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США хотят наказать "Газпром" за нарушение санкций

США хотят наказать

Минфин США готов сотрудничать с Конгрессом, чтобы привлечь российский "Газпром" к ответственности за нарушение санкций США.

Об этом замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил во время выступления в Сенате, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Адейемо ответил на критику одного из сенаторов, который спросил, почему ведомство не вводит санкции против "Северного потока–2". Замминистра финансов США не уточнил, как именно планируют наказать российскую компанию.

Он уклонился от прямого вопроса, почему администрация США не ввела санкции против Nord Stream 2.

"Мы привержены тому, чтобы привлечь "Газпром" к ответственности за его деятельность, которая нарушает наши санкции", - подчеркнул Адейемо.

Также читайте: Заявления РФ об увеличении транзита через Украину - это манипуляции. "Газпром" уже трижды сокращал транзит, - Оператор ГТС

Автор: 

Газпром (3185) Конгресс США (1240) санкции (11422) США (27043) Сенат США (505)


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Топ комментарии
+7
А живуть в лайні й пенсіонери лазять за "просрочкай" по смітниках.
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20.10.2021 02:25
+6
Говноедов РАБссии Байден поставил на счетчик еще в апреле введя санкции... Вяличие быдла тает на глазах...
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20.10.2021 01:24
+6
Всем Финансовым институтам в США запрещено использование Мавзолейных облигаций Путлера... и другие ценные бумаги и облигации Центробанка РАБссии....Чуваки вы попали.... денех нет,но вы держитесь там....
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20.10.2021 01:29
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мы скажем ой-йой-йой
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20.10.2021 00:47 Ответить
Отголоски невнятной политики Байдена.
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20.10.2021 00:49 Ответить
США привержены непокобелимой практике.
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20.10.2021 00:51 Ответить
Практика высказывания озабоченности непоколебим
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20.10.2021 01:26 Ответить
Не ввела санкции, но накажет за их нарушение. Козак Байден окончательно запутался.
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20.10.2021 01:00 Ответить
Дерипаску обосрали следом пойдут остальные мавзолейные стадо баранов.... как говорят первый пошел...
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20.10.2021 01:11 Ответить
Байден красава...вы хоть его Доктрину читали,Ыксперды сраные ?
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20.10.2021 01:13 Ответить
А он её сам-то помнит?
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20.10.2021 01:59 Ответить
Фуфло мавзолейное помнит даже 2 Чеченские Кадыров не даст стрындеть...
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20.10.2021 07:46 Ответить
Сложно помнить то, чего никогда и не знал.
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20.10.2021 11:22 Ответить
А яке відношення має США до Газпрому, якщо не секрет?
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20.10.2021 01:21 Ответить
Говноедов РАБссии Байден поставил на счетчик еще в апреле введя санкции... Вяличие быдла тает на глазах...
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20.10.2021 01:24 Ответить
Всем Финансовым институтам в США запрещено использование Мавзолейных облигаций Путлера... и другие ценные бумаги и облигации Центробанка РАБссии....Чуваки вы попали.... денех нет,но вы держитесь там....
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20.10.2021 01:29 Ответить
Прикольно. А мавзолейные облигации всё равно растут. Получается США наложили санкции, сами на себя?
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20.10.2021 09:41 Ответить
Ладно не читаете американскую прессу,читали хотя бы немецкие Дойче Велле или британскую Гардиан...,болваны мавзолейные....
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20.10.2021 01:43 Ответить
Пока цена нефти стремится к 90 баксам газпрому чхать на нежные байденовские санкции с высокой буровой вышки
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20.10.2021 01:49 Ответить
Россия стала пятой страной по объему золотовалютного резерва 18.10.2021; 12:00
Выход России на пятую строчку в рейтинге стран по объему золотовалютного резерва является рекордом. За всю историю Центробанка такой показатель достигнут впервые. На данный момент Россия обладает резервом в 618 млрд долларов. По подсчетам специалистов, этой суммы хватит на 1 год и 7 месяцев спокойного существования в том случае, если полностью прекратится экспорт.
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20.10.2021 01:54 Ответить
А живуть в лайні й пенсіонери лазять за "просрочкай" по смітниках.
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20.10.2021 02:25 Ответить
Так и есть. Можем порадоваться, но что с этой радости толку?
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20.10.2021 02:51 Ответить
Це не радість. Це відкриття брехні кацапо-фашистів про "вялічіє" рассєі .
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20.10.2021 09:58 Ответить
По истечении первого полугодия 2021 года внешний долг России вырос на $4 млрд и составил $471,4 млрд. Об этом сообщают https://iz.ru/1193655/oksana-belkina/i-po-chut-chut-vneshnii-dolg-rossii-dostig-4714-mlrd «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

Ко-ко-ко
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20.10.2021 08:36 Ответить
Не надо кудахтать, приведи примеры госдолга самых экономически успешных стран и поймёшь что это вообще не показатель.
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20.10.2021 11:24 Ответить
Навіщо москалям доляри у скарбниці, якщо на них вони не можуть нічого окрім деякої їжі придбати? )))
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20.10.2021 11:48 Ответить
Ой. Золото партии распределили по тихому, и с этим справятся, главное момент не пропустить
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20.10.2021 13:13 Ответить
Введем санкции за то, что они плевать хотели на санкции! Полный бред!
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20.10.2021 03:00 Ответить
Кацапи давно вже "поклали" на піндосів і їхні санкції.
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20.10.2021 05:46 Ответить
США ХОТЯТ ? наказать "Газпром" за нарушение санкций. Может ХОЧУТ? Наверное НАМЕРЕНЫ или ...
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20.10.2021 07:47 Ответить
Быдло мавзолейное,вы хоть понятие имеете что такое Финансовая полиция США и ее функции?стадо баранов.... Скабеевых и прочих Сикелево-Соловьевых Пометов цену санкций знают.... из ГУЛАГа Путлера никуда...сидеть суки вонючие
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20.10.2021 07:49 Ответить
Доктор доллар вас крыс позорных ВЫЛЕЧИТ....
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20.10.2021 07:50 Ответить
Почему то падает доллар относительно рубля.
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20.10.2021 09:44 Ответить
Главное чтобы Венгрия Австрия и Сербия получали РАБссиянский дермогаз в обход Украины через Средиземное море....
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20.10.2021 07:53 Ответить
Ыканомика должна быть Ыканомной...советско-РАБссиянской....
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20.10.2021 07:55 Ответить
Засрашка йде на випередження і запропонувала від США і НАТО шаг назустріч для нормалізації відносин, щоб уникнути покарання.
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20.10.2021 08:54 Ответить
Серьезная головоломка !!
Предлагают наказать "Г" за то, что он нарушил санкции против него же?
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20.10.2021 09:25 Ответить
Всё чётко, вы не соблюдаете санкцию? Значит теперь будете не соблюдать две санкции.
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20.10.2021 11:26 Ответить
Раисе нужны средства на отражение агрессии Китая. Не жмитесь, сэры и геры
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20.10.2021 13:15 Ответить
 
 