Стати міністром екології мені не пропонували, - "слуга народу" Жупанін
Досить довгий час у вузьких колах циркулює питання можливого призначення нового міністра екології, яким може стати народний депутат "Слуги народу" Андрій Жупанін.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді.
За словами нардепа, офіційно йому ще не пропонували стати міністром охорони навколишнього середовища і природних ресурсів України.
"Але існують розмови серед колег, що є воля показати зростання в команді, те, що ми здатні виростити хороших управлінців за той короткий час, який у нас є", - зазначив Жупанін.
Відповідаючи на запитання, чи хотів би він стати міністром екології, політик заявив: "Я розглядаю всі можливості для кар'єрного росту в команді президента". Парламентарій вважає, що без підтримки Офісу президента таке призначення складно реалізувати.
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