Зеленський провів зустріч з міністром оборони США Остіном

Міністр оборони США Ллойд Остін і президент України Володимир Зеленський провели зустріч у Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Остіна.

"Дякую президенту Зеленському за те, що він прийняв мене сьогодні в Києві. Разом із нашими союзниками, ми залишаємося відданими підтримці права України вирішувати власну майбутню зовнішню політику, вільну від стороннього впливу", - написав глава Пентагону.

My sincere thanks to President @ZelenskyyUa for hosting me in Kyiv today. Together with our allies, we remain committed to supporting Ukraine’s right to decide its own future foreign policy, free from outside influence. pic.twitter.com/7UiJ57KehH — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 19, 2021

Як повідомляє пресслужба президента, під час зустрічі сторони приділили особливу увагу питанню подальшого поглиблення практичної взаємодії між Україною та Сполученими Штатами у сфері безпеки та оборони.

Зеленський висловив подяку американській стороні за матеріально-технічну допомогу, яку надають США для посилення спроможностей Збройних Сил України з метою протидії російській агресії. Відзначено оперативність втілення анонсованого під час візиту Президента України до Вашингтона рішення надати нашій державі додаткову безпекову допомогу в розмірі 60 млн дол. США.

Крім того, Зеленський під час зустрічі відзначив, що Україна намагається активізувати роботу всіх переговорних форматів задля досягнення миру на сході та відновлення суверенітету й територіальної цілісності.

Співрозмовники обговорили актуальні питання взаємодії України з НАТО та подальшої підтримки з боку США на шляху реалізації євроатлантичних прагнень України.

Зазначається, що міністр оборони США запевнив Зеленського у рішучій підтримці з боку Сполучених Штатів незалежності й територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах.

Нагадуємо, міністр оборони США Ллойд Остін 19 жовтня прибув в Україну з офіційним візитом.

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