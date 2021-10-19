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Новини Агресія Росії проти України
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Росія загрожує збереженню стабільності в Грузії, Молдові та Україні, - НАТО

Росія загрожує збереженню стабільності в Грузії, Молдові та Україні, - НАТО

Спеціальний представник генерального секретаря НАТО по країнах Південного Кавказу і Центральної Азії Хав'єр Коломина вважає, що Росія своїми діями створює загрозу збереженню стабільності в регіоні.

Про це він сказав після зустрічі з міністром закордонних справ Грузії Давидом Залкаліані. Слова представника НАТО цитує грузинське МЗС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Раніше у вівторок Коломина звинуватив Росію в неповазі до угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року. Він заявив про це журналістам після того, як відвідав кордон з Південною Осетією і ознайомився на місці з поточною ситуацією.

Коломина перебуває в Грузії з дводенним візитом. Він змінив на посаді спеціального представника генсека НАТО по країнах Південного Кавказу і Центральної Азії Джеймса Аппатурая, який обіймав цю посаду з грудня 2010 року і це його перший візит до Грузії. Раніше у вівторок Коломина повідомив журналістам, що з Тбілісі вирушить із візитом до Вірменії.

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Автор: 

Грузія (1852) НАТО (6503) росія (65829)


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Топ коментарі
+10
Раша погрожує всьому світові.
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19.10.2021 21:20
+9
Параша это наказание господнее всему миру.
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19.10.2021 21:21
+6
ВСЕ ЧТО НАМ НАДО ЗНАТЬ ПРО ВОВУ И НАТО.....
19.‎10.‎2021


Министр обороны США Остин покинул Украину не подписал ни единого совместного документа. Вопрос тут более глубокий чем кажется, мы постараемся более полно осветить его после всех подтверждений информации по нему. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html

18.‎10.‎2021


Во время визита министра обороны США Остина в Грузию было подписано соглашение Deterrence Enhancement Initiative (GDDEI).Основные положения уточняются.
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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19.10.2021 21:16
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ВСЕ ЧТО НАМ НАДО ЗНАТЬ ПРО ВОВУ И НАТО.....
19.‎10.‎2021


Министр обороны США Остин покинул Украину не подписал ни единого совместного документа. Вопрос тут более глубокий чем кажется, мы постараемся более полно осветить его после всех подтверждений информации по нему. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html

18.‎10.‎2021


Во время визита министра обороны США Остина в Грузию было подписано соглашение Deterrence Enhancement Initiative (GDDEI).Основные положения уточняются.
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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19.10.2021 21:16 Відповісти
так там не с кем подписывать...((((
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19.10.2021 22:32 Відповісти
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19.10.2021 21:26 Відповісти
раше - дрочеры будут покупать и потом мучится с этим дерьмом
- так им и надо
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19.10.2021 21:27 Відповісти
Раша погрожує всьому світові.
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19.10.2021 21:20 Відповісти
Параша это наказание господнее всему миру.
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19.10.2021 21:21 Відповісти
это давно всем известно
- наконец то дошло и до представителя НАТО Азии Хавьер Коломина
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19.10.2021 21:25 Відповісти
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19.10.2021 21:33 Відповісти
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19.10.2021 21:37 Відповісти
https://youtu.be/KIoZcBh7HP0 Известный поэт Андрей Орлуша о мавзолейных тараканах Путлера....
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19.10.2021 21:47 Відповісти
Россия это раковая опухоль на планете Земля!
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19.10.2021 21:50 Відповісти
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19.10.2021 21:51 Відповісти
РАБссия навечно осталась в 1945 году... типа якобы над братаном Гитлером была паБЕДА....
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19.10.2021 21:53 Відповісти
Просто в мирное время Параша жить неможет.. ей бы только убивать, воровать, разрушать, врать.
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19.10.2021 22:00 Відповісти
Она не только угрожает, она постоянно дестабилизирует там ситуацию всякими подлянками.
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19.10.2021 22:45 Відповісти
 
 