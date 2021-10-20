РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4931 посетитель онлайн
Новости
4 342 38

Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Черкасщину

Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Черкасщину

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыли с рабочей поездкой в Черкасскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Подчеркивается, что президентская чета посетит шевченковские места.

"Глава государства также осмотрит ряд инфраструктурных объектов и ознакомится с состоянием реализации программы "Большое строительство" в регионе, ее перспективами на 2022 год", - следуети из сообщения.

В частности, Зеленский заслушает доклад о ходе капитального ремонта автомобильных дорог в Черкасской области.

Кроме этого, президент посетит Главный центр подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины имени генерал-майора Игоря Момота.

Читайте также: Стартовал ремонт дороги на въезде в Черкассы с каневского направления, - ОГА

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) Черниговская область (1153)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
Беда приехала в наш дом
показать весь комментарий
20.10.2021 11:09
+11
Звучит как призыв к эвакуации.
показать весь комментарий
20.10.2021 11:12
+10
щире співчуття черкащанам
показать весь комментарий
20.10.2021 11:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
срочно всем красить бордюры и траву!
показать весь комментарий
20.10.2021 11:08 Ответить
И каски пускай нацепят на всякий случай
показать весь комментарий
20.10.2021 11:09 Ответить
Беда приехала в наш дом
показать весь комментарий
20.10.2021 11:09 Ответить
турне?
показать весь комментарий
20.10.2021 11:10 Ответить
на днюху к какому нибудь поцу приехали. Ну а Подоляк сочинил про "важное государственное дело"
показать весь комментарий
20.10.2021 11:21 Ответить
Да как в воду смотрите!! 24 октября у жены дружбана Скичко... губернатора Черкасчины... день рождения!!! Вот поц и обозначился!!!))))
показать весь комментарий
20.10.2021 12:09 Ответить
Ага, кокаиновое
показать весь комментарий
20.10.2021 11:57 Ответить
..там Зебаран хочет убедиться..что точно тот Шевченко не футболист? А то говорят всякое...)))
показать весь комментарий
20.10.2021 12:06 Ответить
теперь там тарифы на коммуналку значительно снизятся
показать весь комментарий
20.10.2021 11:10 Ответить
..... И потёк шЫколад по ветке!
показать весь комментарий
20.10.2021 11:12 Ответить
тебе дать баночку для анализов, или ты по привычке в штаны?
показать весь комментарий
20.10.2021 11:18 Ответить
Владімір Бєданосєц і Єлєна Прекрассная (нет).
показать весь комментарий
20.10.2021 11:12 Ответить
Елена Ополчленская
показать весь комментарий
20.10.2021 11:26 Ответить
поставте ему кацапскую песню Шнура - "ехай нах@й!"
показать весь комментарий
20.10.2021 11:12 Ответить
Звучит как призыв к эвакуации.
показать весь комментарий
20.10.2021 11:12 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2021 11:17 Ответить
щире співчуття черкащанам
показать весь комментарий
20.10.2021 11:14 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2021 11:17 Ответить
Ну ви там, тримайтесь, може пронесе.
показать весь комментарий
20.10.2021 11:23 Ответить
Зе глава автодора ?
показать весь комментарий
20.10.2021 11:24 Ответить
Грамотеи... Хоть название региона научитесь писать правильно.
показать весь комментарий
20.10.2021 11:28 Ответить
прибыл на Черкащину
а окажется в Омане
проходили уже
показать весь комментарий
20.10.2021 11:30 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2021 11:32 Ответить
епоха достатку - це коли вже все усіх дістало до печінок
показать весь комментарий
20.10.2021 11:34 Ответить
От с#ка ! Це коростяве завжди тільки якусь біду привозить 😡
показать весь комментарий
20.10.2021 11:32 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2021 11:33 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2021 11:35 Ответить
вон нахєр!
показать весь комментарий
20.10.2021 11:34 Ответить
Подсказываю идею для СМИ. Обыграть картинку Наша Раша с Галустяном и Светлаковым....Зеленский и Ермак ......."Не бережешь ты себя Владимир Александрович. Всё об Украине думаешь. Отдохнуть тебе надо!"...при этом считают кучи долларов, бухают элитный вискарь, айкосы...ну и прочее....
А после президенствования Зеленского...сценки с Галустяном. Бородач-Охранник, он же Зеленский после....."Что нам с тобой делать? После того что ты и твоя шобла с Украиной наделали?...Понять и пгостиь....."...Ну лицо Зе такое точно сможет сделать...)))
показать весь комментарий
20.10.2021 11:36 Ответить
Бережіть Канівські ГЕС і ГАЕС!!!
показать весь комментарий
20.10.2021 11:41 Ответить
Поехал к Скичко: злой клоун-добрый клоун - классика.

(Олекса́ндр Олекса́ндрович Скічко́ (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 28 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8 Черкаси ) - артист розмовного жанру, актор, політик, колишній народний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82 депутат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_IX_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F IX скликання від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 «Слуга народу» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] . В минулому телеведучий (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) канал «Україна» ), пародист. Голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Черкаської ОДА з 29 січня 2021 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] .)
показать весь комментарий
20.10.2021 11:51 Ответить
Чем же Черкасщина так нагрешила, что им такое испытание предстоит?
показать весь комментарий
20.10.2021 11:58 Ответить
Заслушать доклад и понюхать свежий асфальт . И так каждый день заслушать, понюхать. Оно понятно у каждого своя работа.
показать весь комментарий
20.10.2021 12:26 Ответить
Какой взгляд...Взгляд драного зеленого петуха.
показать весь комментарий
20.10.2021 12:35 Ответить
АТО при пархатій румино-жидорві Черкащини жирувала вже забули
показать весь комментарий
20.10.2021 12:37 Ответить
Вибори на 197 окрузі, як раз у Шевченківських місьцях.
показать весь комментарий
20.10.2021 13:05 Ответить
Пытается замылить нам глаза от своего воровства этот Вор , мотается по стране как дебил ,ребята атошники а что вам лучше медали или квартиры семьям живых и погибших пацанов ? Зе вместо этого украл 20 млн долларов . Наших с Вами денег . Громкие лозунги а на самом деле обычное чмо ворующее у жен и детей защитников и простых граждан .
показать весь комментарий
21.10.2021 18:40 Ответить
 
 