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Новини Коронавірус і карантин
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Сімейні лікарі і терапевти в Сумах призупиняють плановий прийом

Сімейні лікарі і терапевти в Сумах призупиняють плановий прийом

Це пов'язано зі зростанням звернень хворих з ознаками гострих респіраторних захворювань.

Про таке рішення повідомила пресслужба Сумської міськради, інформує Цензор.НЕТ.

Прийом призупинили з вівторка, 19 жовтня.

"Управління охорони здоров'я повідомляє про призупинення планового прийому пацієнтів з вівторка, 19 жовтня, лікарями первинної ланки", - йдеться в повідомленні.

У міськраді пояснили, що рішення викликане необхідністю захистити від інфікування людей, які не потребують негайних заходів або звертаються з профілактичною метою.

Електронний запис до сімейних лікарів і терапевтів в електронному режимі припинено. Пацієнти мають звертатися по телефону. Також можна замовити потрібну довідку або направлення і забрати їх у реєстратурі.

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У звичайному режимі в сумських центрах первинної медико-санітарної допомоги № 1 і № 2 працюватимуть лише лабораторія і маніпуляційний кабінет, проводяться щеплення.

При цьому всі амбулаторії, зазначають у міськраді, як і раніше надають сумчанам весь спектр передбачених послуг: огляд, консультації, профілактичні щеплення.

Автор: 

карантин (18172) Суми (903) лікарі (1289) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Улянка-смірть успішно розвалила українську медицину. Цікаво, за чиїм завданням? Невже пуйло її підіслав?
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20.10.2021 01:18
+7
Походу в этой стране выживут только сильнейшие, для которых и вакцинация не нужна в виду сильной иммунной системы организма. Естественный отбор, как это не прискорбно. Всем здорового образа жизни и не чихать.
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20.10.2021 01:20
+6
это какой то сюр. они сбрендили, эти рвачи?
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20.10.2021 01:05
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это какой то сюр. они сбрендили, эти рвачи?
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20.10.2021 01:05 Відповісти
не. им надоело работать бесплатно)))
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20.10.2021 01:09 Відповісти
Сюр, это когда вакцины лежат и пылятся без дела. В то время , когда больницы переполнены.
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20.10.2021 06:41 Відповісти
Ну врачи привиты. Чего им боятся?
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20.10.2021 10:34 Відповісти
Я вообще удивляюсь, что есть ещё дураки в Украине , которые работают в медицине. Проще свалить за границу, как ты, и давать советы.
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20.10.2021 07:22 Відповісти
Да, это очень просто. свали за границу.
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20.10.2021 13:01 Відповісти
надо сказать спасибо, кто эту хрень придумал с семейными врачами, не берут трубку вообще
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20.10.2021 01:08 Відповісти
точно. дозвониться нереально
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20.10.2021 01:12 Відповісти
Улянка-смірть успішно розвалила українську медицину. Цікаво, за чиїм завданням? Невже пуйло її підіслав?
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20.10.2021 01:18 Відповісти
розвалювати вже майже нІчого було, але останній цвях у труну медицини її рук справа.
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20.10.2021 01:31 Відповісти
Так поменяй себе семейного врача, и всех делов. И скажи спасибо тому, кто тебе эту возможность (менять врача) предоставил.
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20.10.2021 06:36 Відповісти
поменяется только номер телефона, на который не дозвониться
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20.10.2021 06:39 Відповісти
Может твой телефон пора в утиль. Смени на смартфон.
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20.10.2021 06:44 Відповісти
Походу в этой стране выживут только сильнейшие, для которых и вакцинация не нужна в виду сильной иммунной системы организма. Естественный отбор, как это не прискорбно. Всем здорового образа жизни и не чихать.
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20.10.2021 01:20 Відповісти
В этой стране, как и на всей Земле, выживут умнейшие, которым и вакцины нужны, и иные блага научно-технического прогресса. А вот дурнейшие, вымрут как мамонты. Естественный отбор понимаете ли . И это прекрасно.
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20.10.2021 06:15 Відповісти
Я так понимаю о природном отборе говорить продукт селекции?
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20.10.2021 07:02 Відповісти
Это ты о себе,Джооорж?

Говорить.
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20.10.2021 07:07 Відповісти
Українською саме так.. Не всі ж досконало знають собачу, якою ти тут пишеш
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20.10.2021 07:33 Відповісти
Еще бы радетели за чистоту рядов с ником собачим себя не палили.
Не так ли Алоизий Магарыч? Помнишь куда Азазелло тебя направил?
Пинком под зад.
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20.10.2021 07:41 Відповісти
Умнєйшиє, кажеш? Тоді тобі не пощастило. Йди сповідуйся і готуйся. Прийшов твій час...
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20.10.2021 15:53 Відповісти
Магарыч наверное.Ну или его дружбан. Бредит.
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20.10.2021 16:35 Відповісти
"Брєдіт" якраз той, хто вважає себе "умнєйшим".
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20.10.2021 19:05 Відповісти
Дружбан свинособаки Магарыча. Я так и знал.
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20.10.2021 19:50 Відповісти
Так было, есть и будет во все времена! И вакцинация не нужна и даже не страшна!
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20.10.2021 07:20 Відповісти
А вы теперь лечитесь в фейсбуках и на ютубе, на которых зырили ролики и постики о вреде вакцинации.

Кстати, чтобы самостоятельно доехать транспортом до больницы или поликлиники, нужен будет сертификат вакцинации.

Улыбок вам и крепкого здоровья.
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20.10.2021 01:20 Відповісти
Я не пойму чему ты радуешся?

Такое ощущение что вернулся в 2014 и наблюдаю отрыжку лднэровцев (о кормильцах и людях нового сорта) на новый манер!
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20.10.2021 06:52 Відповісти
Свидетели життя по-новому всегда радовались проблемам Украины. Ничего нового
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20.10.2021 07:35 Відповісти
Який їхній ідол, такі вони і самі. Великий Лі Куан Ю, коли пішов у відставку, до кінця своїх днів був наставником наступних керівників своєї держави, навчав їх і ділився досвідом. Сивочолий же скот відразу перейшов в "опозицію", і тільки піариться та безперестанку критикує, розповідаючи, як при ньому було все прекрасно і як зараз все погано...
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20.10.2021 14:02 Відповісти
Отчего ж не порадоваться закономерным успехам дебилов?
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20.10.2021 08:27 Відповісти
Якщо відверто то від цих "сімейників" і так користі ніякої. Справжнє лікування лише в приватних клініках.
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20.10.2021 04:33 Відповісти
"Справжнє лікування лише в приватних клініках."
---------------------------------
Если откровенно, то в 95% украинских частных клиник не лечение, а развод на бабки. Причём не одноразовый, а системный.
Либо курсами, которые длятся месяцами и разбиты на много приёмов с продажей вам каких-то своих БАДов под видом незаменимых лекарств. Либо даже склоняют к необязательным (!) хирургическим вмешательствам там, где можно использовать консервативное лечение, хотя бы для начала.
При этом будут неоднократно делаться платные анализы на всё, что только можно (и ненужно) в своей лаборатории за откат.
В частной клинике в Украине у клиента вытрясут последнюю копейку, совсем не гарантируя результат лечения.
Что касается "хороших врачей" в частных клиниках, то там работают в своём большинстве те же самые врачи, которые вторую половину времени работают в государственных поликлиниках или больницах (либо работали там раньше), при чём часто теми же семейными врачами. Так что само понимание болезней ими и понятие о методах лечения будут очень мало чем отличаться в украинских частных клиниках по сравнению с государственными.
Сейчас в украине нужно искать именно конкретного хорошего врача (это сложно) и договариваться о лечении именно с конкретным человеком, а не смотреть на красоту и PR частных клиник.
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20.10.2021 05:40 Відповісти
Лікування в звичайних лікарнях аж ніяк не дешевше. А от результат...
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20.10.2021 05:43 Відповісти
Смотря что ликуваты. Вот в Харькове стент поставить, или нефростому частники не могут. И если кабинетов ангиопластики, там где коронографию и стенты ставят в городе есть в нескольких больницах и нии(и все заметь государственные), то нефростому поставить, или поменять только в одной, в 17-ой.
Вот зубы частники хорошо лечат. А в остальном, не факт. Да и в частные клиники врачи как и откуда попадают , не думал?
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20.10.2021 06:33 Відповісти
Для начала надо правильный диагноз, что есть проблема.
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20.10.2021 06:59 Відповісти
Так выбери себе семейного в частной клинике. Выбирать то сейчас можно. Хотя в частных, те же самые врачи, что и везде. Только на подработке.
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20.10.2021 06:23 Відповісти
Хочу вас разочаровать, в частных клиниках в большинстве случаев подрабатывают те же самые врачи , которые работают или работали в гос. Клиниках)) только в три раза дороже. А нормальные давно уехали.
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20.10.2021 07:25 Відповісти
ЧЧВ - человек человеку волк. Ну или Homo homini lupus est. Дарвинизм наступает.
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20.10.2021 06:23 Відповісти
Тяперича в Сумах ожидаем очередную мутацию гаплогруппы R1a1. Бо вынуждена будет оказаться у горлышка (с горя)...
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20.10.2021 07:38 Відповісти
Событие, которое происходит, как ты не крути, раз в 3-4 тысячи лет.
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20.10.2021 07:39 Відповісти
Опять , как и при совдепии, выживут одни приспособленцы.
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20.10.2021 07:40 Відповісти
Что берут они трубку, что не берут - от этих семейных терапевтов абсолютно никакого толку.
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20.10.2021 08:38 Відповісти
Они более чем бесполезны, только по кабинетам тебя заставляют бегать. В жопу этих врачей. НЕ мозгов, не опыта, не знаний. В моей поликлинике сидят по 30 лет одни и те же придурки, которые всегда говорят не знаю и выписывают всегда одно и то же. Медициной это назвать невозможно.
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20.10.2021 12:28 Відповісти
Гм... Виглядає на те, що структура медицини в СРСР часів Хурщова-Брежнєва була на куди краще продумана, ніж нинішня, яка танцює під дудку закордонних пройдисвітів...
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20.10.2021 09:04 Відповісти
Здоровье, это потребность. А медицина, это предложение на спрос. При социализме, отдельные кучки людей понимали, что без большого количества здоровых людей ничего не построить. А теперь, все все посчитали и манипуляции происходят сугубо с 40% работоспособного населения. Но, я считаю, за все это нужно сказать спасибо Рокфеллерам, которые по сей день заправляют всей медициной в мире.
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20.10.2021 13:39 Відповісти
Радянська медицина (побудована по так званій системі Семашко) і була найкраща. Недарма вона була взята за основу при створенні медицини в розвинутих країнах: Великобританія, Ірландія, Данія, Швеція, Ізраїль та інші. Навіть в Америці один час намагались реформувати медицину, взявши цю систему за основу, в деякій мірі, зрозуміло, (реформа Обами). Але радянська система має дуже великий, як на нинішній час, недолік: потребує величезного фінансування і підтримки з боку держави. Тому і обамівська реформа провалилась. Та і в інших країнах ця система поступово відходить в минуле, все більше перетворюючись на звичайний бізнес, якому, насправді, глибоко начхати на здоров"я своїх громадян...
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20.10.2021 13:42 Відповісти
 
 