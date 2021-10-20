США хочуть покарати "Газпром" за порушення санкцій

Мінфін США готовий співпрацювати з Конгресом, щоб притягнути російський "Газпром" до відповідальності за порушення санкцій США.

Про це заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо заявив під час виступу в Сенаті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Адеємо відповів на критику одного із сенаторів, який запитав, чому відомство не вводить санкції проти "Північного потоку-2". Заступник міністра фінансів США також не уточнив, як саме покаратимуть російську компанію.

Він ухилився від прямого запитання, чому адміністрація США не ввела санкції проти Nord Stream 2.

"Ми віддані тому, щоб притягнути "Газпром" до відповідальності за його діяльність, яка порушує наші санкції", - наголосив Адеємо.

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