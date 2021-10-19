Зеленский провел встречу с министром обороны США Остином

Министр обороны США Ллойд Остин и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Остина.

"Спасибо президенту Зеленскому за то, что он принял меня сегодня в Киеве. Вместе с нашими союзниками, мы остаемся преданными поддержке права Украины решать собственную будущую внешнюю политику, свободную от постороннего влияния", - написал глава Пентагона.

My sincere thanks to President @ZelenskyyUa for hosting me in Kyiv today. Together with our allies, we remain committed to supporting Ukraine’s right to decide its own future foreign policy, free from outside influence. pic.twitter.com/7UiJ57KehH — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 19, 2021

Как собщает пресс-служба президента, во время встречи стороны уделили особое внимание вопросу дальнейшего углубления практического взаимодействия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны.

Зеленский выразил благодарность американской стороне за материально-техническую помощь, которую оказывают США для усиления возможностей Вооруженных Сил Украины с целью противодействия российской агрессии. Отмечена оперативность осуществления анонсированного во время визита Президента Украины в Вашингтон решения предоставить нашему государству дополнительную помощь в сфере безопасности в размере 60 млн долл.

Кроме того, Зеленский в ходе встречи отметил, что Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на Донбассе и восстановления суверенитета и территориальной целостности.

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Собеседники обсудили актуальные вопросы взаимодействия Украины с НАТО и дальнейшей поддержки со стороны США на пути реализации евроатлантических стремлений Украины.

Отмечается, что министр обороны США заверил Зеленского в решительной поддержке со стороны Соединенных Штатов независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Напоминаем, министр обороны США Ллойд Остин 19 октября прибыл в Украину с официальным визитом.

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