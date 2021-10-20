Сімейні лікарі і терапевти в Сумах призупиняють плановий прийом

Це пов'язано зі зростанням звернень хворих з ознаками гострих респіраторних захворювань.

Про таке рішення повідомила пресслужба Сумської міськради, інформує Цензор.НЕТ.

Прийом призупинили з вівторка, 19 жовтня.

"Управління охорони здоров'я повідомляє про призупинення планового прийому пацієнтів з вівторка, 19 жовтня, лікарями первинної ланки", - йдеться в повідомленні.

У міськраді пояснили, що рішення викликане необхідністю захистити від інфікування людей, які не потребують негайних заходів або звертаються з профілактичною метою.

Електронний запис до сімейних лікарів і терапевтів в електронному режимі припинено. Пацієнти мають звертатися по телефону. Також можна замовити потрібну довідку або направлення і забрати їх у реєстратурі.

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У звичайному режимі в сумських центрах первинної медико-санітарної допомоги № 1 і № 2 працюватимуть лише лабораторія і маніпуляційний кабінет, проводяться щеплення.

При цьому всі амбулаторії, зазначають у міськраді, як і раніше надають сумчанам весь спектр передбачених послуг: огляд, консультації, профілактичні щеплення.