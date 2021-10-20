Бюджет ніякий. "Голос" за нього точно не голосуватиме, - Железняк

Бюджет на майбутній рік не відрізнятиметься від бюджетів двох попередніх років.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у ВР сказав керівник фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, цей бюджет "такий само поганий".

"Згідно з цим бюджетом, з Бюджетною декларацією, ми "зростатимемо" на три-чотири з половиною відсотки. МВФ нам ще гірші прогнози дає. Тобто, ми "тягнутимемося" в плані економіки", - зазначив нардеп.

Железняк зізнався, що прочитав весь проєкт бюджету і не знає, які там закладені пріоритети.

"Бюджет ніякий. Наша фракція за нього точно голосувати не буде", - наголосив політик.

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