Зеленський прибув з робочою поїздкою на Черкащину

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою прибули з робочою поїздкою до Черкаської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Підкреслюється, що президентське подружжя відвідає шевченківські місця.

"Глава держави також огляне низку інфраструктурних об’єктів та ознайомиться зі станом реалізації програми "Велике будівництво" в регіоні, її перспективами на 2022 рік", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Зеленський заслухає доповідь щодо перебігу капітального ремонту автомобільних доріг на Черкащині.

Крім того, президент відвідає Головний центр підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота.

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