Семейные врачи и терапевты в Сумах приостанавливают плановый прием
Это связано с ростом обращений больных с признаками острых респираторных заболеваний.
О таком решении сообщила пресс-служба Сумского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.
Прием приостановили со вторника, 19 октября.
"Управление здравоохранения сообщает о приостановлении планового приема пациентов со вторника, 19 октября, врачами первичного звена", - сказано в сообщении.
В горсовете пояснили, что решение вызвано необходимостью защитить от инфицирования людей, которые не нуждаются в неотложных мерах или обращаются с профилактической целью.
Электронная запись к семейным врачам и терапевтам в электронном режиме прекращена. Пациентам рекомендуют обращаться по телефону. Также можно заказать нужную справку или направление и забрать их в регистратуре.
В обычном режиме в сумских центрах первичной медико-санитарной помощи № 1 и № 2 будут работать только лаборатория и манипуляционный кабинет, проводятся прививки.
При этом все амбулатории, отмечают в горсовете, по-прежнему предоставляют сумчанам весь спектр предусмотренных услуг: осмотр, консультации, профилактические прививки.
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Не так ли Алоизий Магарыч? Помнишь куда Азазелло тебя направил?
Пинком под зад.
Кстати, чтобы самостоятельно доехать транспортом до больницы или поликлиники, нужен будет сертификат вакцинации.
Улыбок вам и крепкого здоровья.
Такое ощущение что вернулся в 2014 и наблюдаю отрыжку лднэровцев (о кормильцах и людях нового сорта) на новый манер!
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Если откровенно, то в 95% украинских частных клиник не лечение, а развод на бабки. Причём не одноразовый, а системный.
Либо курсами, которые длятся месяцами и разбиты на много приёмов с продажей вам каких-то своих БАДов под видом незаменимых лекарств. Либо даже склоняют к необязательным (!) хирургическим вмешательствам там, где можно использовать консервативное лечение, хотя бы для начала.
При этом будут неоднократно делаться платные анализы на всё, что только можно (и ненужно) в своей лаборатории за откат.
В частной клинике в Украине у клиента вытрясут последнюю копейку, совсем не гарантируя результат лечения.
Что касается "хороших врачей" в частных клиниках, то там работают в своём большинстве те же самые врачи, которые вторую половину времени работают в государственных поликлиниках или больницах (либо работали там раньше), при чём часто теми же семейными врачами. Так что само понимание болезней ими и понятие о методах лечения будут очень мало чем отличаться в украинских частных клиниках по сравнению с государственными.
Сейчас в украине нужно искать именно конкретного хорошего врача (это сложно) и договариваться о лечении именно с конкретным человеком, а не смотреть на красоту и PR частных клиник.
Вот зубы частники хорошо лечат. А в остальном, не факт. Да и в частные клиники врачи как и откуда попадают , не думал?