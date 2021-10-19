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Новини
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12-річна дівчинка врятувала маму, у якої зупинилося серце

12-річна дівчинка врятувала маму, у якої зупинилося серце

Дівчинка викликала швидку і під контролем диспетчера проводила реанімацію, поки до жінки не приїхали медики.

Про це повідомляє Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Запорізької райради, інформує Цензор.НЕТ .

Дівчинка не розгубилася, коли її мама знепритомніла і перестала дихати. Дівчинка відразу набрала 103 і до прибуття швидкої, під контролем диспетчера, надавала допомогу сама.

Лікарі успішно реанімували 35-річну жінку. Потім її у важкому стані госпіталізували до лікарні.

"Звертаємо увагу, що відразу розпочаті підлітком реанімаційні заходи під контролем диспетчера оперативно-диспетчерського управління, дозволили бригаді продовжити їх і отримати позитивний результат", - зазначили в медустанові.

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Автор: 

діти (5123) Запоріжжя (2289) підлітки (421) швидка (267)


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Топ коментарі
+42
Молодцы все в этой истории, всем здоровья
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19.10.2021 20:27
+40
Розумничка. Дай Боже, щоб все у вас було гоже.
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19.10.2021 20:28
+37
конечно - молодец ! прежде всего потому что не растерялась...не испугалась и не запаниковала...
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19.10.2021 20:36
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Молодцы все в этой истории, всем здоровья
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19.10.2021 20:27 Відповісти
Тільки не пишуть, що пізніше в лікарні жінка все ж таки померла...
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19.10.2021 22:05 Відповісти
Співчуття близьким.
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19.10.2021 22:09 Відповісти
Це правда? Звідки інформація? Не хочеться вірити.
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20.10.2021 00:10 Відповісти
https://uainfo.org/blognews/1634656166-u-zaporizhzhi-ditina-11-hvilin-reanimuvala-matir-u-yakoyi-zupinilosya.html
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20.10.2021 09:03 Відповісти
И значит родители ПРАВИЛЬНО воспитали дочку, которая, в таком возрасте действовала так, как действуют РАЗУМНЫЕ взрослые.
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19.10.2021 22:50 Відповісти
Розумничка. Дай Боже, щоб все у вас було гоже.
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19.10.2021 20:28 Відповісти
конечно - молодец ! прежде всего потому что не растерялась...не испугалась и не запаниковала...
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19.10.2021 20:36 Відповісти
В старших класах потрібно вводити урок як рятувати людей і фізично, і часто хороше слово рятує від поганих вчинків
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19.10.2021 20:51 Відповісти
Браво диспетчеру профессионалу! Браво дочке! Всем здоровья!
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20.10.2021 07:00 Відповісти
 
 