США хочуть покарати "Газпром" за порушення санкцій
Мінфін США готовий співпрацювати з Конгресом, щоб притягнути російський "Газпром" до відповідальності за порушення санкцій США.
Про це заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо заявив під час виступу в Сенаті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Адеємо відповів на критику одного із сенаторів, який запитав, чому відомство не вводить санкції проти "Північного потоку-2". Заступник міністра фінансів США також не уточнив, як саме покаратимуть російську компанію.
Він ухилився від прямого запитання, чому адміністрація США не ввела санкції проти Nord Stream 2.
"Ми віддані тому, щоб притягнути "Газпром" до відповідальності за його діяльність, яка порушує наші санкції", - наголосив Адеємо.
Топ коментарі
+7 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар20.10.2021 02:25 Посилання
+6 Senator S #201477
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+6 Senator S #201477
показати весь коментар20.10.2021 01:29 Посилання
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мы скажем ой-йой-йой
Выход России на пятую строчку в рейтинге стран по объему золотовалютного резерва является рекордом. За всю историю Центробанка такой показатель достигнут впервые. На данный момент Россия обладает резервом в 618 млрд долларов. По подсчетам специалистов, этой суммы хватит на 1 год и 7 месяцев спокойного существования в том случае, если полностью прекратится экспорт.
Ко-ко-ко
Предлагают наказать "Г" за то, что он нарушил санкции против него же?