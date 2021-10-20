США хотят наказать "Газпром" за нарушение санкций

Минфин США готов сотрудничать с Конгрессом, чтобы привлечь российский "Газпром" к ответственности за нарушение санкций США.

Об этом замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил во время выступления в Сенате, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Адейемо ответил на критику одного из сенаторов, который спросил, почему ведомство не вводит санкции против "Северного потока–2". Замминистра финансов США не уточнил, как именно планируют наказать российскую компанию.

Он уклонился от прямого вопроса, почему администрация США не ввела санкции против Nord Stream 2.

"Мы привержены тому, чтобы привлечь "Газпром" к ответственности за его деятельность, которая нарушает наши санкции", - подчеркнул Адейемо.

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