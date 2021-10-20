Рада сьогодні розгляне проєкт Держбюджету-2022
Нардепи сьогодні розглянуть проєкт Державного бюджету на 2022 рік.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному парламенту.
Так, нардепи розглянуть Проєкт Закону про Державний бюджет України на 2022 рік, а також Проєкт Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України.
Крім того, на порядку денному також законопроєкти:
№5230 - про використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти в сільській місцевості;
№2234 - про визначення системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування;
№5864 - про встановлення святкового дня - Дня української державності;
№5630 - про спрощене отримання громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності і недоторканності України;
№6121 - про державну реєстрацію лікарських засобів під зобов'язання;
№5433 - щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.
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