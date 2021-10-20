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Новости Бюджет-2022
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Бюджет никакой. "Голос" за него точно голосовать не будет, - Железняк

Бюджет никакой.

Бюджет на следующий год не будет отличаться от двух предыдущих.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР сказал руководитель фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, этот бюджет "такой же плохой".

"По этому бюджету, по Бюджетной декларации мы будем "расти" на три-четыре с половиной процента. МВФ нам еще хуже прогнозы дает. То есть, мы будем "тянуться" по экономике", - отметил нардеп.

Железняк признался, что прочитал весь проект бюджета и не знает, какие там заложены приоритеты.

"Бюджет никакой. Наша фракция за него точно голосовать не будет", - подчеркнул политик.

Читайте также: В проекте бюджета не предусмотрено увеличение налогов с олигархов, - Железняк

Автор: 

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Для них это не бюджет, а общак. А с общака питались только воры, людям болт.
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20.10.2021 10:44 Ответить
ага, якщо слуги бабла в конвертах не підкинють, як же гидко констатувати фвкт того що 70 відсотків партламенту або прокац.апські пі.дараси або наркомани та імбецили як слуги!
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20.10.2021 10:49 Ответить
САм такий - "прокац.апські пі.дараси або наркомани та імбецили" !
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20.10.2021 12:29 Ответить
Министерство энергетики во главе с Галущенко фактически сорвало планы КМ Украины по созданию запасов угля для работы ТЭС. Причина банальна - нет денег. Еще более банальная причина банальной причины отсутствия денег - неплатежи со стороны владельцев энергосетей, которым правительство списывает огромные объемы электроэнергии на "потери в энергосетях".. В то же время сняты ограничения на отключения от электроэнергии бытовых потребителей за задолженность по платежам.

После решения Зеленского и его "монобольшинства" "реструктуризоровать" долги олигархов-собственников газовых сетей за сентябрь облгазы безоплатно отобрали газа из ГТС на сумму 2,437 млрд. гривен.
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20.10.2021 10:57 Ответить
Все йде на 95 квартал?
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20.10.2021 11:08 Ответить
С такими законами про налоги и покрывания казнокрадов три-четыре процентов роста это прорыв и рывок.
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20.10.2021 11:09 Ответить
Какой "дурак" выделил деньги на партию "Голос!? Железняк, как всегда" несет "пургу".
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20.10.2021 12:28 Ответить
 
 