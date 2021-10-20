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Восстановление экономики может остановить только стремительное распространение COVID-19, - Шмыгаль
Экономика Украины активно восстанавливается, и этот процесс может остановить только один фактор - стремительное распространение коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
"Стремительное распространение коронавируса - это единственный фактор, который может остановить такое восстановление (экономики. - Ред.). За первые восемь месяцев экономика уже выросла на 3%, восстанавливается промышленность, сельское хозяйство, сектор строительства, наблюдается рост экспорта, инвестиций и розничной торговли", - сказал Шмыгаль.
Он добавил, что международные резервы Нацбанка до конца года ожидаются на уровне 30 млрд долларов.
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Дома. +15 в квартире /все медецине / пл юс сырость
Есть положение отопление включают когда среднесуточная +8с
Три дня
А всю компанию по организации отопления слесарями на ТЭЦ