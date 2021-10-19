Россия угрожает сохранению стабильности в Грузии, Молдове и Украине, - НАТО
Специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Хавьер Коломина считает, что Россия своими действиями создает угрозу сохранению стабильности в регионе.
Об этом он сказал сказал после встречи с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани. Слова представителя НАТО цитирует грузинский МИД, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Ранее во вторник Коломина обвинил Россию в неуважении к соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Он заявил об этом журналистам после того, как посетил границу с Южной Осетией и ознакомился на месте с текущей ситуацией.
Коломина находится в Грузии с двухдневным визитом. Он сменил на посту специального представителя генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймса Аппатурая, который занимал эту должность с декабря 2010 года и это его первый визит в Грузию. Ранее во вторник Коломина сообщил журналистам, что из Тбилиси отправится с визитом в Армению.
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19.10.2021
Министр обороны США Остин покинул Украину не подписал ни единого совместного документа. Вопрос тут более глубокий чем кажется, мы постараемся более полно осветить его после всех подтверждений информации по нему. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
18.10.2021
Во время визита министра обороны США Остина в Грузию было подписано соглашение Deterrence Enhancement Initiative (GDDEI).Основные положения уточняются.
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
- так им и надо
- наконец то дошло и до представителя НАТО Азии Хавьер Коломина