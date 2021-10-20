Тривожна тенденція: ОБСЄ засудила блокування найманцями РФ роботи місії на Донбасі

Спеціальна представниця Парламентської асамблеї ОБСЄ у Східній Європі Даніела Де Ріддер (Німеччина) заявила, що неправомірні обмеження свободи пересування Спеціальної моніторингової місії в Україні останніми днями є тривожною тенденцією, якій необхідно покласти край.

Про це йдеться в заяві Де Ріддер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Ріддер назвала таку ситуацію тривожною. Вона нагадала, що спеціальна моніторингова місія - це не лише найбільша і помітна операція ОБСЄ, а й одна з найважливіших операцій.

"Здійснюючи неупереджене спостереження за ситуацією в Україні і надаючи регулярні звіти відповідно до мандата, встановлениму в 2014 році, СММ є незамінним інструментом з документування порушень режиму припинення вогню, постачання осіб, відповідальних за прийняття рішень, важливою інформацією і сприяння діалогу між протиборчими сторонами.

Я нагадую всім сторонам конфлікту, що СММ наділена повноваженнями відповідно до рішень, прийнятих на основі консенсусу всіма 57 державами-учасницями ОБСЄ, і їй повинна бути надана безумовна свобода пересування", - сказала Даніела Де Ріддер.

"Після рішення Росії не продовжувати мандат місії спостерігачів ОБСЄ в пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" на російсько-українському кордоні після 30 вересня СММ стала останнім інструментом ОБСЄ для забезпечення деякої прозорості в семирічному конфлікті з понад 14 тис. загиблих", - заявили в ПА ОБСЄ.

Як підкреслила Ріддер, слова якої цитує РБК-Україна, обмеження щодо співробітників СММ ще "більше обмежують прозорість і підривають довіру".

Як повідомлялося, 17 жовтня бойовики російських збройних формувань заблокували виїзд із патрульної бази СММ ОБСЄ в тимчасово окупованій Горлівці, а також заборонили спостерігачам залишати готель. Моніторам ОБСЄ було повідомлено, що вони "не можуть покидати приміщення готелю, допоки не буде звільнено члена збройних формувань, якого, за повідомленнями, було затримано Збройними силами України в межах ділянки розведення в районі Золотого 13 жовтня".

До цього, 13 жовтня, російські збройні формування вдалися до грубої провокації, коли група озброєних осіб з пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ. Оперативна група ЗСУ затримала одного бойовика російських збройних формувань: громадянина РФ Андрія Косяка, 1978 року народження. У нього було вилучено зброю та боєприпаси. Цей громадянин також підозрюється правоохоронними органами України у скоєнні у 2010 році важкого злочину відповідно до статті 115 КК України.

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У понеділок після обіду СММ ОБСЄ поінформувала, що блокаду місії у Горлівці було знято і монітори змогли відновити роботу.

З 1 січня 2022 року Польща очолить головування в ОБСЄ. Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау останнім часом неодноразово заявляв, що одним з пріоритетів Варшави під час головування в цій організації буде врегулювання кризової ситуації на сході України.