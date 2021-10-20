Минветеранов создает коммуникационную платформу по определению статуса семей погибших защитников

Министерство по делам ветеранов Украины создает коммуникационную платформу по определению статуса семей погибших защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минветеранов.

"Вопрос ветеранской политики - это вопрос национальной безопасности. Особое значение для общества имеет тема определения статуса семей погибших. Поэтому мы должны создать соответствующий юридически безупречный механизм, который будет работать. Путь к этому - прозрачная коммуникация между всеми участниками процесса", - оговорится в сообщении пресс-службы министерства.

В связи с чем, министр по делам ветеранов Юлия Лапутина дала поручение аппарату министерства в коммуникации с семьями погибших подготовить соответствующие юридические наработки, которые лягут в основу законодательных инициатив.

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