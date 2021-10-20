Послы G7 приветствуют принятие Радой поправок в закон о НАБУ

Послы стран "Большой семерки" в Украине приветствовали принятие Верховной Радой поправок №5459-1 в закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление послов G7 в Твиттере.

"Послы G7 приветствуют принятие Верховной Радой закона о НАБУ и его межпартийную поддержку. Это шаг вперед в укреплении независимых антикоррупционных институтов. Прозрачность и конкурентоспособность при выборе нового директора будут иметь решающее значение", - говорится в заявлении послов.

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Напомним, 21 мая Верховная Рада приняла за основу законопроект №5459-1 о приведение в соответствие с Конституцией Украины закона о Национальном антикоррупционом бюро (НАБУ).

Законопроект предлагает изменить статус НАБУ и сделать его центральным органом исполнительной власти со специальным статусом (сегодня НАБУ является государственным правоохранительным органом - ИФ). При этом оговаривается, что требования Кабинета министров по формированию структуры аппарата центрального органа исполнительной власти не распространяются на Национальное бюро.

Документ предусматривает, что изменение статуса НАБУ не требует каких-либо дополнительных мероприятий, связанных с ликвидацией или реорганизацией органа.

Авторы законопроекта предлагают убрать норму, по которой НАБУ создает президент.