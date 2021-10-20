Тревожная тенденция: ОБСЕ осудила блокирование наемниками РФ работы миссии на Донбассе

Специальная представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Даниэла Де Риддер (Германия) заявила, что неправомерные ограничения свободы передвижения Специальной мониторинговой миссии в Украине в последние дни является тревожной тенденцией, которой необходимо положить конец.

Об этом говорится в заявлении Где Риддер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Риддер назвала такую ситуацию тревожной. Она напомнила, что специальная мониторинговая миссия - это не только самая крупная и заметная операция ОБСЕ, но и одна из самых важных операций.

"Осуществляя беспристрастное наблюдение за ситуацией в Украине и предоставляя регулярные отчеты в соответствии с мандатом, установленным в 2014 году, СММ является незаменимым инструментом по документированию нарушений режима прекращения огня, снабжению лиц, ответственных за принятие решений, важной информацией и содействию диалогу между противоборствующими сторонами.

Я напоминаю всем сторонам конфликта, что СММ наделена полномочиями в соответствии с решениями, принятыми на основе консенсуса всеми 57 государствами-участниками ОБСЕ, и ей должна быть предоставлена безусловная свобода передвижения", - сказала Даниэла Где Риддер.

"После решения России не продлевать мандат миссии наблюдателей ОБСЕ в пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на российско-украинской границе после 30 сентября СММ стала последним оставшимся инструментом ОБСЕ для обеспечения некоторой прозрачности в семилетнем конфликте с более 14 тыс. погибшими", - заявили в ПА ОБСЕ.

Как подчеркнула Риддер, слова которой цитирует РБК-Украина, ограничения в отношении сотрудников СММ еще "больше ограничивают прозрачность и подрывают доверие".

Как сообщалось, 17 октября боевики российских вооруженных формирований заблокировали выезд из патрульной базы СММ ОБСЕ в оккупированной Горловке, а также запретили наблюдателям покидать гостиницу. Наблюдателям ОБСЕ было сообщено, что они "не могут покидать помещения гостиницы, пока не будет освобожден член вооруженных формирований, который, по сообщениям, был задержан Вооруженными силами Украины в границах участка разведения в районе Золотого 13 октября".

До этого, 13 октября, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации, когда группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ. Оперативная группа ВСУ задержала одного боевика российских вооруженных формирований: гражданина РФ Андрея Косяка, 1978 года рождения. У него было изъято оружие и боеприпасы. Этот гражданин также подозревается правоохранительными органами Украины в совершении в 2010 году тяжкого преступления в соответствии со статьей 115 УК Украины.

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В понедельник после обеда СММ ОБСЕ сообщила, что блокада миссии в Горловке была снята, и мониторы смогли возобновить работу.

С 1 января 2022 года Польша возглавит председательство в ОБСЕ. Глава МИД Польши Збигнев Рау в последнее время неоднократно заявлял, что одним из приоритетов Варшавы во время председательства в этой организации будет урегулирование кризисной ситуации на востоке Украины.