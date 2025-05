Зеленский провел встречу с министром обороны США Остином

Министр обороны США Ллойд Остин и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Остина.

"Спасибо президенту Зеленскому за то, что он принял меня сегодня в Киеве. Вместе с нашими союзниками, мы остаемся преданными поддержке права Украины решать собственную будущую внешнюю политику, свободную от постороннего влияния", - написал глава Пентагона.

