

Автор: 

Минэкологии (276) Слуга народа (2633) Жупанин Андрей (3)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
если наркоману можно президентом, почему жупанину нельзя министром?
показать весь комментарий
19.10.2021 19:56 Ответить
не мнись как телочка...
показать весь комментарий
19.10.2021 20:26 Ответить
Беня предложит Зе министра от Юли. Других вариантов просто нет
показать весь комментарий
19.10.2021 21:08 Ответить
А шо? Если скомороху доверили рулить велосипедом, то министром любой сможет
показать весь комментарий
20.10.2021 13:08 Ответить
 
 