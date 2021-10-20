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Новини Агресія Росії проти України
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Тривожна тенденція: ОБСЄ засудила блокування найманцями РФ роботи місії на Донбасі

Тривожна тенденція: ОБСЄ засудила блокування найманцями РФ роботи місії на Донбасі

Спеціальна представниця Парламентської асамблеї ОБСЄ у Східній Європі Даніела Де Ріддер (Німеччина) заявила, що неправомірні обмеження свободи пересування Спеціальної моніторингової місії в Україні останніми днями є тривожною тенденцією, якій необхідно покласти край.

Про це йдеться в заяві Де Ріддер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Ріддер назвала таку ситуацію тривожною. Вона нагадала, що спеціальна моніторингова місія - це не лише найбільша і помітна операція ОБСЄ, а й одна з найважливіших операцій.

"Здійснюючи неупереджене спостереження за ситуацією в Україні і надаючи регулярні звіти відповідно до мандата, встановлениму в 2014 році, СММ є незамінним інструментом з документування порушень режиму припинення вогню, постачання осіб, відповідальних за прийняття рішень, важливою інформацією і сприяння діалогу між протиборчими сторонами.

Я нагадую всім сторонам конфлікту, що СММ наділена повноваженнями відповідно до рішень, прийнятих на основі консенсусу всіма 57 державами-учасницями ОБСЄ, і їй повинна бути надана безумовна свобода пересування", - сказала Даніела Де Ріддер.

"Після рішення Росії не продовжувати мандат місії спостерігачів ОБСЄ в пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" на російсько-українському кордоні після 30 вересня СММ стала останнім інструментом ОБСЄ для забезпечення деякої прозорості в семирічному конфлікті з понад 14 тис. загиблих", - заявили в ПА ОБСЄ.

Як підкреслила Ріддер, слова якої цитує РБК-Україна, обмеження щодо співробітників СММ ще "більше обмежують прозорість і підривають довіру".

Як повідомлялося, 17 жовтня бойовики російських збройних формувань заблокували виїзд із патрульної бази СММ ОБСЄ в тимчасово окупованій Горлівці, а також заборонили спостерігачам залишати готель. Моніторам ОБСЄ було повідомлено, що вони "не можуть покидати приміщення готелю, допоки не буде звільнено члена збройних формувань, якого, за повідомленнями, було затримано Збройними силами України в межах ділянки розведення в районі Золотого 13 жовтня".

До цього, 13 жовтня, російські збройні формування вдалися до грубої провокації, коли група озброєних осіб з пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ. Оперативна група ЗСУ затримала одного бойовика російських збройних формувань: громадянина РФ Андрія Косяка, 1978 року народження. У нього було вилучено зброю та боєприпаси. Цей громадянин також підозрюється правоохоронними органами України у скоєнні у 2010 році важкого злочину відповідно до статті 115 КК України.

Також читайте: Гармаш: Ситуація з ОБСЄ на Донбасі - блеф. Окупанти намагаються зробити позицію ОБСЄ більш проросійською

У понеділок після обіду СММ ОБСЄ поінформувала, що блокаду місії у Горлівці було знято і монітори змогли відновити роботу.

З 1 січня 2022 року Польща очолить головування в ОБСЄ. Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау останнім часом неодноразово заявляв, що одним з пріоритетів Варшави під час головування в цій організації буде врегулювання кризової ситуації на сході України.

Автор: 

ОБСЄ (3509) блокування (661)


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Топ коментарі
+4
а вы с ними больше по ресторанам ходите!!
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20.10.2021 08:46
+3
Скрыть повальную пандемию в концлагере невозможно...,в ГУЛАГЕ комендантский час
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20.10.2021 07:43
+3
Ситуация - тревожная, слава богу, уже не озабоченная. Наблюдается существенный прогресс, бо вскоре кацапы ретировались перед ОБСЕ...
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20.10.2021 07:47
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Скрыть повальную пандемию в концлагере невозможно...,в ГУЛАГЕ комендантский час
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20.10.2021 07:43 Відповісти
Прикрьіваться опозновательньіми знаками ОБСЕ , но при єтом иметь с собой оружие - явная провокация "гибридньіх" войск Путина.
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20.10.2021 07:47 Відповісти
Ситуация - тревожная, слава богу, уже не озабоченная. Наблюдается существенный прогресс, бо вскоре кацапы ретировались перед ОБСЕ...
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20.10.2021 07:47 Відповісти
Та кацапы уже давно "положили конец" на эту организацию с её озабоченностью и осуждением!
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20.10.2021 08:13 Відповісти
Непыльная у них работенка - сотрясать воздух. Вот интересно - если отморозки из начнут выпиливать - они будут продолжать сотрясать воздух, разбегутся или начнут адекватно реагировать?
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20.10.2021 08:18 Відповісти
ОБСЕ-(Общество Бесполезных Слепых Енотов).
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20.10.2021 08:42 Відповісти
а вы с ними больше по ресторанам ходите!!
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20.10.2021 08:46 Відповісти
Кремлевских пропагандонов на сайте пруд -пруди.Цитируют кремль не смущаясь.Нужно хорошо кормить наших воинов,иначе будем кормить кремлевских.К тому кремль готов.А самое главное его оружие в мире - блеф и примитивный и наглый шантаж по всем направлениям.Остин дал понять,ято США нас не оставят,как ФРГ,Италия ,Венгрия и другие..
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20.10.2021 09:18 Відповісти
европейцы не тот народ кто знает хорошо руских. поэтому и "обеспокоенность" во всех точках соприкосновения проблем с Московией. пока руский кулак открыто и прилюдно не постучит в дверь европейцу - немцу или французу - толку не будет. но этот кулак уже стучал - провокациями во Франции и Германии с участием росийских наемников. и что ? европейцы по прежнему не верят в гибридную войну Московии за земли бывшего совка со всеми кто поддерживает соседей Московии отмеживаться от дебилов в Москве.
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20.10.2021 09:54 Відповісти
В заявлении говорится про Украину, а не про неподконтрольную часть. Или представитель ОБСЕ неадекватная и говорит о совсем ином, или Бутусов просто перекручивает факты
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20.10.2021 10:27 Відповісти
Так,так,нехай ще скажуть про стурбованість та крайню стурбованість,і все буде в ажурі🤣
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20.10.2021 10:30 Відповісти
вангую,що винна буде тільки Україна🤣
ненавиджу європейську боягузливість та поведінку схожу на поведінку шлюхи.
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20.10.2021 10:33 Відповісти
Высадите десант спецназа бундесвера с воздушной поддержкой, освободите заложников из членов ОБСЕ, всех террористов оказавших сопротивление уничтожьте.
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20.10.2021 12:29 Відповісти
 
 