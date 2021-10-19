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Стати міністром екології мені не пропонували, - "слуга народу" Жупанін

Стати міністром екології мені не пропонували, -

Досить довгий час у вузьких колах циркулює питання можливого призначення нового міністра екології, яким може стати народний депутат "Слуги народу" Андрій Жупанін.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді.

За словами нардепа, офіційно йому ще не пропонували стати міністром охорони навколишнього середовища і природних ресурсів України.

"Але існують розмови серед колег, що є воля показати зростання в команді, те, що ми здатні виростити хороших управлінців за той короткий час, який у нас є", - зазначив Жупанін.

Відповідаючи на запитання, чи хотів би він стати міністром екології, політик заявив: "Я розглядаю всі можливості для кар'єрного росту в команді президента". Парламентарій вважає, що без підтримки Офісу президента таке призначення складно реалізувати.

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Автор: 

Мінекології (310) Слуга народу (2816) Жупанін Андрій (4)


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если наркоману можно президентом, почему жупанину нельзя министром?
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19.10.2021 19:56 Відповісти
не мнись как телочка...
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19.10.2021 20:26 Відповісти
Беня предложит Зе министра от Юли. Других вариантов просто нет
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19.10.2021 21:08 Відповісти
А шо? Если скомороху доверили рулить велосипедом, то министром любой сможет
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20.10.2021 13:08 Відповісти
 
 