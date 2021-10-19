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Новости
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12-летняя девочка спасла маму, у которой остановилось сердце

12-летняя девочка спасла маму, у которой остановилось сердце

Девочка вызвала скорую и под контролем диспетчера проводила реанимацию, пока к женщине не приехали медики.

Об этом сообщает Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Запорожского райсовета, информирует Цензор.НЕТ.

Девочка не растерялась, когда ее мама потеряла сознание и перестала дышать. Подросток сразу набрала 103 и до прибытия скорой, под контролем диспетчера, оказывала помощь сама.

Врачи успешно реанимировали 35-летнюю женщину. После ее в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

"Обращаем внимание, что сразу начатые подростком реанимационные мероприятия под контролем диспетчера оперативно-диспетчерского управления, позволили бригаде продолжить их и получить положительный результат", - отметили в медучреждении.

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Автор: 

дети (6549) Запорожье (2674) подростки (459) скорая (367)


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Топ комментарии
+42
Молодцы все в этой истории, всем здоровья
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19.10.2021 20:27
+40
Розумничка. Дай Боже, щоб все у вас було гоже.
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19.10.2021 20:28
+37
конечно - молодец ! прежде всего потому что не растерялась...не испугалась и не запаниковала...
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19.10.2021 20:36
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Молодцы все в этой истории, всем здоровья
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19.10.2021 20:27 Ответить
Тільки не пишуть, що пізніше в лікарні жінка все ж таки померла...
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19.10.2021 22:05 Ответить
Співчуття близьким.
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19.10.2021 22:09 Ответить
Це правда? Звідки інформація? Не хочеться вірити.
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20.10.2021 00:10 Ответить
https://uainfo.org/blognews/1634656166-u-zaporizhzhi-ditina-11-hvilin-reanimuvala-matir-u-yakoyi-zupinilosya.html
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20.10.2021 09:03 Ответить
И значит родители ПРАВИЛЬНО воспитали дочку, которая, в таком возрасте действовала так, как действуют РАЗУМНЫЕ взрослые.
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19.10.2021 22:50 Ответить
Розумничка. Дай Боже, щоб все у вас було гоже.
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19.10.2021 20:28 Ответить
конечно - молодец ! прежде всего потому что не растерялась...не испугалась и не запаниковала...
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19.10.2021 20:36 Ответить
В старших класах потрібно вводити урок як рятувати людей і фізично, і часто хороше слово рятує від поганих вчинків
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19.10.2021 20:51 Ответить
Браво диспетчеру профессионалу! Браво дочке! Всем здоровья!
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20.10.2021 07:00 Ответить
 
 