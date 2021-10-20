УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5904 відвідувача онлайн
Новини
2 369 4

Посли G7 вітають прийняття Радою поправок до закону про НАБУ

Посли G7 вітають прийняття Радою поправок до закону про НАБУ

Посли країн "Великої сімки" в Україні привітали ухвалення Верховною Радою поправок №5459-1 до закону про Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву послів G7 у Твіттері.

"Посли G7 вітають ухвалення Верховною закону про НАБУ та його міжпартійну підтримку. Це крок уперед у зміцненні незалежних антикорупційних інституцій. Прозорість та конкурентоспроможність при виборі нового директора матимуть вирішальне значення", - йдеться в заяві послів.

Нагадаємо, 21 травня Верховна Рада прийняла за основу законопрєкт №5459-1 про приведення у відповідність до Конституції України закону про Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада привела закон про НАБУ у відповідність до Конституції

Законопроєкт пропонує змінити статус НАБУ і зробити його центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом (сьогодні НАБУ є державним правоохоронним органом, – ред.). При цьому обумовлюється, що вимоги Кабінету Міністрів щодо формування структури апарату центрального органу виконавчої влади не поширюються на Національне бюро.

Документ передбачає, що зміна статусу НАБУ не вимагає яких-небудь додаткових заходів, пов'язаних з ліквідацією або реорганізацією органу.

Автори законопроєкту пропонують прибрати норму, за якою НАБУ створює президент.

Автор: 

G-7 G7 (1045) НАБУ (5086) ВР (15022) поправки (82)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
))
показати весь коментар
20.10.2021 11:40 Відповісти
 
 