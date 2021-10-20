Бюджет никакой. "Голос" за него точно голосовать не будет, - Железняк

Бюджет на следующий год не будет отличаться от двух предыдущих.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР сказал руководитель фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, этот бюджет "такой же плохой".

"По этому бюджету, по Бюджетной декларации мы будем "расти" на три-четыре с половиной процента. МВФ нам еще хуже прогнозы дает. То есть, мы будем "тянуться" по экономике", - отметил нардеп.

Железняк признался, что прочитал весь проект бюджета и не знает, какие там заложены приоритеты.

"Бюджет никакой. Наша фракция за него точно голосовать не будет", - подчеркнул политик.

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