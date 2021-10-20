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Новини Бюджет-2022
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Бюджет ніякий. "Голос" за нього точно не голосуватиме, - Железняк

Бюджет ніякий.

Бюджет на майбутній рік не відрізнятиметься від бюджетів двох попередніх років.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у ВР сказав керівник фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, цей бюджет "такий само поганий".

"Згідно з цим бюджетом, з Бюджетною декларацією, ми "зростатимемо" на три-чотири з половиною відсотки. МВФ нам ще гірші прогнози дає. Тобто, ми "тягнутимемося" в плані економіки", - зазначив нардеп.

Железняк зізнався, що прочитав весь проєкт бюджету і не знає, які там закладені пріоритети.

"Бюджет ніякий. Наша фракція за нього точно голосувати не буде", - наголосив політик.

Читайте також: Рада сьогодні розгляне проєкт Держбюджету-2022

Автор: 

бюджет (3004) держбюджет (2409) Голос партія (512) Железняк Ярослав (563)


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Для них это не бюджет, а общак. А с общака питались только воры, людям болт.
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20.10.2021 10:44 Відповісти
ага, якщо слуги бабла в конвертах не підкинють, як же гидко констатувати фвкт того що 70 відсотків партламенту або прокац.апські пі.дараси або наркомани та імбецили як слуги!
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20.10.2021 10:49 Відповісти
САм такий - "прокац.апські пі.дараси або наркомани та імбецили" !
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20.10.2021 12:29 Відповісти
Министерство энергетики во главе с Галущенко фактически сорвало планы КМ Украины по созданию запасов угля для работы ТЭС. Причина банальна - нет денег. Еще более банальная причина банальной причины отсутствия денег - неплатежи со стороны владельцев энергосетей, которым правительство списывает огромные объемы электроэнергии на "потери в энергосетях".. В то же время сняты ограничения на отключения от электроэнергии бытовых потребителей за задолженность по платежам.

После решения Зеленского и его "монобольшинства" "реструктуризоровать" долги олигархов-собственников газовых сетей за сентябрь облгазы безоплатно отобрали газа из ГТС на сумму 2,437 млрд. гривен.
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20.10.2021 10:57 Відповісти
Все йде на 95 квартал?
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20.10.2021 11:08 Відповісти
С такими законами про налоги и покрывания казнокрадов три-четыре процентов роста это прорыв и рывок.
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20.10.2021 11:09 Відповісти
Какой "дурак" выделил деньги на партию "Голос!? Железняк, как всегда" несет "пургу".
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20.10.2021 12:28 Відповісти
 
 