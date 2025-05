Зеленський провів зустріч з міністром оборони США Остіном

Міністр оборони США Ллойд Остін і президент України Володимир Зеленський провели зустріч у Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Остіна.

"Дякую президенту Зеленському за те, що він прийняв мене сьогодні в Києві. Разом із нашими союзниками, ми залишаємося відданими підтримці права України вирішувати власну майбутню зовнішню політику, вільну від стороннього впливу", - написав глава Пентагону.

My sincere thanks to President @ZelenskyyUa for hosting me in Kyiv today. Together with our allies, we remain committed to supporting Ukraine’s right to decide its own future foreign policy, free from outside influence. pic.twitter.com/7UiJ57KehH