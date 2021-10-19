12-летняя девочка спасла маму, у которой остановилось сердце

Девочка вызвала скорую и под контролем диспетчера проводила реанимацию, пока к женщине не приехали медики.

Об этом сообщает Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Запорожского райсовета, информирует Цензор.НЕТ.

Девочка не растерялась, когда ее мама потеряла сознание и перестала дышать. Подросток сразу набрала 103 и до прибытия скорой, под контролем диспетчера, оказывала помощь сама.

Врачи успешно реанимировали 35-летнюю женщину. После ее в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

"Обращаем внимание, что сразу начатые подростком реанимационные мероприятия под контролем диспетчера оперативно-диспетчерского управления, позволили бригаде продолжить их и получить положительный результат", - отметили в медучреждении.

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