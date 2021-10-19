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Новости Агрессия России против Украины
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Россия угрожает сохранению стабильности в Грузии, Молдове и Украине, - НАТО

Россия угрожает сохранению стабильности в Грузии, Молдове и Украине, - НАТО

Специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Хавьер Коломина считает, что Россия своими действиями создает угрозу сохранению стабильности в регионе.

Об этом он сказал сказал после встречи с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани. Слова представителя НАТО цитирует грузинский МИД, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Ранее во вторник Коломина обвинил Россию в неуважении к соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Он заявил об этом журналистам после того, как посетил границу с Южной Осетией и ознакомился на месте с текущей ситуацией.

Читайте: Глава Пентагона Остин о "красных линиях" РФ: Третья страна не имеет права вето на вступление Украины в НАТО

Коломина находится в Грузии с двухдневным визитом. Он сменил на посту специального представителя генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймса Аппатурая, который занимал эту должность с декабря 2010 года и это его первый визит в Грузию. Ранее во вторник Коломина сообщил журналистам, что из Тбилиси отправится с визитом в Армению.

Автор: 

Грузия (4504) НАТО (10042) россия (96001)


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Топ комментарии
+10
Раша погрожує всьому світові.
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19.10.2021 21:20
+9
Параша это наказание господнее всему миру.
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19.10.2021 21:21
+6
ВСЕ ЧТО НАМ НАДО ЗНАТЬ ПРО ВОВУ И НАТО.....
19.‎10.‎2021


Министр обороны США Остин покинул Украину не подписал ни единого совместного документа. Вопрос тут более глубокий чем кажется, мы постараемся более полно осветить его после всех подтверждений информации по нему. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html

18.‎10.‎2021


Во время визита министра обороны США Остина в Грузию было подписано соглашение Deterrence Enhancement Initiative (GDDEI).Основные положения уточняются.
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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19.10.2021 21:16
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ВСЕ ЧТО НАМ НАДО ЗНАТЬ ПРО ВОВУ И НАТО.....
19.‎10.‎2021


Министр обороны США Остин покинул Украину не подписал ни единого совместного документа. Вопрос тут более глубокий чем кажется, мы постараемся более полно осветить его после всех подтверждений информации по нему. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html

18.‎10.‎2021


Во время визита министра обороны США Остина в Грузию было подписано соглашение Deterrence Enhancement Initiative (GDDEI).Основные положения уточняются.
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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19.10.2021 21:16 Ответить
так там не с кем подписывать...((((
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19.10.2021 22:32 Ответить
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19.10.2021 21:26 Ответить
раше - дрочеры будут покупать и потом мучится с этим дерьмом
- так им и надо
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19.10.2021 21:27 Ответить
Раша погрожує всьому світові.
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19.10.2021 21:20 Ответить
Параша это наказание господнее всему миру.
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19.10.2021 21:21 Ответить
это давно всем известно
- наконец то дошло и до представителя НАТО Азии Хавьер Коломина
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19.10.2021 21:25 Ответить
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19.10.2021 21:33 Ответить
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19.10.2021 21:37 Ответить
https://youtu.be/KIoZcBh7HP0 Известный поэт Андрей Орлуша о мавзолейных тараканах Путлера....
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19.10.2021 21:47 Ответить
Россия это раковая опухоль на планете Земля!
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19.10.2021 21:50 Ответить
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19.10.2021 21:51 Ответить
РАБссия навечно осталась в 1945 году... типа якобы над братаном Гитлером была паБЕДА....
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19.10.2021 21:53 Ответить
Просто в мирное время Параша жить неможет.. ей бы только убивать, воровать, разрушать, врать.
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19.10.2021 22:00 Ответить
Она не только угрожает, она постоянно дестабилизирует там ситуацию всякими подлянками.
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19.10.2021 22:45 Ответить
 
 