Восстановление экономики может остановить только стремительное распространение COVID-19, - Шмыгаль

Экономика Украины активно восстанавливается, и этот процесс может остановить только один фактор - стремительное распространение коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"Стремительное распространение коронавируса - это единственный фактор, который может остановить такое восстановление (экономики. - Ред.). За первые восемь месяцев экономика уже выросла на 3%, восстанавливается промышленность, сельское хозяйство, сектор строительства, наблюдается рост экспорта, инвестиций и розничной торговли", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что международные резервы Нацбанка до конца года ожидаются на уровне 30 млрд долларов.

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