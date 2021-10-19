Росія загрожує збереженню стабільності в Грузії, Молдові та Україні, - НАТО
Спеціальний представник генерального секретаря НАТО по країнах Південного Кавказу і Центральної Азії Хав'єр Коломина вважає, що Росія своїми діями створює загрозу збереженню стабільності в регіоні.
Про це він сказав після зустрічі з міністром закордонних справ Грузії Давидом Залкаліані. Слова представника НАТО цитує грузинське МЗС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Раніше у вівторок Коломина звинуватив Росію в неповазі до угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року. Він заявив про це журналістам після того, як відвідав кордон з Південною Осетією і ознайомився на місці з поточною ситуацією.
Коломина перебуває в Грузії з дводенним візитом. Він змінив на посаді спеціального представника генсека НАТО по країнах Південного Кавказу і Центральної Азії Джеймса Аппатурая, який обіймав цю посаду з грудня 2010 року і це його перший візит до Грузії. Раніше у вівторок Коломина повідомив журналістам, що з Тбілісі вирушить із візитом до Вірменії.
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19.10.2021
Министр обороны США Остин покинул Украину не подписал ни единого совместного документа. Вопрос тут более глубокий чем кажется, мы постараемся более полно осветить его после всех подтверждений информации по нему. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
18.10.2021
Во время визита министра обороны США Остина в Грузию было подписано соглашение Deterrence Enhancement Initiative (GDDEI).Основные положения уточняются.
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
- так им и надо
- наконец то дошло и до представителя НАТО Азии Хавьер Коломина