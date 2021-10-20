Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Черкасщину

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыли с рабочей поездкой в Черкасскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Подчеркивается, что президентская чета посетит шевченковские места.

"Глава государства также осмотрит ряд инфраструктурных объектов и ознакомится с состоянием реализации программы "Большое строительство" в регионе, ее перспективами на 2022 год", - следуети из сообщения.

В частности, Зеленский заслушает доклад о ходе капитального ремонта автомобильных дорог в Черкасской области.

Кроме этого, президент посетит Главный центр подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины имени генерал-майора Игоря Момота.

Читайте также: Стартовал ремонт дороги на въезде в Черкассы с каневского направления, - ОГА