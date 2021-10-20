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Зеленський прибув з робочою поїздкою на Черкащину

Зеленський прибув з робочою поїздкою на Черкащину

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою прибули з робочою поїздкою до Черкаської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Підкреслюється, що президентське подружжя відвідає шевченківські місця.

"Глава держави також огляне низку інфраструктурних об’єктів та ознайомиться зі станом реалізації програми "Велике будівництво" в регіоні, її перспективами на 2022 рік", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Зеленський заслухає доповідь щодо перебігу капітального ремонту автомобільних доріг на Черкащині.

Крім того, президент відвідає Головний центр підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота.

Також читайте: Зеленський провів зустріч з міністром оборони США Остіном

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) Чернігівська область (929)


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Топ коментарі
+17
Беда приехала в наш дом
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20.10.2021 11:09
+11
Звучит как призыв к эвакуации.
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20.10.2021 11:12
+10
щире співчуття черкащанам
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20.10.2021 11:14
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срочно всем красить бордюры и траву!
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20.10.2021 11:08 Відповісти
И каски пускай нацепят на всякий случай
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20.10.2021 11:09 Відповісти
Беда приехала в наш дом
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20.10.2021 11:09 Відповісти
турне?
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20.10.2021 11:10 Відповісти
на днюху к какому нибудь поцу приехали. Ну а Подоляк сочинил про "важное государственное дело"
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20.10.2021 11:21 Відповісти
Да как в воду смотрите!! 24 октября у жены дружбана Скичко... губернатора Черкасчины... день рождения!!! Вот поц и обозначился!!!))))
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20.10.2021 12:09 Відповісти
Ага, кокаиновое
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20.10.2021 11:57 Відповісти
..там Зебаран хочет убедиться..что точно тот Шевченко не футболист? А то говорят всякое...)))
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20.10.2021 12:06 Відповісти
теперь там тарифы на коммуналку значительно снизятся
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20.10.2021 11:10 Відповісти
..... И потёк шЫколад по ветке!
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20.10.2021 11:12 Відповісти
тебе дать баночку для анализов, или ты по привычке в штаны?
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20.10.2021 11:18 Відповісти
Владімір Бєданосєц і Єлєна Прекрассная (нет).
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20.10.2021 11:12 Відповісти
Елена Ополчленская
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20.10.2021 11:26 Відповісти
поставте ему кацапскую песню Шнура - "ехай нах@й!"
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20.10.2021 11:12 Відповісти
Звучит как призыв к эвакуации.
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20.10.2021 11:12 Відповісти
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20.10.2021 11:17 Відповісти
щире співчуття черкащанам
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20.10.2021 11:14 Відповісти
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20.10.2021 11:17 Відповісти
Ну ви там, тримайтесь, може пронесе.
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20.10.2021 11:23 Відповісти
Зе глава автодора ?
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20.10.2021 11:24 Відповісти
Грамотеи... Хоть название региона научитесь писать правильно.
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20.10.2021 11:28 Відповісти
прибыл на Черкащину
а окажется в Омане
проходили уже
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20.10.2021 11:30 Відповісти
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20.10.2021 11:32 Відповісти
епоха достатку - це коли вже все усіх дістало до печінок
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20.10.2021 11:34 Відповісти
От с#ка ! Це коростяве завжди тільки якусь біду привозить 😡
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20.10.2021 11:32 Відповісти
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20.10.2021 11:33 Відповісти
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20.10.2021 11:35 Відповісти
вон нахєр!
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20.10.2021 11:34 Відповісти
Подсказываю идею для СМИ. Обыграть картинку Наша Раша с Галустяном и Светлаковым....Зеленский и Ермак ......."Не бережешь ты себя Владимир Александрович. Всё об Украине думаешь. Отдохнуть тебе надо!"...при этом считают кучи долларов, бухают элитный вискарь, айкосы...ну и прочее....
А после президенствования Зеленского...сценки с Галустяном. Бородач-Охранник, он же Зеленский после....."Что нам с тобой делать? После того что ты и твоя шобла с Украиной наделали?...Понять и пгостиь....."...Ну лицо Зе такое точно сможет сделать...)))
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20.10.2021 11:36 Відповісти
Бережіть Канівські ГЕС і ГАЕС!!!
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20.10.2021 11:41 Відповісти
Поехал к Скичко: злой клоун-добрый клоун - классика.

(Олекса́ндр Олекса́ндрович Скічко́ (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 28 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8 Черкаси ) - артист розмовного жанру, актор, політик, колишній народний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82 депутат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_IX_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F IX скликання від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 «Слуга народу» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] . В минулому телеведучий (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) канал «Україна» ), пародист. Голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Черкаської ОДА з 29 січня 2021 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] .)
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20.10.2021 11:51 Відповісти
Чем же Черкасщина так нагрешила, что им такое испытание предстоит?
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20.10.2021 11:58 Відповісти
Заслушать доклад и понюхать свежий асфальт . И так каждый день заслушать, понюхать. Оно понятно у каждого своя работа.
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20.10.2021 12:26 Відповісти
Какой взгляд...Взгляд драного зеленого петуха.
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20.10.2021 12:35 Відповісти
АТО при пархатій румино-жидорві Черкащини жирувала вже забули
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20.10.2021 12:37 Відповісти
Вибори на 197 окрузі, як раз у Шевченківських місьцях.
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20.10.2021 13:05 Відповісти
Пытается замылить нам глаза от своего воровства этот Вор , мотается по стране как дебил ,ребята атошники а что вам лучше медали или квартиры семьям живых и погибших пацанов ? Зе вместо этого украл 20 млн долларов . Наших с Вами денег . Громкие лозунги а на самом деле обычное чмо ворующее у жен и детей защитников и простых граждан .
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21.10.2021 18:40 Відповісти
 
 