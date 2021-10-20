Зеленський прибув з робочою поїздкою на Черкащину
Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою прибули з робочою поїздкою до Черкаської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Підкреслюється, що президентське подружжя відвідає шевченківські місця.
"Глава держави також огляне низку інфраструктурних об’єктів та ознайомиться зі станом реалізації програми "Велике будівництво" в регіоні, її перспективами на 2022 рік", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, Зеленський заслухає доповідь щодо перебігу капітального ремонту автомобільних доріг на Черкащині.
Крім того, президент відвідає Головний центр підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота.
Топ коментарі
+17 oleg1966
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+10 Гундяй Крестовоздвиженский
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а окажется в Омане
проходили уже
А после президенствования Зеленского...сценки с Галустяном. Бородач-Охранник, он же Зеленский после....."Что нам с тобой делать? После того что ты и твоя шобла с Украиной наделали?...Понять и пгостиь....."...Ну лицо Зе такое точно сможет сделать...)))
(Олекса́ндр Олекса́ндрович Скічко́ (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 28 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8 Черкаси ) - артист розмовного жанру, актор, політик, колишній народний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82 депутат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_IX_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F IX скликання від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 «Слуга народу» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] . В минулому телеведучий (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) канал «Україна» ), пародист. Голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Черкаської ОДА з 29 січня 2021 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] .)