РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11240 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 571 24

Восстановление экономики может остановить только стремительное распространение COVID-19, - Шмыгаль

Восстановление экономики может остановить только стремительное распространение COVID-19, - Шмыгаль

Экономика Украины активно восстанавливается, и этот процесс может остановить только один фактор - стремительное распространение коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"Стремительное распространение коронавируса - это единственный фактор, который может остановить такое восстановление (экономики. - Ред.). За первые восемь месяцев экономика уже выросла на 3%, восстанавливается промышленность, сельское хозяйство, сектор строительства, наблюдается рост экспорта, инвестиций и розничной торговли", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что международные резервы Нацбанка до конца года ожидаются на уровне 30 млрд долларов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль о COVID-19 в Украине: Сверхвысокое количество трудных случаев и госпитализаций. Столкнулись с наибольшими вызовами с начала пандемии

Автор: 

карантин (16729) экономика (3882) Шмыгаль Денис (2721) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
Переклад з зеленої мови: Кароч, єсішо, то це не ми дебіли, то все пандемія винна.
показать весь комментарий
20.10.2021 14:12
+10
Дурачок якийсь….
показать весь комментарий
20.10.2021 14:12
+7
Заранее приготовленная отмазка.
показать весь комментарий
20.10.2021 14:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шмыгаль, значит вам, зебилам, опять пора продавать маски в Китай.
показать весь комментарий
20.10.2021 14:12 Ответить
- От систематических крахов своих коммерческих начинаний и от долговременного употребления внутрь горячительных напитков глаза мастера были ярко желтыми, как у кота, и горели неугасимым огнем.(с)
показать весь комментарий
20.10.2021 14:17 Ответить
Этот мастер ещё кокс не нюхал...
показать весь комментарий
20.10.2021 18:22 Ответить
Дурачок якийсь….
показать весь комментарий
20.10.2021 14:12 Ответить
Переклад з зеленої мови: Кароч, єсішо, то це не ми дебіли, то все пандемія винна.
показать весь комментарий
20.10.2021 14:12 Ответить
Заранее приготовленная отмазка.
показать весь комментарий
20.10.2021 14:13 Ответить
в таком дорогом цирке я еще не бывал
показать весь комментарий
20.10.2021 14:14 Ответить
О каком таком восстановлении экономики бубнит это чучело ?
показать весь комментарий
20.10.2021 14:15 Ответить
Відмазка готова.
показать весь комментарий
20.10.2021 14:15 Ответить
Даже вирус отдыхает по сравнению с чиновниками.
показать весь комментарий
20.10.2021 14:16 Ответить
пример доковидной "зеленой вирусни " Украины ,доказывает обратное.Для уничтожения не только экономики ,а целой страны можно обойтись и без вирусни
показать весь комментарий
20.10.2021 14:20 Ответить
Лукашенко: У нас коров по ночам режут и продают в Россию! А милиция у него масочников ловит!
показать весь комментарий
20.10.2021 14:24 Ответить
что эти люди жрут, пьют и курят по утрам? перл на перле... от провала разведопераций до вымышленного подъема экономики... это покруче ЛСД...
показать весь комментарий
20.10.2021 14:37 Ответить
Пан шмыгаль приходит домой приболевший человек
Дома. +15 в квартире /все медецине / пл юс сырость
Есть положение отопление включают когда среднесуточная +8с
Три дня
А всю компанию по организации отопления слесарями на ТЭЦ
показать весь комментарий
20.10.2021 14:38 Ответить
Так а через кого почалося миттєве розповсюдження Ковіду?Хто познімав всі обмеження перед тим як кількість вакцинованих не була хоча б 50%?
показать весь комментарий
20.10.2021 14:42 Ответить
В пошлый раз остановило распространение зелёной заразы.
показать весь комментарий
20.10.2021 14:47 Ответить
значит Ковид будет распространяться...- но только для гоев...
показать весь комментарий
20.10.2021 14:48 Ответить
зеленский! Президент зеленский и его "слуги" обязательно это сделают!
показать весь комментарий
20.10.2021 15:45 Ответить
это типа - мы все разграбили а виновата пандемия.....
показать весь комментарий
20.10.2021 16:13 Ответить
Неадекватный слуги народа и экономика страны несовместимые вещи у них только личная экономика кармана а страна напоследок что не растянули
показать весь комментарий
20.10.2021 16:47 Ответить
А через те, що з фінансово-еконоімчних (перш за все) мотивів Україна не в стані протистояти стрімітєльному распространєнію COVID-19, вся відповідальність за гальмування економічного розвитку цілком і повністю лягає на кляту закордонна бацилу. Уряд же чергових реформаторів відповідає лише за заслуги економічного зростання.
показать весь комментарий
20.10.2021 17:24 Ответить
І дебіли при владі
показать весь комментарий
21.10.2021 01:14 Ответить
 
 