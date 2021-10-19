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Зеленський провів зустріч з міністром оборони США Остіном

Зеленський провів зустріч з міністром оборони США Остіном

Міністр оборони США Ллойд Остін і президент України Володимир Зеленський провели зустріч у Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Остіна.

"Дякую президенту Зеленському за те, що він прийняв мене сьогодні в Києві. Разом із нашими союзниками, ми залишаємося відданими підтримці права України вирішувати власну майбутню зовнішню політику, вільну від стороннього впливу", - написав глава Пентагону.

My sincere thanks to President @ZelenskyyUa for hosting me in Kyiv today. Together with our allies, we remain committed to supporting Ukraine’s right to decide its own future foreign policy, free from outside influence. pic.twitter.com/7UiJ57KehH

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 19, 2021

Як повідомляє пресслужба президента, під час зустрічі сторони приділили особливу увагу питанню подальшого поглиблення практичної взаємодії між Україною та Сполученими Штатами у сфері безпеки та оборони.

Зеленський висловив подяку американській стороні за матеріально-технічну допомогу, яку надають США для посилення спроможностей Збройних Сил України з метою протидії російській агресії. Відзначено оперативність втілення анонсованого під час візиту Президента України до Вашингтона рішення надати нашій державі додаткову безпекову допомогу в розмірі 60 млн дол. США.

Крім того, Зеленський під час зустрічі відзначив, що Україна намагається активізувати роботу всіх переговорних форматів задля досягнення миру на сході та відновлення суверенітету й територіальної цілісності.

Співрозмовники обговорили актуальні питання взаємодії України з НАТО та подальшої підтримки з боку США на шляху реалізації євроатлантичних прагнень України.

Зазначається, що міністр оборони США запевнив Зеленського у рішучій підтримці з боку Сполучених Штатів незалежності й територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах.

Нагадуємо, міністр оборони США Ллойд Остін 19 жовтня прибув в Україну з офіційним візитом.

Читайте також: США підтримають оборонні реформи України для досягнення членства в НАТО, - Остін

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) Пентагон (1435) США (23280) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+21
Боже... какой же ты мелкий и говнистый, подумал Остин.
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19.10.2021 19:39
+15
После разговора клоуна с Блинкеном Штаты дали разрешение на СП2. Шо оно теперь просрет?
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19.10.2021 18:38
+12
Судя по фото, черный дядя пришел в детский сад
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19.10.2021 19:03
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После разговора клоуна с Блинкеном Штаты дали разрешение на СП2. Шо оно теперь просрет?
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19.10.2021 18:38 Відповісти
СП - 2 бьіл построен более , чем на 90% , ДО 2019г. Кто в Украине проморгал масштабное строительство ? Аналогично с Крьімским мостом...
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19.10.2021 21:29 Відповісти
Брехня.
Газопровод «Северный поток - 2» на текущий момент построен на 37%, «Газпром» уложил около 915 км труб по дну Балтийского моря. Об этом сообщили в компании.
1 апреля 2019, https://russian.rt.com/business/news/617384-severnyi-potok-stroitelstvo 18:36
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19.10.2021 21:54 Відповісти
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19.10.2021 18:42 Відповісти
Слон и Моська
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19.10.2021 19:27 Відповісти
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19.10.2021 23:00 Відповісти
Чи і цієї зради нам ще не досить, щоб вийти і повернути булаву Справжньому Гетьману?
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19.10.2021 18:49 Відповісти
Я теж так думаю ,скільки ще можна терпіти подібну Зраду ?
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19.10.2021 19:05 Відповісти
Огидно спостерігати, як кловун, розмовляючи з американським генералом, лівим оком коситься в бік маскви.
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19.10.2021 19:05 Відповісти
Нам хватає вагнергейту та кримінальних офшорів зепацюка,щоб воно сіло пожиттєво з конфіскацією ,зебіл)
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19.10.2021 19:15 Відповісти
Деколи й такі зебіли , як ти ,щось путнє видають .Остін Пауерс ,звісно ,з набагато більшим задоволенням зустрівся би з Петром Олексійовичем . І підписав щось з ним .Але на жаль ,той був змушений везти невідкладну допомогу на фронт - 10 ящиків огірків і три мішки бульби .Бо клятий Зелений Клован зовсім не дбає про нашу Армію.
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19.10.2021 20:06 Відповісти
А чого це ви зеленого клована з великої літери пишете? Він був є і буде Беніною лялькою.
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19.10.2021 20:16 Відповісти
Та вона сама зебілка
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19.10.2021 20:22 Відповісти
Називай речі своїми іменами:баригі-перевертню-недогетьману.
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19.10.2021 21:39 Відповісти
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19.10.2021 18:49 Відповісти
...в броніку та під "аплодісменти поліціянтів"!
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19.10.2021 22:37 Відповісти
Классный комметарий Остина . Он очень непростой, это не отмазки в стиле "обеспокоенности" Послание адресованно и нашим дуралеям во власти, и Кремле-кацапам и народу Украины
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19.10.2021 18:54 Відповісти
Зачетное фото ...
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19.10.2021 18:58 Відповісти
Судя по фото, черный дядя пришел в детский сад
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19.10.2021 19:03 Відповісти
Відео помсти ромів військовим на Волині виявилось фейком
Відеопостановку поширили з фейкового акаунту в фейсбуці, контактний номер якого дійсний в ДНР

https://zaxid.net/news/ https://zaxid.net/news/

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19.10.2021 19:09 Відповісти
Ще місяць тому головні "олігархічні" телеканали надавали ЄрЗе теплу інформаційну ванну - наприклад, наприкінці вересня відразу сім телеканалів (ICTV Пінчука, "Україна" та "Україна 24" Ахметова, "1+1" Коломойського, "Інтер" Льовочкіна/Фірташа) показали документальний фільм про святкування 30-річчя Незалежності, де головні ролі зіграли А.Єрмак і його зам К.Тимошенко. Але раптом не тільки продажний BIHUS info за допомогою «24» Садового почав "мочити" безпосередньо самого Зеленського та його корешів з 95-го кварталу; цим щойно зайнялися чи не всі вищепераховані. В деяких поодиноких випадках доходить до того що окремі ведучі каналів не поступаються за рівнем критичних зауважень на адресу влади «Прямому» та 5-му телеканалам. У всяк випадку, намагаються рівнятись на дует Христин (Шкудор та Яцків) на «Еспресо». Тільки Г+Г нині ще компліментує главі держави та його офісу…
Цікаво знайти відповідь на питання: чому це сталося? Очевидно, що олігархи і продажні журики штибу Бігуса тримають ніс по вітру і більше за інших відчувають слабкість влади. І це вже сигнал того, що ЄрЗе перестають боятися, він всім набрид своїми зашкварами, а олігархи ввійшли в процес пошуку дублера. Кого? Швидше за все, Притулу, або Разумкова (або обох; інші варіанти «нового обличчя» також можливі) - якраз останні демарші вкладаються в це русло. Плюс божевільна активізація Мураєва. Складати всі яйця в одну корзину ніхто не збирається - це так, для розуміння процесу… Чим вони, олігархи, дають зрозуміти: «фінал близенько, Вова...»
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19.10.2021 19:10 Відповісти
результаты встречи Зелнский сообщил Путину. Ну а что тут такого? Приехал кто-то из США, что-то хотел...
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19.10.2021 19:12 Відповісти
как же жалок наш шут..
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19.10.2021 19:13 Відповісти
Згоден. Дуже пришелепкувато виглядає ваше бункерне обнулене *****.
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19.10.2021 19:21 Відповісти
Українці вдячні пану Остіну за візит до Києва. В тяжкий час для нашої держави цей візит демонструє дружбу і підтримку американського народу. Обидві наші народи йдуть поруч на шляху демократії, свободи і верховенства права. Ми розуміємо, що свобода і незалежність - це не ніжні світські дами, а жінки з мечем, які можуть захищатись, зокрема, ******** зброєю.
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19.10.2021 19:21 Відповісти
Боже... какой же ты мелкий и говнистый, подумал Остин.
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19.10.2021 19:39 Відповісти
Нашого ще підмалювали.
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19.10.2021 20:07 Відповісти
Та не. Як і раніше. Дебіл. Малюй не малюй
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19.10.2021 21:29 Відповісти
"залишаємося відданими підтримці права України вирішувати власну майбутню зовнішню політику, вільну від стороннього впливу" --- це повна брехня, хоча може сам Остін цього і не знає. Певні мабуть утаємничені кола валять Україну від 1990 р. - не дають самим нормально розвиватися, підтримують кримінальні режими, хоча і переслідують їхніх представників (правда, поки що лише одного пров'язали - Лазаренку). Таке враження, що з США Україною керує хабад, який так само присутній і в Україні, і в Московії. Видно неозброєним оком, що хабад цілком котролює лідерів Московії і України. Едуард Ходос не дасть збрехати.
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19.10.2021 20:22 Відповісти
******, чтоли ?
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19.10.2021 22:11 Відповісти
Да, она.
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19.10.2021 23:04 Відповісти
Что то происходит. Позавчера он прилетел в Грузию, сегодня в Украину.
Послание рашке и *****?
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19.10.2021 20:26 Відповісти
Если б еще и Зеленский был предан идее независимости Украины...
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19.10.2021 20:35 Відповісти
УКРАИНСКИЙ КАРЛИК И АМЕРИКАНСКИЙ НОС !)
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19.10.2021 21:09 Відповісти
Слон і моська.
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19.10.2021 21:28 Відповісти
Трудно найти в темной комнате министра обороны Остина . Особенное если его там нет .
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19.10.2021 21:50 Відповісти






tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1450490422317535242 3 ч



Министр обороны США Остин покинул Украину не подписал ни единого совместного документа. Вопрос тут более глубокий чем кажется, мы постараемся более полно осветить его после всех подтверждений информации по нему.
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19.10.2021 22:08 Відповісти
Сегодня будет секс.
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19.10.2021 22:09 Відповісти
Дивлюся на фото, і таке враження що в Остіна сопля з носу вилетіла, збільшив фото, а то оманський віслюк.
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19.10.2021 22:32 Відповісти
Хлюпик и чёрный властелин.
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19.10.2021 22:38 Відповісти
Ну і тут таке мале шмаркля"президент" соромно дивитися!!!! По всіх питаннях обісране недоробство!!!!
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19.10.2021 22:49 Відповісти
вот стыдоба а не президент у нас...
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19.10.2021 23:05 Відповісти
гном и негном черный в квадрате метра 2
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19.10.2021 23:47 Відповісти
опять зельцман нанюхался доместоса и галы)
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19.10.2021 23:48 Відповісти
А воно думає, шо ано і так сайдьот: ляпнул язиком об пол чєго лібо, бабкі спізд..л в офшор, с Остіном покалякал піціндрой бєзучасной, значіт Всьо,значіт страной парукаваділ і нюхнуть можна с усталості ( передав розмови народу про події дня). А по серйозному: Ви бачите, що в Життєвому просторі нашої Поки ще країни відсутні будь які позитивні новини і події. Практично весь контент масмедіа нашпигований антиморальними і антинародними провокативними вкидами. Бо іншого вже не має і важко розібрати чи це диверсійна інформація чи правдивий контент. До речі, зараз чітко визначається сама СУТЬ ДІЯЛЬНОСТІ НАШОЇ (ЧИ НЕНАШОЇ) ВЛАДИ...бо осінь.
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20.10.2021 00:10 Відповісти
Генарал Остін ....руку пішов омивати зразу після удієнції!
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20.10.2021 00:12 Відповісти
У Зеленского такой жалкий вид, будто он ожидает что ему дадут подзатыльник.
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20.10.2021 00:58 Відповісти
Какие же говнистые комментарии так званных украинских людей…. Вы нормальные?
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20.10.2021 04:06 Відповісти
Это коменты тех которые сои обожрались, а теперь дрыщут и дрыщут .
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20.10.2021 07:15 Відповісти
Слон и моська ))
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20.10.2021 11:38 Відповісти
 
 