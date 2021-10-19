Росія загрожує збереженню стабільності в Грузії, Молдові та Україні, - НАТО

Спеціальний представник генерального секретаря НАТО по країнах Південного Кавказу і Центральної Азії Хав'єр Коломина вважає, що Росія своїми діями створює загрозу збереженню стабільності в регіоні.

Про це він сказав після зустрічі з міністром закордонних справ Грузії Давидом Залкаліані. Слова представника НАТО цитує грузинське МЗС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Раніше у вівторок Коломина звинуватив Росію в неповазі до угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року. Він заявив про це журналістам після того, як відвідав кордон з Південною Осетією і ознайомився на місці з поточною ситуацією.

Коломина перебуває в Грузії з дводенним візитом. Він змінив на посаді спеціального представника генсека НАТО по країнах Південного Кавказу і Центральної Азії Джеймса Аппатурая, який обіймав цю посаду з грудня 2010 року і це його перший візит до Грузії. Раніше у вівторок Коломина повідомив журналістам, що з Тбілісі вирушить із візитом до Вірменії.

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