Рада сьогодні розгляне проєкт Держбюджету-2022

Нардепи сьогодні розглянуть проєкт Державного бюджету на 2022 рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному парламенту.

Так, нардепи розглянуть Проєкт Закону про Державний бюджет України на 2022 рік, а також Проєкт Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України.

Крім того, на порядку денному також законопроєкти:

№5230 - про використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти в сільській місцевості;

№2234 - про визначення системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування;

№5864 - про встановлення святкового дня - Дня української державності;

№5630 - про спрощене отримання громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності і недоторканності України;

№6121 - про державну реєстрацію лікарських засобів під зобов'язання;

№5433 - щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

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