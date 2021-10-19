В Апарат Ради надійшла заява Абрамовського про відставку з посади міністра екології

В Апарат Верховної Ради надійшла офіційна заява Романа Абрамовського про відставку з посади міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"В Апарат Верховної Ради надійшла офіційна заява Романа Абрамовського про відставку з посади міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів України відповідно до ст.115 Конституції та ч.1 ст.18 закону про Кабінет міністрів України", - написала Палійчук.

Нагадуємо, Верховна Рада призначила Романа Абрамовського міністром захисту навколишнього середовища і природних ресурсів 19 червня 2020 року.

Читайте також: Абрамовський написав заяву про відставку з поста міністра захисту довкілля, - "слуга народу" Арахамія