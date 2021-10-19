12-річна дівчинка врятувала маму, у якої зупинилося серце

Дівчинка викликала швидку і під контролем диспетчера проводила реанімацію, поки до жінки не приїхали медики.

Про це повідомляє Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Запорізької райради, інформує Цензор.НЕТ .

Дівчинка не розгубилася, коли її мама знепритомніла і перестала дихати. Дівчинка відразу набрала 103 і до прибуття швидкої, під контролем диспетчера, надавала допомогу сама.

Лікарі успішно реанімували 35-річну жінку. Потім її у важкому стані госпіталізували до лікарні.

"Звертаємо увагу, що відразу розпочаті підлітком реанімаційні заходи під контролем диспетчера оперативно-диспетчерського управління, дозволили бригаді продовжити їх і отримати позитивний результат", - зазначили в медустанові.

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