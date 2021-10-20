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Новости Бюджет-2022
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Рада сегодня рассмотрит проект Госбюджета-2022

Рада сегодня рассмотрит проект Госбюджета-2022

Нардепы сегодня рассмотрят проект Государственного бюджета на 2022 год.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня парламента.

Так, нардепы рассмотрят Проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год, а также Проект Закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.

Кроме того, в повестке дня также законопроекты:

№5230 - об использовании имущества ликвидированных коммунальных учреждений среднего образования в сельской местности;
№2234 - об определении системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования;
№5864 - об установлении праздничного дня - Дня украинской государственности;
№5630 - об упрощенном получении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины;
№6121 - о государственной регистрации лекарственных средств под обязательства;
№5433 - по обеспечению поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

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Автор: 

бюджет (4838) ВР (29272) госбюджет (1187)


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Топ комментарии
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20.10.2021 10:05
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ВОРЮГИ.
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20.10.2021 09:31 Ответить
Не так, ВОРЫ В ЗАКОНЕ.
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20.10.2021 09:32 Ответить
кто дал бене власть? вот кто виновник происходящего
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20.10.2021 09:36 Ответить
А коронували їх 73% ідіотів.
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20.10.2021 09:36 Ответить
К сожалению это МЫ.
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20.10.2021 09:39 Ответить
Так, не забудьте там - МВС, СБУ, Прокуратурі, ВРУ бабла підкинути, субсидії, ЗСУ, медицина, освіта - урізати.
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20.10.2021 09:37 Ответить
А они такого не сделают.
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20.10.2021 09:39 Ответить
Вони вже два роки це роблять, чому на третій не зробити?
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20.10.2021 09:47 Ответить
Це не рада, а меблі з опьі.
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20.10.2021 09:42 Ответить
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20.10.2021 10:05 Ответить
некоторые депутаты для отдельных регионов хотят тарифы снизить, тогда за них будут платить население остальных регионов.
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20.10.2021 10:29 Ответить
 
 