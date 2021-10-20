1 079 7
Бюджет никакой. "Голос" за него точно голосовать не будет, - Железняк
Бюджет на следующий год не будет отличаться от двух предыдущих.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР сказал руководитель фракции "Голос" Ярослав Железняк.
По его словам, этот бюджет "такой же плохой".
"По этому бюджету, по Бюджетной декларации мы будем "расти" на три-четыре с половиной процента. МВФ нам еще хуже прогнозы дает. То есть, мы будем "тянуться" по экономике", - отметил нардеп.
Железняк признался, что прочитал весь проект бюджета и не знает, какие там заложены приоритеты.
"Бюджет никакой. Наша фракция за него точно голосовать не будет", - подчеркнул политик.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
После решения Зеленского и его "монобольшинства" "реструктуризоровать" долги олигархов-собственников газовых сетей за сентябрь облгазы безоплатно отобрали газа из ГТС на сумму 2,437 млрд. гривен.