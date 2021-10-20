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США хочуть покарати "Газпром" за порушення санкцій

США хочуть покарати

Мінфін США готовий співпрацювати з Конгресом, щоб притягнути російський "Газпром" до відповідальності за порушення санкцій США.

Про це заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо заявив під час виступу в Сенаті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Адеємо відповів на критику одного із сенаторів, який запитав, чому відомство не вводить санкції проти "Північного потоку-2". Заступник міністра фінансів США також не уточнив, як саме покаратимуть російську компанію.

Він ухилився від прямого запитання, чому адміністрація США не ввела санкції проти Nord Stream 2.

"Ми віддані тому, щоб притягнути "Газпром" до відповідальності за його діяльність, яка порушує наші санкції", - наголосив Адеємо.

Також читайте: Заяви РФ про збільшення транзиту через Україну - це маніпуляції. "Газпром" уже тричі скорочував транзит, - Оператор ГТС

Автор: 

Газпром (3394) Конгрес США (1235) санкції (12043) США (23290) Сенат США (604)


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Топ коментарі
+7
А живуть в лайні й пенсіонери лазять за "просрочкай" по смітниках.
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20.10.2021 02:25
+6
Говноедов РАБссии Байден поставил на счетчик еще в апреле введя санкции... Вяличие быдла тает на глазах...
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20.10.2021 01:24
+6
Всем Финансовым институтам в США запрещено использование Мавзолейных облигаций Путлера... и другие ценные бумаги и облигации Центробанка РАБссии....Чуваки вы попали.... денех нет,но вы держитесь там....
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20.10.2021 01:29
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20.10.2021 00:47 Відповісти
Отголоски невнятной политики Байдена.
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20.10.2021 00:49 Відповісти
США привержены непокобелимой практике.
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20.10.2021 00:51 Відповісти
Практика высказывания озабоченности непоколебим
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20.10.2021 01:26 Відповісти
Не ввела санкции, но накажет за их нарушение. Козак Байден окончательно запутался.
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20.10.2021 01:00 Відповісти
Дерипаску обосрали следом пойдут остальные мавзолейные стадо баранов.... как говорят первый пошел...
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20.10.2021 01:11 Відповісти
Байден красава...вы хоть его Доктрину читали,Ыксперды сраные ?
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20.10.2021 01:13 Відповісти
А он её сам-то помнит?
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20.10.2021 01:59 Відповісти
Фуфло мавзолейное помнит даже 2 Чеченские Кадыров не даст стрындеть...
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20.10.2021 07:46 Відповісти
Сложно помнить то, чего никогда и не знал.
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20.10.2021 11:22 Відповісти
А яке відношення має США до Газпрому, якщо не секрет?
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20.10.2021 01:21 Відповісти
Говноедов РАБссии Байден поставил на счетчик еще в апреле введя санкции... Вяличие быдла тает на глазах...
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20.10.2021 01:24 Відповісти
Всем Финансовым институтам в США запрещено использование Мавзолейных облигаций Путлера... и другие ценные бумаги и облигации Центробанка РАБссии....Чуваки вы попали.... денех нет,но вы держитесь там....
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20.10.2021 01:29 Відповісти
Прикольно. А мавзолейные облигации всё равно растут. Получается США наложили санкции, сами на себя?
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20.10.2021 09:41 Відповісти
Ладно не читаете американскую прессу,читали хотя бы немецкие Дойче Велле или британскую Гардиан...,болваны мавзолейные....
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20.10.2021 01:43 Відповісти
Пока цена нефти стремится к 90 баксам газпрому чхать на нежные байденовские санкции с высокой буровой вышки
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20.10.2021 01:49 Відповісти
Россия стала пятой страной по объему золотовалютного резерва 18.10.2021; 12:00
Выход России на пятую строчку в рейтинге стран по объему золотовалютного резерва является рекордом. За всю историю Центробанка такой показатель достигнут впервые. На данный момент Россия обладает резервом в 618 млрд долларов. По подсчетам специалистов, этой суммы хватит на 1 год и 7 месяцев спокойного существования в том случае, если полностью прекратится экспорт.
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20.10.2021 01:54 Відповісти
А живуть в лайні й пенсіонери лазять за "просрочкай" по смітниках.
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20.10.2021 02:25 Відповісти
Так и есть. Можем порадоваться, но что с этой радости толку?
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20.10.2021 02:51 Відповісти
Це не радість. Це відкриття брехні кацапо-фашистів про "вялічіє" рассєі .
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20.10.2021 09:58 Відповісти
По истечении первого полугодия 2021 года внешний долг России вырос на $4 млрд и составил $471,4 млрд. Об этом сообщают https://iz.ru/1193655/oksana-belkina/i-po-chut-chut-vneshnii-dolg-rossii-dostig-4714-mlrd «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

Ко-ко-ко
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20.10.2021 08:36 Відповісти
Не надо кудахтать, приведи примеры госдолга самых экономически успешных стран и поймёшь что это вообще не показатель.
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20.10.2021 11:24 Відповісти
Навіщо москалям доляри у скарбниці, якщо на них вони не можуть нічого окрім деякої їжі придбати? )))
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20.10.2021 11:48 Відповісти
Ой. Золото партии распределили по тихому, и с этим справятся, главное момент не пропустить
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20.10.2021 13:13 Відповісти
Введем санкции за то, что они плевать хотели на санкции! Полный бред!
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20.10.2021 03:00 Відповісти
Кацапи давно вже "поклали" на піндосів і їхні санкції.
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20.10.2021 05:46 Відповісти
США ХОТЯТ ? наказать "Газпром" за нарушение санкций. Может ХОЧУТ? Наверное НАМЕРЕНЫ или ...
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20.10.2021 07:47 Відповісти
Быдло мавзолейное,вы хоть понятие имеете что такое Финансовая полиция США и ее функции?стадо баранов.... Скабеевых и прочих Сикелево-Соловьевых Пометов цену санкций знают.... из ГУЛАГа Путлера никуда...сидеть суки вонючие
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20.10.2021 07:49 Відповісти
Доктор доллар вас крыс позорных ВЫЛЕЧИТ....
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20.10.2021 07:50 Відповісти
Почему то падает доллар относительно рубля.
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20.10.2021 09:44 Відповісти
Главное чтобы Венгрия Австрия и Сербия получали РАБссиянский дермогаз в обход Украины через Средиземное море....
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20.10.2021 07:53 Відповісти
Ыканомика должна быть Ыканомной...советско-РАБссиянской....
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20.10.2021 07:55 Відповісти
Засрашка йде на випередження і запропонувала від США і НАТО шаг назустріч для нормалізації відносин, щоб уникнути покарання.
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20.10.2021 08:54 Відповісти
Серьезная головоломка !!
Предлагают наказать "Г" за то, что он нарушил санкции против него же?
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20.10.2021 09:25 Відповісти
Всё чётко, вы не соблюдаете санкцию? Значит теперь будете не соблюдать две санкции.
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20.10.2021 11:26 Відповісти
Раисе нужны средства на отражение агрессии Китая. Не жмитесь, сэры и геры
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20.10.2021 13:15 Відповісти
 
 