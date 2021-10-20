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Новости Агрессия России против Украины
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Тревожная тенденция: ОБСЕ осудила блокирование наемниками РФ работы миссии на Донбассе

Тревожная тенденция: ОБСЕ осудила блокирование наемниками РФ работы миссии на Донбассе

Специальная представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Даниэла Де Риддер (Германия) заявила, что неправомерные ограничения свободы передвижения Специальной мониторинговой миссии в Украине в последние дни является тревожной тенденцией, которой необходимо положить конец.

Об этом говорится в заявлении Где Риддер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Риддер назвала такую ситуацию тревожной. Она напомнила, что специальная мониторинговая миссия - это не только самая крупная и заметная операция ОБСЕ, но и одна из самых важных операций.

"Осуществляя беспристрастное наблюдение за ситуацией в Украине и предоставляя регулярные отчеты в соответствии с мандатом, установленным в 2014 году, СММ является незаменимым инструментом по документированию нарушений режима прекращения огня, снабжению лиц, ответственных за принятие решений, важной информацией и содействию диалогу между противоборствующими сторонами.

Я напоминаю всем сторонам конфликта, что СММ наделена полномочиями в соответствии с решениями, принятыми на основе консенсуса всеми 57 государствами-участниками ОБСЕ, и ей должна быть предоставлена безусловная свобода передвижения", - сказала Даниэла Где Риддер.

"После решения России не продлевать мандат миссии наблюдателей ОБСЕ в пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на российско-украинской границе после 30 сентября СММ стала последним оставшимся инструментом ОБСЕ для обеспечения некоторой прозрачности в семилетнем конфликте с более 14 тыс. погибшими", - заявили в ПА ОБСЕ.

Как подчеркнула Риддер, слова которой цитирует РБК-Украина, ограничения в отношении сотрудников СММ еще "больше ограничивают прозрачность и подрывают доверие".

Как сообщалось, 17 октября боевики российских вооруженных формирований заблокировали выезд из патрульной базы СММ ОБСЕ в оккупированной Горловке, а также запретили наблюдателям покидать гостиницу. Наблюдателям ОБСЕ было сообщено, что они "не могут покидать помещения гостиницы, пока не будет освобожден член вооруженных формирований, который, по сообщениям, был задержан Вооруженными силами Украины в границах участка разведения в районе Золотого 13 октября".

До этого, 13 октября, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации, когда группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ. Оперативная группа ВСУ задержала одного боевика российских вооруженных формирований: гражданина РФ Андрея Косяка, 1978 года рождения. У него было изъято оружие и боеприпасы. Этот гражданин также подозревается правоохранительными органами Украины в совершении в 2010 году тяжкого преступления в соответствии со статьей 115 УК Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гармаш: Ситуация с ОБСЕ на Донбассе - блеф. Оккупанты пытаются сделать позицию ОБСЕ более пророссийской

В понедельник после обеда СММ ОБСЕ сообщила, что блокада миссии в Горловке была снята, и мониторы смогли возобновить работу.

С 1 января 2022 года Польша возглавит председательство в ОБСЕ. Глава МИД Польши Збигнев Рау в последнее время неоднократно заявлял, что одним из приоритетов Варшавы во время председательства в этой организации будет урегулирование кризисной ситуации на востоке Украины.

ОБСЕ (4882) блокирование (471)


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Топ комментарии
+4
а вы с ними больше по ресторанам ходите!!
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20.10.2021 08:46
+3
Скрыть повальную пандемию в концлагере невозможно...,в ГУЛАГЕ комендантский час
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20.10.2021 07:43
+3
Ситуация - тревожная, слава богу, уже не озабоченная. Наблюдается существенный прогресс, бо вскоре кацапы ретировались перед ОБСЕ...
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20.10.2021 07:47
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Скрыть повальную пандемию в концлагере невозможно...,в ГУЛАГЕ комендантский час
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20.10.2021 07:43 Ответить
Прикрьіваться опозновательньіми знаками ОБСЕ , но при єтом иметь с собой оружие - явная провокация "гибридньіх" войск Путина.
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20.10.2021 07:47 Ответить
Ситуация - тревожная, слава богу, уже не озабоченная. Наблюдается существенный прогресс, бо вскоре кацапы ретировались перед ОБСЕ...
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20.10.2021 07:47 Ответить
Та кацапы уже давно "положили конец" на эту организацию с её озабоченностью и осуждением!
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20.10.2021 08:13 Ответить
Непыльная у них работенка - сотрясать воздух. Вот интересно - если отморозки из начнут выпиливать - они будут продолжать сотрясать воздух, разбегутся или начнут адекватно реагировать?
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20.10.2021 08:18 Ответить
ОБСЕ-(Общество Бесполезных Слепых Енотов).
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20.10.2021 08:42 Ответить
а вы с ними больше по ресторанам ходите!!
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20.10.2021 08:46 Ответить
Кремлевских пропагандонов на сайте пруд -пруди.Цитируют кремль не смущаясь.Нужно хорошо кормить наших воинов,иначе будем кормить кремлевских.К тому кремль готов.А самое главное его оружие в мире - блеф и примитивный и наглый шантаж по всем направлениям.Остин дал понять,ято США нас не оставят,как ФРГ,Италия ,Венгрия и другие..
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20.10.2021 09:18 Ответить
европейцы не тот народ кто знает хорошо руских. поэтому и "обеспокоенность" во всех точках соприкосновения проблем с Московией. пока руский кулак открыто и прилюдно не постучит в дверь европейцу - немцу или французу - толку не будет. но этот кулак уже стучал - провокациями во Франции и Германии с участием росийских наемников. и что ? европейцы по прежнему не верят в гибридную войну Московии за земли бывшего совка со всеми кто поддерживает соседей Московии отмеживаться от дебилов в Москве.
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20.10.2021 09:54 Ответить
В заявлении говорится про Украину, а не про неподконтрольную часть. Или представитель ОБСЕ неадекватная и говорит о совсем ином, или Бутусов просто перекручивает факты
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20.10.2021 10:27 Ответить
Так,так,нехай ще скажуть про стурбованість та крайню стурбованість,і все буде в ажурі🤣
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20.10.2021 10:30 Ответить
вангую,що винна буде тільки Україна🤣
ненавиджу європейську боягузливість та поведінку схожу на поведінку шлюхи.
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20.10.2021 10:33 Ответить
Высадите десант спецназа бундесвера с воздушной поддержкой, освободите заложников из членов ОБСЕ, всех террористов оказавших сопротивление уничтожьте.
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20.10.2021 12:29 Ответить
 
 