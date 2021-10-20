УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5747 відвідувачів онлайн
Новини Бюджет-2022
633 12

Рада сьогодні розгляне проєкт Держбюджету-2022

Рада сьогодні розгляне проєкт Держбюджету-2022

Нардепи сьогодні розглянуть проєкт Державного бюджету на 2022 рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному парламенту.

Так, нардепи розглянуть Проєкт Закону про Державний бюджет України на 2022 рік, а також Проєкт Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України.

Крім того, на порядку денному також законопроєкти:

№5230 - про використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти в сільській місцевості;

№2234 - про визначення системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування;

№5864 - про встановлення святкового дня - Дня української державності;

№5630 - про спрощене отримання громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності і недоторканності України;

№6121 - про державну реєстрацію лікарських засобів під зобов'язання;

№5433 - щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Також читайте: Посли G7 вітають прийняття Радою поправок до закону про НАБУ

Автор: 

бюджет (3004) ВР (15022) держбюджет (2409)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+1
показати весь коментар
20.10.2021 10:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ВОРЮГИ.
показати весь коментар
20.10.2021 09:31 Відповісти
Не так, ВОРЫ В ЗАКОНЕ.
показати весь коментар
20.10.2021 09:32 Відповісти
кто дал бене власть? вот кто виновник происходящего
показати весь коментар
20.10.2021 09:36 Відповісти
А коронували їх 73% ідіотів.
показати весь коментар
20.10.2021 09:36 Відповісти
К сожалению это МЫ.
показати весь коментар
20.10.2021 09:39 Відповісти
Так, не забудьте там - МВС, СБУ, Прокуратурі, ВРУ бабла підкинути, субсидії, ЗСУ, медицина, освіта - урізати.
показати весь коментар
20.10.2021 09:37 Відповісти
А они такого не сделают.
показати весь коментар
20.10.2021 09:39 Відповісти
Вони вже два роки це роблять, чому на третій не зробити?
показати весь коментар
20.10.2021 09:47 Відповісти
Це не рада, а меблі з опьі.
показати весь коментар
20.10.2021 09:42 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2021 10:05 Відповісти
некоторые депутаты для отдельных регионов хотят тарифы снизить, тогда за них будут платить население остальных регионов.
показати весь коментар
20.10.2021 10:29 Відповісти
 
 