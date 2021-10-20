Рада сегодня рассмотрит проект Госбюджета-2022
Нардепы сегодня рассмотрят проект Государственного бюджета на 2022 год.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня парламента.
Так, нардепы рассмотрят Проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год, а также Проект Закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.
Кроме того, в повестке дня также законопроекты:
№5230 - об использовании имущества ликвидированных коммунальных учреждений среднего образования в сельской местности;
№2234 - об определении системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования;
№5864 - об установлении праздничного дня - Дня украинской государственности;
№5630 - об упрощенном получении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины;
№6121 - о государственной регистрации лекарственных средств под обязательства;
№5433 - по обеспечению поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.
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