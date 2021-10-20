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Новости Коронавирус и карантин
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Семейные врачи и терапевты в Сумах приостанавливают плановый прием

Семейные врачи и терапевты в Сумах приостанавливают плановый прием

Это связано с ростом обращений больных с признаками острых респираторных заболеваний.

О таком решении сообщила пресс-служба Сумского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

Прием приостановили со вторника, 19 октября.

"Управление здравоохранения сообщает о приостановлении планового приема пациентов со вторника, 19 октября, врачами первичного звена", - сказано в сообщении.

В горсовете пояснили, что решение вызвано необходимостью защитить от инфицирования людей, которые не нуждаются в неотложных мерах или обращаются с профилактической целью.

Электронная запись к семейным врачам и терапевтам в электронном режиме прекращена. Пациентам рекомендуют обращаться по телефону. Также можно заказать нужную справку или направление и забрать их в регистратуре.

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В обычном режиме в сумских центрах первичной медико-санитарной помощи № 1 и № 2 будут работать только лаборатория и манипуляционный кабинет, проводятся прививки.

При этом все амбулатории, отмечают в горсовете, по-прежнему предоставляют сумчанам весь спектр предусмотренных услуг: осмотр, консультации, профилактические прививки.

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карантин (16729) Сумы (1164) врачи (1516) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Улянка-смірть успішно розвалила українську медицину. Цікаво, за чиїм завданням? Невже пуйло її підіслав?
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20.10.2021 01:18
+7
Походу в этой стране выживут только сильнейшие, для которых и вакцинация не нужна в виду сильной иммунной системы организма. Естественный отбор, как это не прискорбно. Всем здорового образа жизни и не чихать.
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20.10.2021 01:20
+6
это какой то сюр. они сбрендили, эти рвачи?
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20.10.2021 01:05
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это какой то сюр. они сбрендили, эти рвачи?
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20.10.2021 01:05 Ответить
не. им надоело работать бесплатно)))
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20.10.2021 01:09 Ответить
Сюр, это когда вакцины лежат и пылятся без дела. В то время , когда больницы переполнены.
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20.10.2021 06:41 Ответить
Ну врачи привиты. Чего им боятся?
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20.10.2021 10:34 Ответить
Я вообще удивляюсь, что есть ещё дураки в Украине , которые работают в медицине. Проще свалить за границу, как ты, и давать советы.
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20.10.2021 07:22 Ответить
Да, это очень просто. свали за границу.
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20.10.2021 13:01 Ответить
надо сказать спасибо, кто эту хрень придумал с семейными врачами, не берут трубку вообще
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20.10.2021 01:08 Ответить
точно. дозвониться нереально
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20.10.2021 01:12 Ответить
Улянка-смірть успішно розвалила українську медицину. Цікаво, за чиїм завданням? Невже пуйло її підіслав?
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20.10.2021 01:18 Ответить
розвалювати вже майже нІчого було, але останній цвях у труну медицини її рук справа.
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20.10.2021 01:31 Ответить
Так поменяй себе семейного врача, и всех делов. И скажи спасибо тому, кто тебе эту возможность (менять врача) предоставил.
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20.10.2021 06:36 Ответить
поменяется только номер телефона, на который не дозвониться
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20.10.2021 06:39 Ответить
Может твой телефон пора в утиль. Смени на смартфон.
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20.10.2021 06:44 Ответить
Походу в этой стране выживут только сильнейшие, для которых и вакцинация не нужна в виду сильной иммунной системы организма. Естественный отбор, как это не прискорбно. Всем здорового образа жизни и не чихать.
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20.10.2021 01:20 Ответить
В этой стране, как и на всей Земле, выживут умнейшие, которым и вакцины нужны, и иные блага научно-технического прогресса. А вот дурнейшие, вымрут как мамонты. Естественный отбор понимаете ли . И это прекрасно.
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20.10.2021 06:15 Ответить
Я так понимаю о природном отборе говорить продукт селекции?
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20.10.2021 07:02 Ответить
Это ты о себе,Джооорж?

Говорить.
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20.10.2021 07:07 Ответить
Українською саме так.. Не всі ж досконало знають собачу, якою ти тут пишеш
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20.10.2021 07:33 Ответить
Еще бы радетели за чистоту рядов с ником собачим себя не палили.
Не так ли Алоизий Магарыч? Помнишь куда Азазелло тебя направил?
Пинком под зад.
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20.10.2021 07:41 Ответить
Умнєйшиє, кажеш? Тоді тобі не пощастило. Йди сповідуйся і готуйся. Прийшов твій час...
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20.10.2021 15:53 Ответить
Магарыч наверное.Ну или его дружбан. Бредит.
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20.10.2021 16:35 Ответить
"Брєдіт" якраз той, хто вважає себе "умнєйшим".
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20.10.2021 19:05 Ответить
Дружбан свинособаки Магарыча. Я так и знал.
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20.10.2021 19:50 Ответить
Так было, есть и будет во все времена! И вакцинация не нужна и даже не страшна!
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20.10.2021 07:20 Ответить
А вы теперь лечитесь в фейсбуках и на ютубе, на которых зырили ролики и постики о вреде вакцинации.

Кстати, чтобы самостоятельно доехать транспортом до больницы или поликлиники, нужен будет сертификат вакцинации.

Улыбок вам и крепкого здоровья.
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20.10.2021 01:20 Ответить
Я не пойму чему ты радуешся?

Такое ощущение что вернулся в 2014 и наблюдаю отрыжку лднэровцев (о кормильцах и людях нового сорта) на новый манер!
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20.10.2021 06:52 Ответить
Свидетели життя по-новому всегда радовались проблемам Украины. Ничего нового
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20.10.2021 07:35 Ответить
Який їхній ідол, такі вони і самі. Великий Лі Куан Ю, коли пішов у відставку, до кінця своїх днів був наставником наступних керівників своєї держави, навчав їх і ділився досвідом. Сивочолий же скот відразу перейшов в "опозицію", і тільки піариться та безперестанку критикує, розповідаючи, як при ньому було все прекрасно і як зараз все погано...
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20.10.2021 14:02 Ответить
Отчего ж не порадоваться закономерным успехам дебилов?
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20.10.2021 08:27 Ответить
Якщо відверто то від цих "сімейників" і так користі ніякої. Справжнє лікування лише в приватних клініках.
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20.10.2021 04:33 Ответить
"Справжнє лікування лише в приватних клініках."
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Если откровенно, то в 95% украинских частных клиник не лечение, а развод на бабки. Причём не одноразовый, а системный.
Либо курсами, которые длятся месяцами и разбиты на много приёмов с продажей вам каких-то своих БАДов под видом незаменимых лекарств. Либо даже склоняют к необязательным (!) хирургическим вмешательствам там, где можно использовать консервативное лечение, хотя бы для начала.
При этом будут неоднократно делаться платные анализы на всё, что только можно (и ненужно) в своей лаборатории за откат.
В частной клинике в Украине у клиента вытрясут последнюю копейку, совсем не гарантируя результат лечения.
Что касается "хороших врачей" в частных клиниках, то там работают в своём большинстве те же самые врачи, которые вторую половину времени работают в государственных поликлиниках или больницах (либо работали там раньше), при чём часто теми же семейными врачами. Так что само понимание болезней ими и понятие о методах лечения будут очень мало чем отличаться в украинских частных клиниках по сравнению с государственными.
Сейчас в украине нужно искать именно конкретного хорошего врача (это сложно) и договариваться о лечении именно с конкретным человеком, а не смотреть на красоту и PR частных клиник.
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20.10.2021 05:40 Ответить
Лікування в звичайних лікарнях аж ніяк не дешевше. А от результат...
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20.10.2021 05:43 Ответить
Смотря что ликуваты. Вот в Харькове стент поставить, или нефростому частники не могут. И если кабинетов ангиопластики, там где коронографию и стенты ставят в городе есть в нескольких больницах и нии(и все заметь государственные), то нефростому поставить, или поменять только в одной, в 17-ой.
Вот зубы частники хорошо лечат. А в остальном, не факт. Да и в частные клиники врачи как и откуда попадают , не думал?
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20.10.2021 06:33 Ответить
Для начала надо правильный диагноз, что есть проблема.
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20.10.2021 06:59 Ответить
Так выбери себе семейного в частной клинике. Выбирать то сейчас можно. Хотя в частных, те же самые врачи, что и везде. Только на подработке.
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20.10.2021 06:23 Ответить
Хочу вас разочаровать, в частных клиниках в большинстве случаев подрабатывают те же самые врачи , которые работают или работали в гос. Клиниках)) только в три раза дороже. А нормальные давно уехали.
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20.10.2021 07:25 Ответить
ЧЧВ - человек человеку волк. Ну или Homo homini lupus est. Дарвинизм наступает.
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20.10.2021 06:23 Ответить
Тяперича в Сумах ожидаем очередную мутацию гаплогруппы R1a1. Бо вынуждена будет оказаться у горлышка (с горя)...
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20.10.2021 07:38 Ответить
Событие, которое происходит, как ты не крути, раз в 3-4 тысячи лет.
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20.10.2021 07:39 Ответить
Опять , как и при совдепии, выживут одни приспособленцы.
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20.10.2021 07:40 Ответить
Что берут они трубку, что не берут - от этих семейных терапевтов абсолютно никакого толку.
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20.10.2021 08:38 Ответить
Они более чем бесполезны, только по кабинетам тебя заставляют бегать. В жопу этих врачей. НЕ мозгов, не опыта, не знаний. В моей поликлинике сидят по 30 лет одни и те же придурки, которые всегда говорят не знаю и выписывают всегда одно и то же. Медициной это назвать невозможно.
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20.10.2021 12:28 Ответить
Гм... Виглядає на те, що структура медицини в СРСР часів Хурщова-Брежнєва була на куди краще продумана, ніж нинішня, яка танцює під дудку закордонних пройдисвітів...
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20.10.2021 09:04 Ответить
Здоровье, это потребность. А медицина, это предложение на спрос. При социализме, отдельные кучки людей понимали, что без большого количества здоровых людей ничего не построить. А теперь, все все посчитали и манипуляции происходят сугубо с 40% работоспособного населения. Но, я считаю, за все это нужно сказать спасибо Рокфеллерам, которые по сей день заправляют всей медициной в мире.
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20.10.2021 13:39 Ответить
Радянська медицина (побудована по так званій системі Семашко) і була найкраща. Недарма вона була взята за основу при створенні медицини в розвинутих країнах: Великобританія, Ірландія, Данія, Швеція, Ізраїль та інші. Навіть в Америці один час намагались реформувати медицину, взявши цю систему за основу, в деякій мірі, зрозуміло, (реформа Обами). Але радянська система має дуже великий, як на нинішній час, недолік: потребує величезного фінансування і підтримки з боку держави. Тому і обамівська реформа провалилась. Та і в інших країнах ця система поступово відходить в минуле, все більше перетворюючись на звичайний бізнес, якому, насправді, глибоко начхати на здоров"я своїх громадян...
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20.10.2021 13:42 Ответить
 
 