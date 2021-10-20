Посли G7 вітають прийняття Радою поправок до закону про НАБУ

Посли країн "Великої сімки" в Україні привітали ухвалення Верховною Радою поправок №5459-1 до закону про Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву послів G7 у Твіттері.

"Посли G7 вітають ухвалення Верховною закону про НАБУ та його міжпартійну підтримку. Це крок уперед у зміцненні незалежних антикорупційних інституцій. Прозорість та конкурентоспроможність при виборі нового директора матимуть вирішальне значення", - йдеться в заяві послів.

Нагадаємо, 21 травня Верховна Рада прийняла за основу законопрєкт №5459-1 про приведення у відповідність до Конституції України закону про Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада привела закон про НАБУ у відповідність до Конституції

Законопроєкт пропонує змінити статус НАБУ і зробити його центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом (сьогодні НАБУ є державним правоохоронним органом, – ред.). При цьому обумовлюється, що вимоги Кабінету Міністрів щодо формування структури апарату центрального органу виконавчої влади не поширюються на Національне бюро.

Документ передбачає, що зміна статусу НАБУ не вимагає яких-небудь додаткових заходів, пов'язаних з ліквідацією або реорганізацією органу.

Автори законопроєкту пропонують прибрати норму, за якою НАБУ створює президент.