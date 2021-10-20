Сімейні лікарі і терапевти в Сумах призупиняють плановий прийом
Це пов'язано зі зростанням звернень хворих з ознаками гострих респіраторних захворювань.
Про таке рішення повідомила пресслужба Сумської міськради, інформує Цензор.НЕТ.
Прийом призупинили з вівторка, 19 жовтня.
"Управління охорони здоров'я повідомляє про призупинення планового прийому пацієнтів з вівторка, 19 жовтня, лікарями первинної ланки", - йдеться в повідомленні.
У міськраді пояснили, що рішення викликане необхідністю захистити від інфікування людей, які не потребують негайних заходів або звертаються з профілактичною метою.
Електронний запис до сімейних лікарів і терапевтів в електронному режимі припинено. Пацієнти мають звертатися по телефону. Також можна замовити потрібну довідку або направлення і забрати їх у реєстратурі.
У звичайному режимі в сумських центрах первинної медико-санітарної допомоги № 1 і № 2 працюватимуть лише лабораторія і маніпуляційний кабінет, проводяться щеплення.
При цьому всі амбулаторії, зазначають у міськраді, як і раніше надають сумчанам весь спектр передбачених послуг: огляд, консультації, профілактичні щеплення.
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Не так ли Алоизий Магарыч? Помнишь куда Азазелло тебя направил?
Пинком под зад.
Кстати, чтобы самостоятельно доехать транспортом до больницы или поликлиники, нужен будет сертификат вакцинации.
Улыбок вам и крепкого здоровья.
Такое ощущение что вернулся в 2014 и наблюдаю отрыжку лднэровцев (о кормильцах и людях нового сорта) на новый манер!
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Если откровенно, то в 95% украинских частных клиник не лечение, а развод на бабки. Причём не одноразовый, а системный.
Либо курсами, которые длятся месяцами и разбиты на много приёмов с продажей вам каких-то своих БАДов под видом незаменимых лекарств. Либо даже склоняют к необязательным (!) хирургическим вмешательствам там, где можно использовать консервативное лечение, хотя бы для начала.
При этом будут неоднократно делаться платные анализы на всё, что только можно (и ненужно) в своей лаборатории за откат.
В частной клинике в Украине у клиента вытрясут последнюю копейку, совсем не гарантируя результат лечения.
Что касается "хороших врачей" в частных клиниках, то там работают в своём большинстве те же самые врачи, которые вторую половину времени работают в государственных поликлиниках или больницах (либо работали там раньше), при чём часто теми же семейными врачами. Так что само понимание болезней ими и понятие о методах лечения будут очень мало чем отличаться в украинских частных клиниках по сравнению с государственными.
Сейчас в украине нужно искать именно конкретного хорошего врача (это сложно) и договариваться о лечении именно с конкретным человеком, а не смотреть на красоту и PR частных клиник.
Вот зубы частники хорошо лечат. А в остальном, не факт. Да и в частные клиники врачи как и откуда попадают , не думал?