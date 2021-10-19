Россия угрожает сохранению стабильности в Грузии, Молдове и Украине, - НАТО

Специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Хавьер Коломина считает, что Россия своими действиями создает угрозу сохранению стабильности в регионе.

Об этом он сказал сказал после встречи с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани. Слова представителя НАТО цитирует грузинский МИД, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Ранее во вторник Коломина обвинил Россию в неуважении к соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Он заявил об этом журналистам после того, как посетил границу с Южной Осетией и ознакомился на месте с текущей ситуацией.

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Коломина находится в Грузии с двухдневным визитом. Он сменил на посту специального представителя генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймса Аппатурая, который занимал эту должность с декабря 2010 года и это его первый визит в Грузию. Ранее во вторник Коломина сообщил журналистам, что из Тбилиси отправится с визитом в Армению.